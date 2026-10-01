เต็มที่แล้ว! ทัพตบหนุ่มไทย พ่ายทีมชาติจีน ชวดเข้ารอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026
ทัพตบหนุ่มไทย ต้านไม่ไหว พ่ายทีมชาติจีน ชวดเข้ารอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026 ลุ้นรอบชิงอันดับ 5-8 วันศุกร์ที่ 2 ต.ค. 69
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น รอบก่อนรองชนะเลิศ ทัพนักตบทีมชาติไทย อันดับ 52 ของโลก ในฐานะรองแชมป์กลุ่ม B ลงพบกับทีมชาติจีน อันดับ 34 ของโลก ในฐานะแชมป์กลุ่ม D โดยแข่งขันกันในเวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมชาติไทยพ่ายให้กับทีมชาติจีน 0-3 เซต ด้วยสกอร์ 23-25, 23-25, 19-25 ส่งผลให้ทีมชาติจีนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ โดยรอพบคู่แข่งระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติกาตาร์ ซึ่งจะแข่งขันกันในเวลา 17.20 น. ตามเวลาประเทศไทย ขณะที่ทีมชาติไทยต้องไปลงเล่นในรอบจัดอันดับที่ 5-8 ในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ เวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
สำหรับสถิติการแข่งขันในนัดนี้ ทีมชาติไทยทำคะแนนจากการบุก 35 คะแนน การสกัดกั้น 11 คะแนน การเสิร์ฟ 6 คะแนน และได้คะแนนจากความผิดพลาดของทีมตรงข้ามอีก 13 คะแนน
ด้านสถิติผู้เล่นรายบุคคล นภาเดช พินิจดี ผู้เล่นตำแหน่งบีหลัง ทำคะแนนสูงสุดของทีมที่ 16 คะแนน ตามมาด้วยธนัสถ์ 13 คะแนน ชัยวัฒน์ 10 คะแนน อนุชิตและธูปดิษฐ์ คนละ 5 คะแนน บุญญฤทธิ์ 2 คะแนน และเกียรติภูมิ 1 คะแนน
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันถัดไป ทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบกับทีมที่แพ้ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติกาตาร์ ในรอบจัดอันดับที่ 5-8 วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569 เวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
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