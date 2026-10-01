ตรวจหวย N3-L6 งวด 1 ต.ค. 69 แตก 31 ใบ รับรวม 186 ล้าน
ผลการออกรางวัลสลากดิจิทัล Lottery 6 หรือ L6 และสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก N3 งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ประกาศเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถตรวจสอบสิทธิและขึ้นเงินรางวัลผ่านระบบได้ทันที
สำหรับสลากดิจิทัล L6 งวดนี้ รางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 402701 มีสลากดิจิทัลถูกรางวัลทั้งหมด 31 ใบ คิดเป็นเงินรางวัลรวม 186 ล้านบาท โดยแบ่งผู้ถูกรางวัลเป็นผู้ที่ซื้อ 1 ใบ จำนวน 17 คน, ซื้อ 2 ใบ จำนวน 1 คน, ซื้อ 5 ใบ จำนวน 1 คน และซื้อ 7 ใบ จำนวน 1 คน
ผลรางวัลทั้งหมดมีดังนี้
- L6 รางวัลที่ 1: 402701
- จำนวนสลากถูกรางวัลที่ 1: 31 ใบ
- เงินรางวัลรวม: 186 ล้านบาท
- ผู้ถูก 1 ใบ: 17 คน
- ผู้ถูก 2 ใบ: 1 คน
- ผู้ถูก 5 ใบ: 1 คน
- ผู้ถูก 7 ใบ: 1 คน
- N3 รางวัลสามตรง: 701 รางวัลละ 6,021 บาท
- N3 รางวัลสามสลับหลัก: 017, 071, 107, 170, 710 รางวัลละ 997 บาท
- N3 รางวัลสองตรง: 70 รางวัลละ 443 บาท
- N3 รางวัลพิเศษ: 701000001140 รางวัลละ 740,490 บาท
สำหรับ N3 เลข 701 มาจากเลขสามหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 L6 หมายเลข 402701 ส่วนรางวัลสองตรง 70 อ้างอิงจากผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัวของสลาก L6 ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผู้ที่ซื้อเลข 701 จึงถูกรางวัลสามตรง ส่วนเลข 017, 071, 107, 170 และ 710 เป็นการนำตัวเลข 7, 0 และ 1 มาสลับตำแหน่งตามเงื่อนไขรางวัลสามสลับหลัก
สลาก N3 แตกต่างจากสลากหกหลักตรงที่เงินรางวัลไม่ได้กำหนดเป็นจำนวนเงินตายตัวทุกงวด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดสรรเงินรางวัลจากยอดจำหน่าย โดยรางวัลสามตรงได้รับสัดส่วน 30% รางวัลสามสลับหลัก 30% รางวัลสองตรง 39% และรางวัลพิเศษ 1% ของเงินส่วนที่จัดสรรเป็นรางวัล จึงทำให้จำนวนเงินต่อผู้ถูกรางวัลเปลี่ยนไปตามยอดขายและจำนวนผู้ที่ถูกรางวัลในแต่ละงวด
N3 จำหน่ายใบละ 20 บาท ผู้ซื้อเลือกหมายเลขได้ตั้งแต่ 000 ถึง 999 และการซื้อหนึ่งรายการมีสิทธิลุ้นครบทั้ง 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ สามตรง สามสลับหลัก สองตรง และรางวัลพิเศษ
ผู้ซื้อทั้ง L6 และ N3 แบบดิจิทัลสามารถตรวจผลการถูกรางวัลและดำเนินการขึ้นเงินผ่าน แอปฯ เป๋าตัง ได้ โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลระบุว่าสลาก L6 แบบดิจิทัลมีข้อมูลการซื้ออยู่ในระบบ และมีขั้นตอนรับเงินรางวัลผ่านช่องทางดิจิทัลตามเงื่อนไขที่กำหนด
สำหรับงวดถัดไป ระบบจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 23.00 น. ของวันถัดจากวันออกรางวัล ภายใต้เงื่อนไขของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดผ่านแอปฯ เป๋าตังและธนาคารกรุงไทย
ก่อนหน้านี้งวดวันที่ 16 กันยายน 2569 สลากดิจิทัล L6 ก็มีรางวัลที่ 1 ถูกทั้งหมด 31 ใบ รวมเงินรางวัล 186 ล้านบาทเช่นกัน โดยครั้งนั้นรางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 730640
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