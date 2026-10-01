ดับรายที่ 5 หัดระบาด ป่วย 943 ราย หนักสุดในรอบ 35 ปี ของเพนซิลเวเนีย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 21:35 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 21:36 น.
หัดระบาดรัฐเพนซิลเวเนีย ดับแล้ว 5 ราย

รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ยืนยันผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคหัดรายที่ 5 ของปี 2569 เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ยอดผู้ป่วยยืนยันในรัฐขยับขึ้นเป็น 943 ราย ขณะที่ทั้งประเทศกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดหนักที่สุดนับตั้งแต่ปี 2534

ผู้เสียชีวิตเป็นประชาชนในเทศมณฑลแลงแคสเตอร์ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน และตรวจพบเชื้อหัด นับเป็นรายที่ 3 ของเทศมณฑลนี้ภายในปีเดียว ทางการรัฐรายงานต่อศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ หรือ CDC เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน

ยอดผู้ป่วยยืนยันในรัฐเพนซิลเวเนียปีนี้อยู่ที่ 943 ราย กระจายใน 39 เทศมณฑล เพิ่มขึ้น 40 รายนับจากวันที่ 28 กันยายน มีผู้ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย 176 ราย

โฆษณา

การระบาดเริ่มจากพื้นที่เทศมณฑลเลบานอนเมื่อปลายเดือนเมษายน 2569 ก่อนลามไปทั่วรัฐ จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวนับจากเดือนสิงหาคม

เทศมณฑลแลงแคสเตอร์อยู่ในพื้นที่ที่เรียกกันว่าเพนซิลเวเนียดัตช์ มีชุมชนอามิชและเมนโนไนต์ซึ่งมีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำ สื่อต่างประเทศรายงานว่าปัจจัยนี้ทำให้เชื้อแพร่ได้เร็ว

ทั้งสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยโรคหัดเกือบ 3,700 รายในปีนี้ มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2534 สหรัฐเคยประกาศกำจัดโรคหัดได้สำเร็จเมื่อปี 2543

โรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ รัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐ โต้แย้งการนับของ จอช ชาปิโร ผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนีย โดยเขียนว่า การประกาศน่าจะเร็วเกินไป และการเสียชีวิตอาจถูกกุขึ้นทั้งหมดด้วยซ้ำ

นักระบาดวิทยาโต้ว่า การนับผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคหัด หมายถึงผู้ที่เสียชีวิตภายใน 30 วันนับจากเริ่มมีอาการ เป็นเกณฑ์เดียวกับที่องค์การอนามัยโลกและ CDC ใช้อยู่

รัฐเพนซิลเวเนียฉีดวัคซีนรวมหัด คางทูม และหัดเยอรมัน หรือ MMR ไปกว่า 53,000 โดสในเดือนกันยายนเดือนเดียว มากกว่าเดือนปกติราวสองเท่า ข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่าวัคซีน MMR ครบ 2 เข็ม ป้องกันโรคหัดได้ราวร้อยละ 97

สำหรับประเทศไทย กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานผู้ป่วยไข้ออกผื่นหรือสงสัยโรคหัด 471 ราย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2569 ในจำนวนนี้ยืนยันผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 76 ราย

โฆษณา

กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าความครอบคลุมวัคซีน MMR เข็มที่ 2 ในเด็กอายุครบ 2 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในทุกจังหวัด ตามพันธสัญญาการกำจัดโรคหัดระหว่างประเทศ

ผู้ที่เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาตรวจสอบประวัติวัคซีน MMR ของตัวเองได้ที่สถานพยาบาล หากได้รับไม่ครบ 2 เข็ม ปรึกษาแพทย์เรื่องการฉีดเสริมก่อนเดินทางได้

กลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งอาจมีอาการรุนแรงขึ้นได้หากติดเชื้อ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 21:35 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 21:36 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19

อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
เปิดวาร์ป เฉิน อวี้เจี๋ย ลมกรดสาวจีนวัย 17 เจ้าของ 3 ทอง 1 เงิน เอเชียนเกมส์ 2026

น่ารักแต่โคตรโหด ส่องวาร์ป ‘เฉิน อวี้เจี๋ย’ สาวน้อยมหัศจรรย์วัย 17 กวาด 3 ทอง 1 เงิน ปาดหน้าผลัดไทย

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ศาลเกาหลีตัดสิน &quot;ซงมินโฮ&quot; WINNER จำคุก 1 ปี รอลงอาญา 2 ปี คดีโดดงานทหารทางเลือก 102 วัน เจ้าตัวน้อมรับ จ่อกลับไปรับใช้ชาติเพิ่ม

ศาลจำคุก นักร้องดัง คดีหนีทหารเกณฑ์ จ่อกลับไปรับใช้ชาติเพิ่ม

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19 บันเทิง

อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19

43 วินาที ที่แล้ว
อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร บันเทิง

อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

30 นาที ที่แล้ว
ศาลเกาหลีตัดสิน &quot;ซงมินโฮ&quot; WINNER จำคุก 1 ปี รอลงอาญา 2 ปี คดีโดดงานทหารทางเลือก 102 วัน เจ้าตัวน้อมรับ จ่อกลับไปรับใช้ชาติเพิ่ม บันเทิงเกาหลี

ศาลจำคุก นักร้องดัง คดีหนีทหารเกณฑ์ จ่อกลับไปรับใช้ชาติเพิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 1/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 1/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊ก มยุรา ฟาดนิ่ม &#8220;พี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้า&#8221; หลังโดนแซะ &#8220;กินข้าวแจกฟรีได้เหรอ&#8221; บันเทิง

ตั๊ก มยุรา ฟาดนิ่ม “พี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้า” หลังโดนแซะ “กินข้าวแจกฟรีได้เหรอ”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที&#039; ลมฟ้าอากาศ แก้โพสต์ เพิ่มคำเตือน &quot;อาจมีลูกเห็บตก&quot; ก่อนพบตกจริงใน กทม. ข่าว

ที’ ลมฟ้าอากาศ แก้โพสต์ เพิ่มคำเตือน “อาจมีลูกเห็บตก” ก่อนพบตกจริงใน กทม. ล่าสุดแจงแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือน กทม. และปริมณฑล รับมือฝนตกหนัก 1 ต.ค. 69 ข่าว

กล้บบ้านทันไหม คนกรุง-ปริมณฑล อ่วมฝนตกหนัก แนะเผื่อเวลา ระวังน้ำท่วมขัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ กทม. ลูกเห็บตก สัญญาณโลกแตกไหม? ไขปริศนาน้ำแข็งร่วงเมืองร้อน ข่าว

สาเหตุ กทม. ลูกเห็บตก ไขปริศนา สัญญาณอากาศแปรปรวน?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;อีริก บราวน์&quot; ฮีโร่ถ้ำหลวง ชาวแคนาดา ผู้ช่วยชีวิตทีมหมูป่า จากไปในวัย 44 ปี ข่าวต่างประเทศ

อาลัย “เอริก บราวน์” ฮีโร่ถ้ำหลวง ชาวแคนาดา ช่วยชีวิตทีมหมูป่า จากไปในวัย 44 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน กรุงเทพลูกเห็บตก หลายพื้นที่ กลางฝนฟ้าคะนอง อากาศสุดวิปริต ข่าว

ด่วน กรุงเทพลูกเห็บตก หลายพื้นที่ กลางฝนฟ้าคะนอง อากาศสุดวิปริต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลอตเตอรี่พลัสแตก 36 ล้าน งวด 1 ต.ค. 69 ผู้โชคดี 4 คน ข่าว

ลอตเตอรี่พลัสแตก 36 ล้าน งวด 1 ต.ค. 69 ผู้โชคดี 4 คน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร วิจารณ์รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมล่าช้า บันเทิง

ฮาย อาภาพร เดือด จ่ายภาษีทำไม ถ้ารัฐทำงานช้า คนไทยไม่ได้โง่ โดนด่าต้องรับให้ได้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย N3-L6 งวด 1 ต.ค. 69 แตก 31 ใบ รับรวม 186 ล้าน ตรวจหวย

ตรวจหวย N3-L6 งวด 1 ต.ค. 69 แตก 31 ใบ รับรวม 186 ล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต็มที่แล้ว! ทัพตบหนุ่มไทย พ่ายทีมชาติจีน ชวดเข้ารองรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เต็มที่แล้ว! ทัพตบหนุ่มไทย พ่ายทีมชาติจีน ชวดเข้ารอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยได้เฮ! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ใบ้ตรง เลขท้าย 2 ตัว 70 ใครตามได้รวย ตรวจหวย

คอหวยได้เฮ! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ใบ้ตรง เลขท้าย 2 ตัว 70 ใครตามได้รวย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมย์ รัชนก โพสต์ตัดพ้อ ข่าวกีฬา

เกิดอะไรขึ้น? “เมย์ รัชนก” ตัดพ้อเจ็บลึก คนต่างชาติยังภูมิใจในตัวหนู มากกว่าคนในประเทศเราอีก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังชัดๆ! หมอปลาย เผยคำทำนาย 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี ข่าว

ฟังชัดๆ! หมอปลาย ทำนาย 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน ข่าวการเมือง

ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับค่าโดยสารขึ้นอีก 1 บาท เริ่ม 5 ต.ค. หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น ข่าว

เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับค่าโดยสารขึ้นอีก 1 บาท เริ่ม 5 ต.ค. หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ ข่าว

ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า ข่าว

น่ากลัว! เก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า เจ็บสาหัส

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมชลประทาน โต้ข่าวลือ ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านฯ มีปัญหา ยันใช้งานได้ปกติ ข่าว

กรมชลประทาน โต้ข่าวลือ ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านฯ มีปัญหา ยันใช้งานได้ปกติ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ เมินกระแส ไล่พ้นเก้าอี้ผู้ว่าฯ แจงยิบปมยกเลิก แก้มลิง ปัดเอื้อประโยชน์เอกชน ข่าวการเมือง

ชัชชาติ เมินกระแส ไล่พ้นเก้าอี้ผู้ว่าฯ แจงยิบปมยกเลิก แก้มลิง ปัดเอื้อประโยชน์เอกชน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำ 2,200-2,500 ลบ.ม. เตรียมรับน้ำเหนือจ่อทะลักอยุธยา 3 ต.ค.นี้ ข่าว

เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำ 2,200-2,500 ลบ.ม. เตรียมรับน้ำเหนือจ่อทะลักอยุธยา 3 ต.ค.นี้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปประวัติ คริสตา ไพก์ จากวัยรุ่นวัย 18 คดีฆาตกรรม สู่หญิงคนเดียวบนแดนประหารเทนเนสซี