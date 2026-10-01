ศาลจำคุก นักร้องดัง คดีหนีทหารเกณฑ์ จ่อกลับไปรับใช้ชาติเพิ่ม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 20:29 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 20:30 น.
ศาลเกาหลีตัดสิน "ซงมินโฮ" WINNER จำคุก 1 ปี รอลงอาญา 2 ปี คดีโดดงานทหารทางเลือก 102 วัน เจ้าตัวน้อมรับ จ่อกลับไปรับใช้ชาติเพิ่ม

ศาลเกาหลีตัดสิน “ซงมินโฮ” WINNER จำคุก 1 ปี รอลงอาญา 2 ปี คดีโดดงานทหารทางเลือก 102 วัน เจ้าตัวน้อมรับ จ่อกลับไปรับใช้ชาติเพิ่ม

ปิดฉากชั้นต้นคดีสะเทือนวงการเคป็อป วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ศาลแขวงโซลตะวันตก ประเทศเกาหลีใต้ พิพากษาให้ ซงมินโฮ หรือ มิโน แร็ปเปอร์หนุ่มวง WINNER มีความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมายรับราชการทหาร สั่งจำคุก 1 ปี รอลงอาญา 2 ปี จากกรณีขาดงานโดยพลการรวม 102 วัน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริการสังคม ซึ่งเป็นการรับใช้ชาติรูปแบบทางเลือกแทนการเป็นทหารประจำการ

คำฟ้องระบุว่า ซงมินโฮซึ่งได้รับการจัดระดับร่างกายเกรด 4 เข้าปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริการสังคมที่สำนักงานจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเขตมาโปและศูนย์บริการประชาชนในกรุงโซล ช่วงปี 2566 ถึงธันวาคม 2567 โดยสมคบกับนายอี ผู้รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงาน ขาดงานโดยไม่มีเหตุอันควรรวม 102 วัน จากวันทำงานทั้งหมดราว 430 วัน ขณะที่กฎหมายเกาหลีใต้กำหนดว่าเจ้าหน้าที่บริการสังคมที่ละทิ้งหน้าที่เกิน 8 วันโดยไม่มีเหตุอันควร มีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี

โฆษณา

ศาลระบุเหตุผลว่า หน้าที่ทางทหารคือหน้าที่พื้นฐานของประชาชนที่เกี่ยวพันกับความอยู่รอดของชาติ ต้องปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์ และเจ้าหน้าที่บริการสังคมก็ไม่มีข้อยกเว้น การขาดงานถึง 102 วันถือว่าความผิดไม่เบา อีกทั้งสังคมให้ความสนใจสูงต่อการรับใช้ชาติของคนในวงการบันเทิง อย่างไรก็ตาม

ศาลนำเหตุบรรเทาโทษมาพิจารณา ทั้งการที่จำเลยยอมรับผิดทุกข้อหาและสำนึกผิด รวมถึงการที่เข้ารับการรักษาด้านจิตเวชมาตั้งแต่ราวปี 2560 ซึ่งเห็นว่าสภาพสุขภาพมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่บางส่วน และจำเลยให้คำมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน

ด้านนายอี ผู้ดูแลการปฏิบัติงาน ถูกพิพากษาจำคุก 10 เดือน รอลงอาญา 2 ปี โดยศาลชี้ว่าเป็นตัวการร่วม เนื่องจากรับรู้การขาดงานของซงมินโฮมาตลอด เซ็นรับรองเอกสารการปฏิบัติงานเสมือนว่ามาทำงานปกติ และยังเป็นฝ่ายเสนอแนะให้ไม่ต้องมาทำงานด้วย ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ในการสืบพยานนัดสุดท้ายเมื่อเดือนเมษายน อัยการขอให้ลงโทษจำคุกซงมินโฮ 1 ปี 6 เดือน และนายอี 1 ปี

โฆษณา

โฆษณา

ซงมินโฮเดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยตัวเอง โดยกล่าวกับสื่อก่อนเข้าห้องพิจารณาว่า “ผมสำนึกผิดจริงๆ ครับ เสียใจซ้ำๆ อยู่ทุกวันจนตัวเองเล็กลงไปมาก มีแต่ความรู้สึกขอโทษต่อทุกคนที่เคยรักและสนับสนุนผม”

หลังทราบคำตัดสิน เขากล่าวสั้นๆ ว่าขอน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลด้วยความเคารพ ก่อนหน้านี้ในการแถลงปิดคดี เขาเคยกล่าวว่าหากได้รับโอกาสให้กลับไปรับใช้ชาติอีกครั้ง จะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์จนจบ

แม้รอดโทษจำคุกจริง แต่เส้นทางยังไม่จบ เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารกำลังพลทหาร (MMA) เปิดเผยกับสื่อเกาหลีว่า หากคำพิพากษาคดีนี้ถึงที่สุด ซงมินโฮจะต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเท่ากับจำนวนวันที่ขาดงาน ซึ่งหมายถึงการรับใช้ชาติเพิ่มอีก 102 วัน โดยข้อครหาการปฏิบัติหน้าที่หละหลวมของเขาปะทุขึ้นช่วงปลายเดือนธันวาคม 2567 ก่อนครบกำหนดปลดประจำการไม่นาน จนนำไปสู่การสอบสวนและดำเนินคดี ขณะที่ปัจจุบันวง WINNER ทำกิจกรรมโดยไม่มีซงมินโฮร่วมด้วย

โฆษณา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 20:29 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 20:30 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19

อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
สตาฟฟ์เตะตัดขานักท่องเที่ยวหญิงบังคับกระโดดหน้าผาสูง

นาทีชีวิต! นทท. ถูกเตะตัดขาบังคับดิ่งผา 260 ฟุตทั้งน้ำตา จวกยับเจ้าหน้าที่ยืนขำไม่ช่วย

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
หัดระบาดรัฐเพนซิลเวเนีย ดับแล้ว 5 ราย

ดับรายที่ 5 หัดระบาด ป่วย 943 ราย หนักสุดในรอบ 35 ปี ของเพนซิลเวเนีย

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19 บันเทิง

อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19

59 วินาที ที่แล้ว
อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร บันเทิง

อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

30 นาที ที่แล้ว
สตาฟฟ์เตะตัดขานักท่องเที่ยวหญิงบังคับกระโดดหน้าผาสูง ข่าวต่างประเทศ

นาทีชีวิต! นทท. ถูกเตะตัดขาบังคับดิ่งผา 260 ฟุตทั้งน้ำตา จวกยับเจ้าหน้าที่ยืนขำไม่ช่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หัดระบาดรัฐเพนซิลเวเนีย ดับแล้ว 5 ราย ข่าวต่างประเทศ

ดับรายที่ 5 หัดระบาด ป่วย 943 ราย หนักสุดในรอบ 35 ปี ของเพนซิลเวเนีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 1/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 1/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊ก มยุรา ฟาดนิ่ม &#8220;พี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้า&#8221; หลังโดนแซะ &#8220;กินข้าวแจกฟรีได้เหรอ&#8221; บันเทิง

ตั๊ก มยุรา ฟาดนิ่ม “พี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้า” หลังโดนแซะ “กินข้าวแจกฟรีได้เหรอ”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที&#039; ลมฟ้าอากาศ แก้โพสต์ เพิ่มคำเตือน &quot;อาจมีลูกเห็บตก&quot; ก่อนพบตกจริงใน กทม. ข่าว

ที’ ลมฟ้าอากาศ แก้โพสต์ เพิ่มคำเตือน “อาจมีลูกเห็บตก” ก่อนพบตกจริงใน กทม. ล่าสุดแจงแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือน กทม. และปริมณฑล รับมือฝนตกหนัก 1 ต.ค. 69 ข่าว

กล้บบ้านทันไหม คนกรุง-ปริมณฑล อ่วมฝนตกหนัก แนะเผื่อเวลา ระวังน้ำท่วมขัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ กทม. ลูกเห็บตก สัญญาณโลกแตกไหม? ไขปริศนาน้ำแข็งร่วงเมืองร้อน ข่าว

สาเหตุ กทม. ลูกเห็บตก ไขปริศนา สัญญาณอากาศแปรปรวน?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;อีริก บราวน์&quot; ฮีโร่ถ้ำหลวง ชาวแคนาดา ผู้ช่วยชีวิตทีมหมูป่า จากไปในวัย 44 ปี ข่าวต่างประเทศ

อาลัย “เอริก บราวน์” ฮีโร่ถ้ำหลวง ชาวแคนาดา ช่วยชีวิตทีมหมูป่า จากไปในวัย 44 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน กรุงเทพลูกเห็บตก หลายพื้นที่ กลางฝนฟ้าคะนอง อากาศสุดวิปริต ข่าว

ด่วน กรุงเทพลูกเห็บตก หลายพื้นที่ กลางฝนฟ้าคะนอง อากาศสุดวิปริต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลอตเตอรี่พลัสแตก 36 ล้าน งวด 1 ต.ค. 69 ผู้โชคดี 4 คน ข่าว

ลอตเตอรี่พลัสแตก 36 ล้าน งวด 1 ต.ค. 69 ผู้โชคดี 4 คน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร วิจารณ์รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมล่าช้า บันเทิง

ฮาย อาภาพร เดือด จ่ายภาษีทำไม ถ้ารัฐทำงานช้า คนไทยไม่ได้โง่ โดนด่าต้องรับให้ได้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย N3-L6 งวด 1 ต.ค. 69 แตก 31 ใบ รับรวม 186 ล้าน ตรวจหวย

ตรวจหวย N3-L6 งวด 1 ต.ค. 69 แตก 31 ใบ รับรวม 186 ล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต็มที่แล้ว! ทัพตบหนุ่มไทย พ่ายทีมชาติจีน ชวดเข้ารองรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เต็มที่แล้ว! ทัพตบหนุ่มไทย พ่ายทีมชาติจีน ชวดเข้ารอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยได้เฮ! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ใบ้ตรง เลขท้าย 2 ตัว 70 ใครตามได้รวย ตรวจหวย

คอหวยได้เฮ! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ใบ้ตรง เลขท้าย 2 ตัว 70 ใครตามได้รวย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมย์ รัชนก โพสต์ตัดพ้อ ข่าวกีฬา

เกิดอะไรขึ้น? “เมย์ รัชนก” ตัดพ้อเจ็บลึก คนต่างชาติยังภูมิใจในตัวหนู มากกว่าคนในประเทศเราอีก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังชัดๆ! หมอปลาย เผยคำทำนาย 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี ข่าว

ฟังชัดๆ! หมอปลาย ทำนาย 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน ข่าวการเมือง

ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับค่าโดยสารขึ้นอีก 1 บาท เริ่ม 5 ต.ค. หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น ข่าว

เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับค่าโดยสารขึ้นอีก 1 บาท เริ่ม 5 ต.ค. หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ ข่าว

ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า ข่าว

น่ากลัว! เก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า เจ็บสาหัส

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมชลประทาน โต้ข่าวลือ ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านฯ มีปัญหา ยันใช้งานได้ปกติ ข่าว

กรมชลประทาน โต้ข่าวลือ ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านฯ มีปัญหา ยันใช้งานได้ปกติ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ เมินกระแส ไล่พ้นเก้าอี้ผู้ว่าฯ แจงยิบปมยกเลิก แก้มลิง ปัดเอื้อประโยชน์เอกชน ข่าวการเมือง

ชัชชาติ เมินกระแส ไล่พ้นเก้าอี้ผู้ว่าฯ แจงยิบปมยกเลิก แก้มลิง ปัดเอื้อประโยชน์เอกชน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปพระเอกดัง ควงผู้กำกับสาว ซุ่มจดทะเบียนสมรสเงียบ 4 ปี ยินดีคู่รักมาราธอน