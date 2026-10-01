ดับรายที่ 5 หัดระบาด ป่วย 943 ราย หนักสุดในรอบ 35 ปี ของเพนซิลเวเนีย
รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ยืนยันผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคหัดรายที่ 5 ของปี 2569 เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ยอดผู้ป่วยยืนยันในรัฐขยับขึ้นเป็น 943 ราย ขณะที่ทั้งประเทศกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดหนักที่สุดนับตั้งแต่ปี 2534
ผู้เสียชีวิตเป็นประชาชนในเทศมณฑลแลงแคสเตอร์ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน และตรวจพบเชื้อหัด นับเป็นรายที่ 3 ของเทศมณฑลนี้ภายในปีเดียว ทางการรัฐรายงานต่อศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ หรือ CDC เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน
ยอดผู้ป่วยยืนยันในรัฐเพนซิลเวเนียปีนี้อยู่ที่ 943 ราย กระจายใน 39 เทศมณฑล เพิ่มขึ้น 40 รายนับจากวันที่ 28 กันยายน มีผู้ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย 176 ราย
การระบาดเริ่มจากพื้นที่เทศมณฑลเลบานอนเมื่อปลายเดือนเมษายน 2569 ก่อนลามไปทั่วรัฐ จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวนับจากเดือนสิงหาคม
เทศมณฑลแลงแคสเตอร์อยู่ในพื้นที่ที่เรียกกันว่าเพนซิลเวเนียดัตช์ มีชุมชนอามิชและเมนโนไนต์ซึ่งมีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำ สื่อต่างประเทศรายงานว่าปัจจัยนี้ทำให้เชื้อแพร่ได้เร็ว
ทั้งสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยโรคหัดเกือบ 3,700 รายในปีนี้ มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2534 สหรัฐเคยประกาศกำจัดโรคหัดได้สำเร็จเมื่อปี 2543
โรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ รัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐ โต้แย้งการนับของ จอช ชาปิโร ผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนีย โดยเขียนว่า การประกาศน่าจะเร็วเกินไป และการเสียชีวิตอาจถูกกุขึ้นทั้งหมดด้วยซ้ำ
นักระบาดวิทยาโต้ว่า การนับผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคหัด หมายถึงผู้ที่เสียชีวิตภายใน 30 วันนับจากเริ่มมีอาการ เป็นเกณฑ์เดียวกับที่องค์การอนามัยโลกและ CDC ใช้อยู่
รัฐเพนซิลเวเนียฉีดวัคซีนรวมหัด คางทูม และหัดเยอรมัน หรือ MMR ไปกว่า 53,000 โดสในเดือนกันยายนเดือนเดียว มากกว่าเดือนปกติราวสองเท่า ข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่าวัคซีน MMR ครบ 2 เข็ม ป้องกันโรคหัดได้ราวร้อยละ 97
สำหรับประเทศไทย กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานผู้ป่วยไข้ออกผื่นหรือสงสัยโรคหัด 471 ราย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2569 ในจำนวนนี้ยืนยันผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 76 ราย
กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าความครอบคลุมวัคซีน MMR เข็มที่ 2 ในเด็กอายุครบ 2 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในทุกจังหวัด ตามพันธสัญญาการกำจัดโรคหัดระหว่างประเทศ
ผู้ที่เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาตรวจสอบประวัติวัคซีน MMR ของตัวเองได้ที่สถานพยาบาล หากได้รับไม่ครบ 2 เข็ม ปรึกษาแพทย์เรื่องการฉีดเสริมก่อนเดินทางได้
กลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งอาจมีอาการรุนแรงขึ้นได้หากติดเชื้อ
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