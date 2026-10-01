นาทีชีวิต! นทท. ถูกเตะตัดขาบังคับดิ่งผา 260 ฟุตทั้งน้ำตา จวกยับเจ้าหน้าที่ยืนขำไม่ช่วย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 22:00 น.
สตาฟฟ์เตะตัดขานักท่องเที่ยวหญิงบังคับกระโดดหน้าผาสูง

สตาฟฟ์เครื่องเล่นเตะข้อพับนักท่องเที่ยวสาว บังคับดิ่งหน้าผา 260 ฟุตทั้งที่ร้องไห้อ้อนวอน ชาวเน็ตจวกยับสามียืนถ่ายคลิปหัวเราะ ทางการเร่งสอบสวนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่

เกิดเหตุการณ์ระทึกที่สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณแม่น้ำสุลัค (Sulak River) ในสาธารณรัฐดาเกสถาน หลังมีคลิปวิดีโอเผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่เครื่องเล่นบังคับนักท่องเที่ยวหญิงให้กระโดดแคนยอนลงไปในหุบเขาลึก 260 ฟุต ทั้งที่เธอกำลังร้องไห้และขอร้องไม่อยากกระโดด

ภาพในวิดีโอแสดงให้เห็นนักท่องเที่ยวหญิงพยายามขัดขืนและพยายามหนีห่างจากขอบหน้าผา เธอตะโกนอ้อนวอนว่า “อย่าโยนฉันแบบนี้ ปล่อยฉันเถอะ… ได้โปรด อย่า ฉันขอร้องล่ะ” เธอร้องไห้อ้อนวอนและหันไปหาสามีที่กำลังยืนถ่ายคลิปวิดีโออยู่ แต่สตาฟฟ์กลับหัวเราะชอบใจและบอกให้เธอใจเย็น ๆ อย่าดิ้น

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เมื่อไม่สามารถบังคับให้เธอนั่งริมขอบหน้าผาได้ สตาฟฟ์จึงใช้เท้าเตะเข้าที่ข้อพับเข่าด้านหลังจนนักท่องเที่ยวหญิงล้มลงนั่ง ก่อนจะผลักร่างที่ห้อยต่องแต่งแกว่งออกไปจากแพลตฟอร์มและปล่อยดิ่งลงสู่เบื้องล่าง

ผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งเล่าว่า “ตอนที่เธอแพนิกสุดขีด พวกเขาดึงเธอไปที่ขอบหน้าผา เตะขาเธอ แล้วปล่อยให้ร่วงลงไป ส่วนสามีก็เอาแต่ถ่ายคลิปและยืนหัวเราะ”

หลังจากนักท่องเที่ยวหญิงกระโดดลงมาแล้ว เจ้าหน้าที่ดึงตัวเธอกลับขึ้นมาบนแพลตฟอร์ม เจ้าหน้าที่ถามติดตลกว่าอยากกระโดดอีกรอบไหม เมื่อได้ยินดังนั้นเธอตะคอกกลับด้วยความโกรธว่า “บอกแล้วไงว่าไม่! ฉันกลัว”

ล่าสุด ทางการกำลังเร่งสอบสวนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์

สตาฟฟ์เตะตัดขานักท่องเที่ยวหญิงบังคับกระโดดหน้าผาสูง

 

 

สตาฟฟ์เตะตัดขานักท่องเที่ยวหญิงบังคับกระโดดหน้าผาสูง-4สตาฟฟ์เตะตัดขานักท่องเที่ยวหญิงบังคับกระโดดหน้าผาสูง-6สตาฟฟ์เตะตัดขานักท่องเที่ยวหญิงบังคับกระโดดหน้าผาสูง-3

ข้อมูลจาก : thesun และ nypost

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 22:00 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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