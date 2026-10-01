คอหวยได้เฮ! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ใบ้ตรง เลขท้าย 2 ตัว 70 ใครตามได้รวย
คอหวยได้เฮ! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ใบ้ตรง เลขท้าย 2 ตัว 70 งวด 1 ตุลาคม 2569 ใครซื้อตามได้รวยกันเป็นแถว
จบสิ้นลงไปแล้วกับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย งวดประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569 สำหรับผลการออกรางวัลมีดังนี้
- รางวัลที่ 1 ได้แก่ 402701
- เลขหน้า 3 ตัว : 791 – 912
- เลขท้าย 3 ตัว : 058 – 396
- เลขท้าย 2 ตัว : 70
ต้องขอแสดงความยินดีกับนักเสี่ยงโชคที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันในงวด 1 ต.ค. 69 นี้อีกครั้งด้วยนะคะ
นอกจากผู้โชคดีที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่ในงวดนี้ แน่นอนว่าสำนักใบ้หวยชื่อดังหลาย ๆ สำนักก็แจกแนวทางให้แม่นไม่แพ้กัน หนึ่งในนั้นคือ เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง (1/10/69) เพราะก่อนหน้าจะถึงเวลาหวยออก แม่น้ำหนึ่งได้ใบ้แนวทางให้กับคอหวยและผู้ติดตาม โดยบอกว่า ฟันเลข 7 และเลขที่ชอบคือ 07 – 70
ซึ่งหลังจากกองสลากฯ ประกาศผลหวยเสร็จ ปรากฎว่าแนวทางที่แม่น้ำหนึ่งใบ้ให้นั้น ดันตรงเป๊ะกับผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 70 แบบตรง ๆ งานนี้ใครซื้อตามบอกเลยรวย!
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อ้างอิงจาก : FB แม่น้ำหนึ่ง 88, วรัญญภัทร์ อธิโชติสุรนันท์