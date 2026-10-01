ฟังชัดๆ! หมอปลาย ทำนาย 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 15:46 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 15:52 น.
ฟังชัดๆ! หมอปลาย เผยคำทำนาย 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี

ฟังชัดๆ! หมอปลาย เผยคำทำนายจากท่านยม วันที่ 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี น้ำมาคราวนี้มาแบบตู้มเดียว

“หมอปลาย พรายกระซิบ” หมอดูชื่อดัง ได้เผยคำทำนายเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนโดยได้รับการบอกกล่าวจากท่านยม ผ่านไลฟ์สดเพจเฟซบุ๊ก หมอปลาย By Movefast พามู ว่า

“อึดอัด อึดอัดมาหลายวัน เสียงในหัวมันบอกอยู่แต่คิดอยู่ว่า แล้วเราจะทำยังไงต่อ ว่าเราพูดเสียงในหัวของเราออกมา เมื่อวานท่านบอกว่าวันที่ 3 น้องฝนจะแรงมาก น้องฝนจะหนักกว่าเดิม ไม่ต้องสปอยแล้วเก็บบ้านเก็บช่องเก็บของให้ดีนะคะ ท่านบอกมาแบบนี้

โฆษณา

แล้วก็บอกว่า 30 ที่ที่แห้งแล้ว จะค่อย ๆ กลับมาเอ่ออีก วันนี้เริ่มเอ่อแล้ว เพราะฉะนั้น วันที่ 2 ฝนน่าจะตกหนัก ตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนแล้วก็วันที่ 3 ระมัดระวังให้ดี ไม่ได้บอกให้ตื่นตระหนก แต่ขอให้ทุกคนระวังแล้วก็เก็บของนะคะ ถึงเวลาจะได้ไม่แบบว่านอนอย่างเดียว หรืออยู่ที่บ้านไม่ได้ทำอะไร

แล้วพอน้ำเข้ามาปุ๊บ เขามาแบบตู้มทีเดียวต้องดูแลตัวเองดี ๆ แล้วทางฝั่งที่มีภูเขา คนไปไหว้พญานาคเยอะ ๆ อย่าเพิ่งขึ้นนะ ยังไม่ปลอดภัยให้หน้าฝนหยุดก่อน แล้วค่อยไปเที่ยวค่อยไปแก้บนกัน อันนี้แหละคือความในใจ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 15:46 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 15:52 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมย์ รัชนก โพสต์ตัดพ้อ

เกิดอะไรขึ้น? “เมย์ รัชนก” ตัดพ้อเจ็บลึก คนต่างชาติยังภูมิใจในตัวหนู มากกว่าคนในประเทศเราอีก

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
มาตรฐานตัวอักษร ป้าย Exit Light ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

มาตรฐานตัวอักษร ป้าย Exit Light ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน

ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เมย์ รัชนก โพสต์ตัดพ้อ ข่าวกีฬา

เกิดอะไรขึ้น? “เมย์ รัชนก” ตัดพ้อเจ็บลึก คนต่างชาติยังภูมิใจในตัวหนู มากกว่าคนในประเทศเราอีก

2 นาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

3 นาที ที่แล้ว
ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ ข่าว

ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ

49 นาที ที่แล้ว
เก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า ข่าว

น่ากลัว! เก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า เจ็บสาหัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมชลประทาน โต้ข่าวลือ ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านฯ มีปัญหา ยันใช้งานได้ปกติ ข่าว

กรมชลประทาน โต้ข่าวลือ ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านฯ มีปัญหา ยันใช้งานได้ปกติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ เมินกระแส ไล่พ้นเก้าอี้ผู้ว่าฯ แจงยิบปมยกเลิก แก้มลิง ปัดเอื้อประโยชน์เอกชน ข่าวการเมือง

ชัชชาติ เมินกระแส ไล่พ้นเก้าอี้ผู้ว่าฯ แจงยิบปมยกเลิก แก้มลิง ปัดเอื้อประโยชน์เอกชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำ 2,200-2,500 ลบ.ม. เตรียมรับน้ำเหนือจ่อทะลักอยุธยา 3 ต.ค.นี้ ข่าว

เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำ 2,200-2,500 ลบ.ม. เตรียมรับน้ำเหนือจ่อทะลักอยุธยา 3 ต.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ เปิดใจป่วยมะเร็งอีกครั้ง บันเทิง

อดีตนางสาวไทย ป่วยมะเร็งซ้ำ เชื้อลุกลาม โกนผม-พักงาน ไม่รู้อยู่กับลูกได้นานไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อกฎหมาย "ปลดผู้ว่าฯ กทม." ทำได้หรือไม่ ใครมีอำนาจถอดถอน ข่าวการเมือง

เปิดข้อกฎหมาย “ปลดผู้ว่าฯ กทม.” ทำได้หรือไม่ ใครมีอำนาจถอดถอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยัน น้ำจากเขื่อนตะผ่านเซะเมียนมาไม่ไหลเข้าไทย ข่าว

ตอบชัด น้ำจาก ‘เขื่อนตะผ่านเซะ’ เมียนมา ทะลักเข้าไทยไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ศศิน เตือนคนไทย อย่าเพิ่งแพนิก กังวลฝนหนักช่วง 5-6 ต.ค. ชี้แบบจำลองเปลี่ยนได้ ข่าว

อ.ศศิน เตือนสติคนไทย อย่าเพิ่งแพนิก กังวลฝนหนัก 5-6 ต.ค. ชี้แบบจำลองเปลี่ยนได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ ส่งกำลังใจถึง พิมรี่พาย หลังธุรกิจทุเรียน-สกุชชี่ โดนโกงขาดทุนยับ บันเทิง

แพรรี่ ไพรวัลย์ ส่งกำลังใจถึง พิมรี่พาย หลังธุรกิจทุเรียน-สกุชชี่ โดนโกงขาดทุนยับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหลือเชื่อ สหรัฐ ฉีดยาพิษนักโทษหญิง 2 เข็มไม่ตาย ยังนอนกรน จนต้องสั่งระงับประหาร ข่าวต่างประเทศ

เหลือเชื่อ สหรัฐ ฉีดยาพิษนักโทษหญิง 2 เข็มไม่ตาย ยังนอนกรน จนต้องสั่งระงับประหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมเลขเด็ดโค้งสุดท้าย 1 ต.ค. 69 เปิด 5 เลขชน 4 แนวทาง 05-28-60-62-79 ก่อนหวยออกบ่ายนี้ เลขเด็ด

รวมเลขเด็ดโค้งสุดท้าย 1 ต.ค. 69 เปิด 5 เลขชน 4 แนวทาง ก่อนหวยออกบ่ายนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกแชมป์กลุ่ม! ปากีสถานทุบอินเดีย 3 โบ๋ ทะลุ Top 4 เอเชียนเกมส์ในรอบ 64 ปี วอลเลย์บอล

ช็อกแชมป์กลุ่ม! ปากีสถานทุบอินเดีย 3 โบ๋ ทะลุ Top 4 เอเชียนเกมส์ในรอบ 64 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาดหญิง ข่าวกีฬา

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด คู่สาวไทย ทุบฟิลิปปินส์ 2 เซตรวด ทะลุชิงทองดวลจีน เอเชียนเกมส์ 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 1 ต.ค. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ เช็กช่องดูสด เริ่มออกรางวัล 14.30 น. ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 ต.ค. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ เช็กช่องดูสด เริ่มออกรางวัล 14.30 น.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเศร้า! โรงเรียนโพสต์อาลัย น้องภูผา วัย 12 ปี เสียชีวิต หลังถูกกระแสน้ำพัดจมหาย ข่าวการเมือง

สุดเศร้า! โรงเรียนโพสต์อาลัย น้องภูผา วัย 12 ปี เสียชีวิต หลังถูกกระแสน้ำพัดจมหาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 1 ต.ค. 69 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี ลุ้นรางวัลใหญ่ 30 ล้าน ตรวจหวย

ผลสลากออมสิน 1 ต.ค. 69 สลากพิเศษ 2 ปี และ 5 ปี เช็กเลขถูกรางวัลครบที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด โปเตโต้ งวด 1 ต.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด โปเตโต้ งวด 1 10 69 มาตามนัดเลขวิ่ง-เลขท้าย ก่อนหวยออกบ่ายนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเลขธูป แม่จำเนียร งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

วันนี้หวยออก! เลขธูป แม่จำเนียร 1 10 69 คอหวยแห่ซูม ลุ้นโชคใหญ่บ่ายนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ยัน ประกันภัยพิบัติ 1 แสน เริ่มคุ้มครอง 1 ต.ค. ท่วมก่อนจนถึงวันนี้ ก็รับแค่ 9 พัน ข่าวการเมือง

อนุทิน ยัน ประกันภัยพิบัติ 1 แสน เริ่มคุ้มครอง 1 ต.ค. ท่วมก่อนจนถึงวันนี้ ก็รับแค่ 9 พัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิสามัญแล้ว! ปิดฉากล่า ‘จระเข้คลองบางพะเนียง’ หลุดลอยช่วงน้ำท่วม สจ.ดอน ไลฟ์เคลียร์พื้นที่ด่วน ข่าว

วิสามัญ ‘จระเข้บางพะเนียง’ สนามชัยเขต นอนอ้าปากริมคลองช่วงน้ำท่วม สจ.ดอน ยันปลอดภัย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร่วมยินดี ทหารอากาศ กองบิน 46 คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ ข่าว

ร่วมยินดี ทหารอากาศ กองบิน 46 คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลอดแล้วลูกคนที่ 3 แพทริเซีย-โน้ต วิเศษ เผยโฉมทายาทตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์ หน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักมาก บันเทิง

คลอดแล้วลูกคนที่ 3 แพทริเซีย-โน้ต วิเศษ เผยโฉมทายาทตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน