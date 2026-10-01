ด่วน กรุงเทพลูกเห็บตก หลายพื้นที่ กลางฝนฟ้าคะนอง อากาศสุดวิปริต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 16:56 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 17:24 น.
ด่วน กรุงเทพลูกเห็บตก หลายพื้นที่ กลางฝนฟ้าคะนอง อากาศสุดวิปริต

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 มีรายงาน ลูกเห็บตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในช่วงบ่าย โดยมีการเผยแพร่ภาพและคลิปก้อนน้ำแข็งขนาดเล็กตกลงมาพร้อมกับฝน สร้างความสนใจให้กับประชาชน เนื่องจากลูกเห็บไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในกรุงเทพฯ

ช่วงบ่ายวันนี้เกิดฝนฟ้าคะนองในกรุงเทพฯ ประชาชน พบลูกเห็บตกบางพื้นที่ เช่น ลาดพร้าว รัชดา เสือใหญ่ โชคชัย 4 ในช่วงที่สภาพอากาศมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ลูกเห็บสามารถเกิดขึ้นได้ภายในเมฆฝนฟ้าคะนองที่พัฒนาตัวในแนวดิ่งสูง เมื่อกระแสลมยกตัวภายในเมฆพาหยดน้ำขึ้นไปยังระดับที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง น้ำจะแข็งตัวและสะสมเป็นก้อนน้ำแข็ง เมื่อก้อนมีน้ำหนักมากกว่ากระแสลมที่พยุงไว้จึงตกลงมาถึงพื้น

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แม้อากาศบริเวณพื้นดินของกรุงเทพฯ จะร้อนกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่ได้หมายความว่าลูกเห็บจะเกิดไม่ได้ แต่เกิดน้อยมาก

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 พายุฤดูร้อนพัดถล่มเขตสายไหมและหนองจอก ชาวบ้านพบลูกเห็บตกครั้งแรกในรอบเกือบ 30 ปี กรมอุตุนิยมวิทยาเคยบันทึกการเกิดลูกเห็บในกรุงเทพฯ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2537 หลังมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะความร้อนรุนแรง

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 ตุลาคม ระบุว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26 ถึง 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 34 ถึง 36 องศาเซลเซียส และมีลมใต้ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ภาพรวมของประเทศไทยวันนี้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ขณะเดียวกันมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง

ช่วงวันที่ 1 ถึง 3 ตุลาคม 2569 ยังมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ก่อนที่ช่วงวันที่ 4 ถึง 7 ตุลาคม ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง โดยกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะได้รับผลกระทบในระยะต่อมา

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กรมอุตุนิยมวิทยายังประเมินภาพรวมเดือนตุลาคมว่าเป็นช่วงเปลี่ยนฤดู ช่วงครึ่งแรกของเดือนประเทศไทยตอนบนอาจมีสภาพอากาศแปรปรวนและเกิดฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ จึงควรติดตามการพยากรณ์และประกาศเตือนเป็นระยะ

ประชาชนที่อยู่กลางแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองควรเข้าอาคารหรือพื้นที่กำบัง หลีกเลี่ยงบริเวณโล่ง ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง หากมีลูกเห็บตกควรหลีกเลี่ยงการยืนกลางแจ้งจนกว่ากลุ่มฝนจะผ่านพ้น

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 16:56 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 17:24 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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