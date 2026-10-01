ตรวจหวยลาว งวด 1/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 1/10/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันพฤหัสบดี พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันจันทร์ย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 1 ต.ค. 69 (1/10/69)
ผลหวยลาววันนี้ 1 ต.ค. 69 (1/10/69)
- เลข 6 ตัว: XXXXXX
- เลข 5 ตัว: XXXXX
- เลข 4 ตัว: XXXX
- เลข 3 ตัว: XXX
- เลข 2 ตัว: XX
- เลข 1 ตัว: X
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาว ออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|24/9/69
|2667
|667
|67
|7
|17/9/69
|7595
|595
|95
|5
|10/9/69
|7128
|128
|28
|8
|3/9/69
|5088
|088
|88
|8
|27/8/69
|9759
|759
|59
|9
|20/8/69
|4900
|900
|00
|0
|13/8/69
|3606
|606
|06
|6
|6/8/69
|7634
|634
|34
|4
|30/7/69
|0702
|702
|02
|2
|23/7/69
|6276
|276
|76
|6
|16/7/69
|6395
|395
|95
|5
|9/7/69
|2891
|891
|91
|1
|2/7/69
|9460
|460
|60
|0
|25/6/69
|9179
|179
|79
|9
|18/6/69
|3430
|430
|30
|0
|11/6/69
|5411
|411
|11
|1
|4/6/69
|3026
|026
|26
|6
|28/5/69
|2415
|415
|15
|5
|21/5/69
|8769
|769
|69
|9
|14/5/69
|9996
|996
|96
|6
|7/5/69
|9700
|700
|00
|0
|30/4/69
|5292
|292
|92
|2
|23/4/69
|2179
|179
|79
|9
|9/4/69
|1478
|478
|78
|8
|2/4/69
|0643
|643
|43
|3
ส่องหวยลาวประจำวันพฤหัสบดี และเลขตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์ตัวเลขอาศัยข้อมูลผลการออกรางวัลเฉพาะวันพฤหัสบดีย้อนหลัง เพื่อค้นหาความน่าจะเป็นของตัวเลขที่มีโอกาสออกซ้ำ นำมาจัดทำเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดระบุกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยครั้ง ข้อมูลชุดนี้นำมาจัดหมวดหมู่เป็นเลขเด่นและเลขรอง พร้อมจัดชุดคู่ดังนี้
- เลขเด่นประจำงวด: 5 – 6
- เลขรองน่าลุ้น: 8 – 0
ชุดเลขท้ายนำโชค
- ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 95 – 67 – 28 – 06 – 60
- ชุดเลข 3 ตัวแรง: 595 – 667 – 128 – 606
ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่: ช้าง (13), เสือ (06)
- กลุ่มสัตว์เล็ก: ปลาเล็ก (41), นกพิราบ (22)
สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์
- ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 13 – 06 – 41 – 22
- ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 106 – 413 – 622 – 241
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