ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน
ไอเดียร์ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ เป็น สส.ชัยภูมิ เขต 4 พรรคภูมิใจไทย สมัยแรก เคยเล่นละครในฐานะเด็กปั้นของ เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร แล้วเลิกเล่น ก่อนเข้าสู่การเมือง
สุชาดาเกิดวันที่ 23 ธันวาคม 2535 ปัจจุบันอายุ 33 ปี ชื่อเดิมคือ ธันลดา แทนทรัพย์ พ่อของเธอคือ สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ เขต 3 พรรคภูมิใจไทย พ่อลูกจึงเป็น สส.จังหวัดเดียวกันและพรรคเดียวกันในสภาชุดนี้
ประวัติการศึกษา ไอเดียร์ สุชาดา
สุชาดาจบมัธยมจากโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ปริญญาตรีจบวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการ จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2555 ถึง 2559
ปริญญาโทจบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2559 ถึง 2561 ตอนนี้กำลังเรียนปริญญาเอกสาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคยเล่นละคร ก่อนหันไปทำธุรกิจ
สุชาดารู้จัก เอ ศุภชัย ตั้งแต่อายุ 18 ปี ช่วงที่ยังเรียนหนังสือ และได้ลองเล่นละคร 2 เรื่อง คือ อรุณสวัสดิ์ ทางช่อง MONO29 และ เพลิงดาว ทางช่อง PPTV
เธอให้สัมภาษณ์มติชนออนไลน์เมื่อเดือนมีนาคม 2568 ว่า เมื่อได้ลองเล่นจริงก็รู้สึกว่า “ไม่ใช่ตัวเอง” และคิดว่าคนอื่นทำได้ดีกว่า
ปี 2562 สุชาดาเปิดร้านขนมเพื่อสุขภาพชื่อ Pumpkinju ร่วมกับ เบเบ้ ธันย์ชนก และ กวิน ว่องกุศลกิจ ร้านทำรายได้ดีจนเธอซื้อบ้านและรถได้ ปัจจุบันร้านปิดไปแล้ว
เส้นทางการเมือง 4 กระทรวง
สุชาดาเข้าสู่การเมืองตอนอายุราว 23 ถึง 24 ปี โดยสมัครงานกับพรรคการเมืองด้วยตัวเองและไม่ได้บอกพ่อ ปี 2562 เธอช่วยงานหาเสียงให้พรรคประชาธิปัตย์
จากนั้นเธอได้เป็นโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม สมัยที่ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรี และลาออกโดยมีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
เดือนตุลาคม 2564 สุชาดาได้เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตอนนั้นคือ กนกวรรณ วิลาวัลย์ จากพรรคภูมิใจไทย
ปี 2566 เธอลงสมัคร สส.ชัยภูมิ เขต 4 ในนามพรรคภูมิใจไทยเป็นครั้งแรก แต่แพ้ กาญจนา จังหวะ จากพรรคพลังประชารัฐ
หลังแพ้เลือกตั้ง สุชาดาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของ ศุภมาส อิศรภักดี ตั้งแต่ปี 2566 ปี 2568 เธอย้ายไปเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของ ชัยชนก ชิดชอบ
ชนะเลือกตั้งปี 2569
สุชาดาลงสมัคร สส.ชัยภูมิ เขต 4 อีกครั้งในการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ครั้งนี้เธอชนะด้วย 27,557 คะแนน อันดับ 2 คือ กาญจนา จังหวะ ซึ่งย้ายไปลงกับพรรคกล้าธรรม ได้ 12,666 คะแนน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 สุชาดาไปถึงรัฐสภาก่อน 08.30 น. และเป็น สส.คนแรกที่รายงานตัว หลัง กกต.รับรองผล สส.เขต เธอบอก Thai PBS ว่าต้องรีบมาเพราะบ่ายวันนั้นต้องพาลูกวัย 2 เดือนไปฉีดวัคซีน และต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
สามี ไทหยาง ซาง คือใคร
สามีของสุชาดาชื่อ ไทหยาง ซาง ข้อมูลบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. ระบุว่าเขาเป็นชาวออสเตรเลีย ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน 1 คน
เดือนกรกฎาคม 2566 สุชาดาโพสต์ภาพแฟนหนุ่มนอกวงการคุกเข่าขอแต่งงาน พร้อมแคปชั่นว่า “ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้เหมือนกันค่ะ” เอ ศุภชัย ไปร่วมแสดงความยินดีด้วย
สุชาดาเล่ากับมติชนออนไลน์ว่า ก่อนเจอสามีเธอโสดมาราว 10 ปี เธอบอกว่าสามีเป็นคนธรรมดาที่สุดที่เคยเจอ และไม่ก้าวก่ายงานของเธอ
บัญชีทรัพย์สินไม่ได้ระบุอาชีพของไทหยาง แต่แจ้งรายจ่ายปีละ 6.5 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีค่าเดินทางไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศ 5 ล้านบาท และไม่ได้แจ้งรายได้ต่อปี
ทรัพย์สินรวมเกือบ 2 พันล้านบาท
ข้อมูลที่ ป.ป.ช. เปิดเผยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 เป็นบัญชีที่สุชาดายื่นตอนเข้ารับตำแหน่ง สส. บัญชีระบุว่าสุชาดา สามี และลูก มีทรัพย์สินรวม 1,974,908,877.24 บาท
ทรัพย์สินของไทหยางมี 1,843,941,579.04 บาท ของสุชาดามี 130,026,048.20 บาท และของลูกมี 941,250 บาท
ทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดของไทหยางคือเงินให้บริษัท Tree Aerosols Capital กู้ยืม 1,440,469,809.26 บาท รองลงมาคือเงินลงทุน 177,970,887.60 บาท และเงินฝาก 154,096,887.60 บาท นอกจากนี้ยังมีห้องชุดในต่างประเทศ สิทธิในห้องชุดสินธร หลังสวน นาฬิกา และกระเป๋าแบรนด์เนม
ตัวเลขเหล่านี้เป็นมูลค่าทรัพย์สินที่แจ้ง ป.ป.ช. ตอนยื่นบัญชี ไม่ใช่รายได้ต่อปี
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ฐานข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- ประกาศ กกต. รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้ง สส. ปี 2569
- Thai PBS รายงานการเข้ารายงานตัวของสุชาดา
- มติชน สัมภาษณ์เส้นทางชีวิตและครอบครัวของสุชาดา
- ข้อมูลบัญชีทรัพย์สินสุชาดาและคู่สมรสจากการเปิดเผยของ ป.ป.ช.
- สำนักข่าวอิศรา
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