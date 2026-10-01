ฮาย อาภาพร เดือด จ่ายภาษีทำไม ถ้ารัฐทำงานช้า คนไทยไม่ได้โง่ โดนด่าต้องรับให้ได้
ฮาย อาภาพร ซัดรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมล่าช้าจนประชาชนต้องช่วยกันเอง สงสัยคนไทยจ่ายภาษีทำไม จี้ตอนหาเสียงพูดอะไรไว้ให้จำให้ดี
สถานการณ์อุทกภัยที่กำลังสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักในหลายพื้นที่ ทำให้ทุกภาคส่วนต้องระดมกำลังเข้าช่วยเหลือ ล่าสุดนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง “ฮาย อาภาพร นครสวรรค์” เปิดใจกับสื่อมวลชนผ่านไทยรัฐบันเทิง ถึงวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ แม้ตนจะไม่ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือด้วยตัวเองแต่ก็ติดตามข่าวจนแอบน้ำตาซึม และได้โอนเงินสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำลังลงพื้นที่เต็มกำลัง
สำหรับยอดเงินบริจาคเบื้องต้นที่นักร้องคนดังได้โอนไปช่วยเหลือ ประกอบด้วย องค์กรของ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม จำนวน 20,000 บาท, องค์กรของ บุ๋ม ปนัดดา จำนวน 20,000 บาท และ กลุ่มหมอลำลูกทุ่งต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท พร้อมระบุว่าองค์กรไหนที่กำลังทำงานช่วยเหลืออยู่ ตนก็จะทยอยโอนไปช่วยตามกำลังทรัพย์ที่มีเพื่อเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังลำบาก
ฮาย อาภาพร รู้สึกสงสารผู้ประสบภัยมาก โดยเฉพาะในย่านคลองจั่นที่ถูกตัดน้ำตัดไฟ สัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาด ประชาชนต้องเดินลุยน้ำออกมาหาอาหารจนขาเน่าและมีเลือดออก ตนมองว่าสถานการณ์ปีนี้ดูหนักหนากว่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 เสียอีก
ในฐานะที่เคยเป็นผู้ประสบภัยเมื่อปี 2554 ลูกทุ่งคนดังเล่าว่าตอนนั้นบ้านฝั่งธนบุรีถูกน้ำท่วมสูง 1 ฟุตจนเกือบถึงชั้น 2 ส่วนบ้านอีกหลังย่านจรัญสนิทวงศ์ 13 ก็ต้องนำกระสอบทรายมากั้น เพราะเวลารถใหญ่ขับผ่าน น้ำจะทะลักเข้าชั้นล่าง ในเวลานั้นงานยังไม่เยอะจึงมีโอกาสออกไปช่วยแจกของ แต่ปีนี้ไม่สะดวกเดินทางไปจึงขอส่งกำลังใจและปัจจัยไปช่วยแทน
อย่างไรก็ตาม นักร้องคนดังได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล มองว่าการรับมือล่าช้าเกินไป ประชาชนตาดำ ๆ กำลังเดือดร้อนหนัก ในขณะที่องค์กรจิตอาสาลงพื้นที่ลุยช่วยเหลือกันอย่างสุดกำลัง “ถ้าพวกเราคนไทยต้องมาจ้องช่วยเหลือกันเองขนาดนี้ จะเสียภาษีทำไม รัฐบาลมีไว้ทำไม ไม่ต้องมีก็ได้นะ”
นอกจากนี้ ฮาย อาภาพร ขอฝากไว้ว่า เวลาหาเสียงเคยพูดอะไรไว้ก็ขอให้จำให้ได้ พร้อมดักทางกลุ่มคนที่จะเข้ามาโจมตีว่า ตนเป็นกลางตลอด ไม่ใช่คนเลือกข้าง ไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษ ใครทำดีก็ชม ใครทำไม่ดีก็ด่า และตนมีสิทธิวิจารณ์ในฐานะประชาชนที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง โดยเผยว่าตนเสียภาษีปีละถึง 2 ล้านบาท ทุกงานถูกหักภาษีเข้ารัฐหมด ไม่เคยขอคืนภาษีเลยแม้แต่บาทเดียว เพราะอยากให้เงินส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศ ดังนั้นรัฐบาลก็ควรทำอะไรเพื่อประชาชนบ้าง ไม่ใช่ทำงานล่าช้า
นักร้องคนดังยังตำหนิการสื่อสารของภาครัฐที่ชอบบอกว่า “เอาอยู่” ทำให้ประชาชนชะล่าใจ ไม่ทันได้เตรียมตัวรับมือหรือย้ายรถหนีน้ำ การที่รัฐบาลถูกประชาชนด่าในเวลานี้ต้องรับฟัง
ข้อมูลจาก : ไทยรัฐบันเทิง
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