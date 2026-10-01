ศาลจำคุก นักร้องดัง คดีหนีทหารเกณฑ์ จ่อกลับไปรับใช้ชาติเพิ่ม
ศาลเกาหลีตัดสิน “ซงมินโฮ” WINNER จำคุก 1 ปี รอลงอาญา 2 ปี คดีโดดงานทหารทางเลือก 102 วัน เจ้าตัวน้อมรับ จ่อกลับไปรับใช้ชาติเพิ่ม
ปิดฉากชั้นต้นคดีสะเทือนวงการเคป็อป วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ศาลแขวงโซลตะวันตก ประเทศเกาหลีใต้ พิพากษาให้ ซงมินโฮ หรือ มิโน แร็ปเปอร์หนุ่มวง WINNER มีความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมายรับราชการทหาร สั่งจำคุก 1 ปี รอลงอาญา 2 ปี จากกรณีขาดงานโดยพลการรวม 102 วัน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริการสังคม ซึ่งเป็นการรับใช้ชาติรูปแบบทางเลือกแทนการเป็นทหารประจำการ
คำฟ้องระบุว่า ซงมินโฮซึ่งได้รับการจัดระดับร่างกายเกรด 4 เข้าปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริการสังคมที่สำนักงานจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเขตมาโปและศูนย์บริการประชาชนในกรุงโซล ช่วงปี 2566 ถึงธันวาคม 2567 โดยสมคบกับนายอี ผู้รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงาน ขาดงานโดยไม่มีเหตุอันควรรวม 102 วัน จากวันทำงานทั้งหมดราว 430 วัน ขณะที่กฎหมายเกาหลีใต้กำหนดว่าเจ้าหน้าที่บริการสังคมที่ละทิ้งหน้าที่เกิน 8 วันโดยไม่มีเหตุอันควร มีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี
ศาลระบุเหตุผลว่า หน้าที่ทางทหารคือหน้าที่พื้นฐานของประชาชนที่เกี่ยวพันกับความอยู่รอดของชาติ ต้องปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์ และเจ้าหน้าที่บริการสังคมก็ไม่มีข้อยกเว้น การขาดงานถึง 102 วันถือว่าความผิดไม่เบา อีกทั้งสังคมให้ความสนใจสูงต่อการรับใช้ชาติของคนในวงการบันเทิง อย่างไรก็ตาม
ศาลนำเหตุบรรเทาโทษมาพิจารณา ทั้งการที่จำเลยยอมรับผิดทุกข้อหาและสำนึกผิด รวมถึงการที่เข้ารับการรักษาด้านจิตเวชมาตั้งแต่ราวปี 2560 ซึ่งเห็นว่าสภาพสุขภาพมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่บางส่วน และจำเลยให้คำมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน
ด้านนายอี ผู้ดูแลการปฏิบัติงาน ถูกพิพากษาจำคุก 10 เดือน รอลงอาญา 2 ปี โดยศาลชี้ว่าเป็นตัวการร่วม เนื่องจากรับรู้การขาดงานของซงมินโฮมาตลอด เซ็นรับรองเอกสารการปฏิบัติงานเสมือนว่ามาทำงานปกติ และยังเป็นฝ่ายเสนอแนะให้ไม่ต้องมาทำงานด้วย ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ในการสืบพยานนัดสุดท้ายเมื่อเดือนเมษายน อัยการขอให้ลงโทษจำคุกซงมินโฮ 1 ปี 6 เดือน และนายอี 1 ปี
ซงมินโฮเดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยตัวเอง โดยกล่าวกับสื่อก่อนเข้าห้องพิจารณาว่า “ผมสำนึกผิดจริงๆ ครับ เสียใจซ้ำๆ อยู่ทุกวันจนตัวเองเล็กลงไปมาก มีแต่ความรู้สึกขอโทษต่อทุกคนที่เคยรักและสนับสนุนผม”
หลังทราบคำตัดสิน เขากล่าวสั้นๆ ว่าขอน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลด้วยความเคารพ ก่อนหน้านี้ในการแถลงปิดคดี เขาเคยกล่าวว่าหากได้รับโอกาสให้กลับไปรับใช้ชาติอีกครั้ง จะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์จนจบ
แม้รอดโทษจำคุกจริง แต่เส้นทางยังไม่จบ เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารกำลังพลทหาร (MMA) เปิดเผยกับสื่อเกาหลีว่า หากคำพิพากษาคดีนี้ถึงที่สุด ซงมินโฮจะต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเท่ากับจำนวนวันที่ขาดงาน ซึ่งหมายถึงการรับใช้ชาติเพิ่มอีก 102 วัน โดยข้อครหาการปฏิบัติหน้าที่หละหลวมของเขาปะทุขึ้นช่วงปลายเดือนธันวาคม 2567 ก่อนครบกำหนดปลดประจำการไม่นาน จนนำไปสู่การสอบสวนและดำเนินคดี ขณะที่ปัจจุบันวง WINNER ทำกิจกรรมโดยไม่มีซงมินโฮร่วมด้วย
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