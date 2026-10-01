ฟังชัดๆ! หมอปลาย ทำนาย 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี
ฟังชัดๆ! หมอปลาย เผยคำทำนายจากท่านยม วันที่ 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี น้ำมาคราวนี้มาแบบตู้มเดียว
“หมอปลาย พรายกระซิบ” หมอดูชื่อดัง ได้เผยคำทำนายเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนโดยได้รับการบอกกล่าวจากท่านยม ผ่านไลฟ์สดเพจเฟซบุ๊ก หมอปลาย By Movefast พามู ว่า
“อึดอัด อึดอัดมาหลายวัน เสียงในหัวมันบอกอยู่แต่คิดอยู่ว่า แล้วเราจะทำยังไงต่อ ว่าเราพูดเสียงในหัวของเราออกมา เมื่อวานท่านบอกว่าวันที่ 3 น้องฝนจะแรงมาก น้องฝนจะหนักกว่าเดิม ไม่ต้องสปอยแล้วเก็บบ้านเก็บช่องเก็บของให้ดีนะคะ ท่านบอกมาแบบนี้
แล้วก็บอกว่า 30 ที่ที่แห้งแล้ว จะค่อย ๆ กลับมาเอ่ออีก วันนี้เริ่มเอ่อแล้ว เพราะฉะนั้น วันที่ 2 ฝนน่าจะตกหนัก ตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนแล้วก็วันที่ 3 ระมัดระวังให้ดี ไม่ได้บอกให้ตื่นตระหนก แต่ขอให้ทุกคนระวังแล้วก็เก็บของนะคะ ถึงเวลาจะได้ไม่แบบว่านอนอย่างเดียว หรืออยู่ที่บ้านไม่ได้ทำอะไร
แล้วพอน้ำเข้ามาปุ๊บ เขามาแบบตู้มทีเดียวต้องดูแลตัวเองดี ๆ แล้วทางฝั่งที่มีภูเขา คนไปไหว้พญานาคเยอะ ๆ อย่าเพิ่งขึ้นนะ ยังไม่ปลอดภัยให้หน้าฝนหยุดก่อน แล้วค่อยไปเที่ยวค่อยไปแก้บนกัน อันนี้แหละคือความในใจ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 9 จังหวัดไม่รอด กรมอุตุฯ เตือนพื้นที่เสี่ยงภัย รับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
- อ.ศศิน เตือนสติคนไทย อย่าเพิ่งแพนิก กังวลฝนหนัก 5-6 ต.ค. ชี้แบบจำลองเปลี่ยนได้
- ส่องอาณาจักรธุรกิจ พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ เจ้าบ่าวผู้ครองใจ หมอปลาย พรายกระซิบ