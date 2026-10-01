ตรวจหวย N3-L6 งวด 1 ต.ค. 69 แตก 31 ใบ รับรวม 186 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 16:21 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 16:21 น.
ตรวจหวย N3-L6 งวด 1 ต.ค. 69 แตก 31 ใบ รับรวม 186 ล้าน

ผลการออกรางวัลสลากดิจิทัล Lottery 6 หรือ L6 และสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก N3 งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ประกาศเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถตรวจสอบสิทธิและขึ้นเงินรางวัลผ่านระบบได้ทันที

สำหรับสลากดิจิทัล L6 งวดนี้ รางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 402701 มีสลากดิจิทัลถูกรางวัลทั้งหมด 31 ใบ คิดเป็นเงินรางวัลรวม 186 ล้านบาท โดยแบ่งผู้ถูกรางวัลเป็นผู้ที่ซื้อ 1 ใบ จำนวน 17 คน, ซื้อ 2 ใบ จำนวน 1 คน, ซื้อ 5 ใบ จำนวน 1 คน และซื้อ 7 ใบ จำนวน 1 คน

ผลรางวัลทั้งหมดมีดังนี้

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  • L6 รางวัลที่ 1: 402701
  • จำนวนสลากถูกรางวัลที่ 1: 31 ใบ
  • เงินรางวัลรวม: 186 ล้านบาท
  • ผู้ถูก 1 ใบ: 17 คน
  • ผู้ถูก 2 ใบ: 1 คน
  • ผู้ถูก 5 ใบ: 1 คน
  • ผู้ถูก 7 ใบ: 1 คน
  • N3 รางวัลสามตรง: 701 รางวัลละ 6,021 บาท
  • N3 รางวัลสามสลับหลัก: 017, 071, 107, 170, 710 รางวัลละ 997 บาท
  • N3 รางวัลสองตรง: 70 รางวัลละ 443 บาท
  • N3 รางวัลพิเศษ: 701000001140 รางวัลละ 740,490 บาท

สำหรับ N3 เลข 701 มาจากเลขสามหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 L6 หมายเลข 402701 ส่วนรางวัลสองตรง 70 อ้างอิงจากผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัวของสลาก L6 ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผู้ที่ซื้อเลข 701 จึงถูกรางวัลสามตรง ส่วนเลข 017, 071, 107, 170 และ 710 เป็นการนำตัวเลข 7, 0 และ 1 มาสลับตำแหน่งตามเงื่อนไขรางวัลสามสลับหลัก

สลาก N3 แตกต่างจากสลากหกหลักตรงที่เงินรางวัลไม่ได้กำหนดเป็นจำนวนเงินตายตัวทุกงวด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดสรรเงินรางวัลจากยอดจำหน่าย โดยรางวัลสามตรงได้รับสัดส่วน 30% รางวัลสามสลับหลัก 30% รางวัลสองตรง 39% และรางวัลพิเศษ 1% ของเงินส่วนที่จัดสรรเป็นรางวัล จึงทำให้จำนวนเงินต่อผู้ถูกรางวัลเปลี่ยนไปตามยอดขายและจำนวนผู้ที่ถูกรางวัลในแต่ละงวด

N3 จำหน่ายใบละ 20 บาท ผู้ซื้อเลือกหมายเลขได้ตั้งแต่ 000 ถึง 999 และการซื้อหนึ่งรายการมีสิทธิลุ้นครบทั้ง 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ สามตรง สามสลับหลัก สองตรง และรางวัลพิเศษ

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ผู้ซื้อทั้ง L6 และ N3 แบบดิจิทัลสามารถตรวจผลการถูกรางวัลและดำเนินการขึ้นเงินผ่าน แอปฯ เป๋าตัง ได้ โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลระบุว่าสลาก L6 แบบดิจิทัลมีข้อมูลการซื้ออยู่ในระบบ และมีขั้นตอนรับเงินรางวัลผ่านช่องทางดิจิทัลตามเงื่อนไขที่กำหนด

สำหรับงวดถัดไป ระบบจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 23.00 น. ของวันถัดจากวันออกรางวัล ภายใต้เงื่อนไขของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดผ่านแอปฯ เป๋าตังและธนาคารกรุงไทย

ก่อนหน้านี้งวดวันที่ 16 กันยายน 2569 สลากดิจิทัล L6 ก็มีรางวัลที่ 1 ถูกทั้งหมด 31 ใบ รวมเงินรางวัล 186 ล้านบาทเช่นกัน โดยครั้งนั้นรางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 730640

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 16:21 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 16:21 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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