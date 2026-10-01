เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับค่าโดยสารขึ้นอีก 1 บาท เริ่ม 5 ต.ค. หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น
เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งปรับขึ้นค่าโดยสารเรือทุกประเภท 1 บาท เริ่ม 5 ต.ค. เป็นต้นไป หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น
วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศปรับขึ้นค่าโดยสารเรือทุกประเภท หลังราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอีกระลอก มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
“เรือด่วนฯ ปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นอีก 1 บาท เริ่ม 5 ต.ค. เป็นต้นไป
เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก 1 บาท เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น โดยอยู่ที่ 41.49 บาท/ลิตร เริ่มวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงขร ได้กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับสูงขึ้น เป็นราคา 41.49 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก 1 บาท จากอัตราเดิม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
• เรือธงส้ม: เส้นทางนนทบุรี – วัดราชสิงขร จากราคา 18 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 19 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเหลือง: เส้นทางนนทบุรี – สาทร จากราคา 23 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 24 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเขียวเหลือง
– เส้นทาง ปากเกร็ด – นนทบุรี จากราคา 16 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 17 บาท
– เส้นทาง นนทบุรี – สาทร จากราคา 23 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 24 บาท
– เส้นทาง ปากเกร็ด – สาทร จากราคา 35 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 36 บาท
• เรือธงแดง (ปรับอากาศ): เส้นทางนนทบุรี – สาทร จากราคา 32 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 33 บาท
ในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้ง บริษัทฯ จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ตารางเวลาให้บริการ และเส้นทางที่อัปเดตจากทางเรือด่วนเจ้าพระยา ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา หรือที่ LINE: @cpxcare”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาท มีผล 20 มิ.ย.นี้
- เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป
- ยื้อไม่ไหว เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศขึ้นค่าโดยสาร 2 บาท บังคับใช้ 30 มี.ค. เป็นต้นไป
อ้างอิงจาก : FB Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา