ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 15:33 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 15:36 น.
ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน
ภาพจาก : IG/ideasuchada23

ไอเดียร์ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ เป็น สส.ชัยภูมิ เขต 4 พรรคภูมิใจไทย สมัยแรก เคยเล่นละครในฐานะเด็กปั้นของ เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร แล้วเลิกเล่น ก่อนเข้าสู่การเมือง

สุชาดาเกิดวันที่ 23 ธันวาคม 2535 ปัจจุบันอายุ 33 ปี ชื่อเดิมคือ ธันลดา แทนทรัพย์ พ่อของเธอคือ สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ เขต 3 พรรคภูมิใจไทย พ่อลูกจึงเป็น สส.จังหวัดเดียวกันและพรรคเดียวกันในสภาชุดนี้

ประวัติการศึกษา ไอเดียร์ สุชาดา

สุชาดาจบมัธยมจากโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ปริญญาตรีจบวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการ จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2555 ถึง 2559

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ปริญญาโทจบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2559 ถึง 2561 ตอนนี้กำลังเรียนปริญญาเอกสาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดวาร์ป ไอเดียร์ สุชาดา
ภาพจาก : IG/ideasuchada23

เคยเล่นละคร ก่อนหันไปทำธุรกิจ

สุชาดารู้จัก เอ ศุภชัย ตั้งแต่อายุ 18 ปี ช่วงที่ยังเรียนหนังสือ และได้ลองเล่นละคร 2 เรื่อง คือ อรุณสวัสดิ์ ทางช่อง MONO29 และ เพลิงดาว ทางช่อง PPTV

เธอให้สัมภาษณ์มติชนออนไลน์เมื่อเดือนมีนาคม 2568 ว่า เมื่อได้ลองเล่นจริงก็รู้สึกว่า “ไม่ใช่ตัวเอง” และคิดว่าคนอื่นทำได้ดีกว่า

ปี 2562 สุชาดาเปิดร้านขนมเพื่อสุขภาพชื่อ Pumpkinju ร่วมกับ เบเบ้ ธันย์ชนก และ กวิน ว่องกุศลกิจ ร้านทำรายได้ดีจนเธอซื้อบ้านและรถได้ ปัจจุบันร้านปิดไปแล้ว

ใครคือไอเดียร์สุชาดา
ภาพจาก : IG/ideasuchada23

เส้นทางการเมือง 4 กระทรวง

สุชาดาเข้าสู่การเมืองตอนอายุราว 23 ถึง 24 ปี โดยสมัครงานกับพรรคการเมืองด้วยตัวเองและไม่ได้บอกพ่อ ปี 2562 เธอช่วยงานหาเสียงให้พรรคประชาธิปัตย์

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จากนั้นเธอได้เป็นโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม สมัยที่ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรี และลาออกโดยมีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

เดือนตุลาคม 2564 สุชาดาได้เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตอนนั้นคือ กนกวรรณ วิลาวัลย์ จากพรรคภูมิใจไทย

ไอเดียร์ สุชาดา อดีตนักแสดงเด็กปั้น เอ ศุภชัย
ภาพจาก : IG/ideasuchada23

ปี 2566 เธอลงสมัคร สส.ชัยภูมิ เขต 4 ในนามพรรคภูมิใจไทยเป็นครั้งแรก แต่แพ้ กาญจนา จังหวะ จากพรรคพลังประชารัฐ

หลังแพ้เลือกตั้ง สุชาดาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของ ศุภมาส อิศรภักดี ตั้งแต่ปี 2566 ปี 2568 เธอย้ายไปเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของ ชัยชนก ชิดชอบ

รู้จัก สส.ไอเดียร์
ภาพจาก : IG/ideasuchada23

ชนะเลือกตั้งปี 2569

สุชาดาลงสมัคร สส.ชัยภูมิ เขต 4 อีกครั้งในการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ครั้งนี้เธอชนะด้วย 27,557 คะแนน อันดับ 2 คือ กาญจนา จังหวะ ซึ่งย้ายไปลงกับพรรคกล้าธรรม ได้ 12,666 คะแนน

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วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 สุชาดาไปถึงรัฐสภาก่อน 08.30 น. และเป็น สส.คนแรกที่รายงานตัว หลัง กกต.รับรองผล สส.เขต เธอบอก Thai PBS ว่าต้องรีบมาเพราะบ่ายวันนั้นต้องพาลูกวัย 2 เดือนไปฉีดวัคซีน และต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

สส.ไอเดียร์คือใคร
ภาพจาก : IG/ideasuchada23

สามี ไทหยาง ซาง คือใคร

สามีของสุชาดาชื่อ ไทหยาง ซาง ข้อมูลบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. ระบุว่าเขาเป็นชาวออสเตรเลีย ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน 1 คน

เดือนกรกฎาคม 2566 สุชาดาโพสต์ภาพแฟนหนุ่มนอกวงการคุกเข่าขอแต่งงาน พร้อมแคปชั่นว่า “ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้เหมือนกันค่ะ” เอ ศุภชัย ไปร่วมแสดงความยินดีด้วย

สุชาดาเล่ากับมติชนออนไลน์ว่า ก่อนเจอสามีเธอโสดมาราว 10 ปี เธอบอกว่าสามีเป็นคนธรรมดาที่สุดที่เคยเจอ และไม่ก้าวก่ายงานของเธอ

บัญชีทรัพย์สินไม่ได้ระบุอาชีพของไทหยาง แต่แจ้งรายจ่ายปีละ 6.5 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีค่าเดินทางไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศ 5 ล้านบาท และไม่ได้แจ้งรายได้ต่อปี

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สามีของ ไอเดียร์สุชาดา
FB/ไอเดียร์ สุชาดา แทนทรัพย์

ทรัพย์สินรวมเกือบ 2 พันล้านบาท

ข้อมูลที่ ป.ป.ช. เปิดเผยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 เป็นบัญชีที่สุชาดายื่นตอนเข้ารับตำแหน่ง สส. บัญชีระบุว่าสุชาดา สามี และลูก มีทรัพย์สินรวม 1,974,908,877.24 บาท

ทรัพย์สินของไทหยางมี 1,843,941,579.04 บาท ของสุชาดามี 130,026,048.20 บาท และของลูกมี 941,250 บาท

ทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดของไทหยางคือเงินให้บริษัท Tree Aerosols Capital กู้ยืม 1,440,469,809.26 บาท รองลงมาคือเงินลงทุน 177,970,887.60 บาท และเงินฝาก 154,096,887.60 บาท นอกจากนี้ยังมีห้องชุดในต่างประเทศ สิทธิในห้องชุดสินธร หลังสวน นาฬิกา และกระเป๋าแบรนด์เนม

ตัวเลขเหล่านี้เป็นมูลค่าทรัพย์สินที่แจ้ง ป.ป.ช. ตอนยื่นบัญชี ไม่ใช่รายได้ต่อปี

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 15:33 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 15:36 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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