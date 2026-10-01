ลอตเตอรี่พลัสแตก 36 ล้าน งวด 1 ต.ค. 69 ผู้โชคดี 4 คน
หลังประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2569 รางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 402701 ล่าสุด ลอตเตอรี่พลัส ประกาศรายชื่อ ลูกค้าถูกรางวัลที่ 1 ผ่านแพลตฟอร์มทั้งหมด 4 คน รวมสลากที่ถูกรางวัล 6 ใบ คิดเป็นเงินรางวัลรวม 36 ล้านบาท
ในจำนวนนี้มีผู้โชคดี 2 คนที่ซื้อเลขถูกรางวัลไว้คนละ 2 ใบ จึงรับเงินรางวัลคนละ 12 ล้านบาท ส่วนอีก 2 คนถือสลากคนละ 1 ใบ รับคนละ 6 ล้านบาท
ผู้ถูกรางวัลตามข้อมูลที่ลอตเตอรี่พลัสเปิดเผย ได้แก่
- คุณเก๋ง กรุงเทพฯ ถูก 2 ใบ รับ 12 ล้านบาท
- คุณแอร์ จ.นครศรีธรรมราช ถูก 2 ใบ รับ 12 ล้านบาท
- คุณดนุพล จ.กำแพงเพชร ถูก 1 ใบ รับ 6 ล้านบาท
- คุณวิน จ.นครสวรรค์ ถูก 1 ใบ รับ 6 ล้านบาท
เมื่อนับตามพื้นที่ ผู้ถูกรางวัลครั้งนี้กระจายอยู่ในกรุงเทพฯ 1 คน ภาคใต้ 1 คน และภาคเหนือ 2 คน สอดคล้องกับข้อความที่เพจสรุปไว้ว่า “2 เหนือ 1 ใต้ 1 กทม.”
รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569 หมายเลข 402701 จ่ายรางวัลละ 6 ล้านบาทต่อสลาก 1 ใบ ดังนั้นผู้ที่ถือสลาก 2 ใบหมายเลขเดียวกันจะได้รับเงินรางวัลรวม 12 ล้านบาท ก่อนหักภาษีตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผลรางวัลสำคัญงวดนี้ ได้แก่ รางวัลที่ 1 หมายเลข 402701 เลขหน้า 3 ตัว 791 และ 912 เลขท้าย 3 ตัว 058 และ 396 ส่วนเลขท้าย 2 ตัวออก 70
ทั้งนี้ รายชื่อและจำนวนสลากที่ถูกรางวัลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ ลอตเตอรี่พลัสเปิดเผยผ่านเพจของแพลตฟอร์ม หลังการออกรางวัล
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