ตั๊ก มยุรา ฟาดนิ่ม “พี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้า” หลังโดนแซะ “กินข้าวแจกฟรีได้เหรอ”
ตั๊ก มยุรา เจอแซะ “กินข้าวแจกฟรีได้เหรอ” หลังหมู่บ้านน้ำท่วมสูง 5 วันออกจากบ้านไม่ได้ ล่าสุดอัดคลิปฟาดนิ่ม “พี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้า”
กลายเป็นอีกหนึ่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพฯ สำหรับ ตั๊ก มยุรา ดาราและพิธีกรรุ่นใหญ่ ติดอยู่ภายในบ้านพัก นานกว่า 5-6 วัน หลังหมู่บ้านนวธานี และพื้นที่โดยรอบซอยเสรีไทย ถูกน้ำท่วมขังสูงระดับเอว ทำให้ไม่สามารถออกไปหาซื้ออาหารได้เลย
ล่าสุด 30 ก.ย. 69 ที่ผ่านมา ตั๊ก มยุรา ได้ออกมาโพสต์คลิปอัปเดตสถานการณ์ และตอบกลับชาวเน็ตที่เข้ามาแซะเธอเป็นจำนวนมากว่า “กินข้าวแจกฟรีได้ด้วยเหรอ”
ตั๊ก มยุรา เล่าว่า “ในช่วงปี 2554 หมู่บ้านนวธานีเคยรอดพ้นจากน้ำท่วมมาได้ แต่ในปีนี้กลับไม่รอด เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในแถบนี้ แม้ตัวบ้านจะยกสูงทำให้ระดับน้ำยังไม่ทะลักเข้าภายในบ้าน แต่บริเวณหน้าบ้านและถนนภายนอกมีระดับน้ำท่วมสูงถึงเอว จนไม่สามารถเดินทางออกไปไหนหรือหาซื้ออาหารได้ตามปกติ
หลังจากที่โพสต์เรื่องราวลงบนโซเชียลมีเดีย ทางสำนักงานเขตตันนายาว โดยผู้อำนวยการเขตก็ได้นำข้าวกล่องเข้ามาแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ และเธอก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยที่รับแจกข้าวกล่องดังกล่าวเช่นกัน
จากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาตั้งคำถามว่า ‘พี่ตั๊กทานข้าวกล่องแบบนี้ได้ด้วยเหรอ, กินน้ำมันแบบนี้ได้ด้วยเหรอ นึกว่าจะเลือกกินมากกว่านี้’ จึงเป็นเหตุให้ต้องออกมาอัดคลิปอัปเดตสถานการณ์ และตอบกลับประเด็นนี้ด้วยว่า
ทำไมอ่ะ อาหารที่แจก มันเป็นยังไง พี่ไม่ใช่เทวดา นางฟ้านางสวรรค์มาจากไหน พี่ก็กิน แล้วขอโทษพี่ไม่ได้จะอวยเขตคันนายาทำอาหารได้อร่อยมาก มีข้าว มีผัดไก่ใส่พริกใส่มะเขือพี่ตั๊กกิน อยากให้อยู่ในโลกของความจริง และขอส่งกำลังใจไปถึงผู้ประสบภัยทุกคน เพราะตนก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน จึงเข้าใจความรู้สึกของคนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างดี และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้”
@tuck.mayura
พี่ตั๊กผู้ซึ่งประสบภัยน้ำท่วม ออกไปไหนยังไม่ได้ 5 วันแล้ว #เทรนด์วันนี้ น้ำท่วม #tuckmayura #หมู่บ้านนวธานี
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อ้างอิงจาก : TikTok @tuck.mayura