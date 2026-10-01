ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 2 ต.ค. 69 ไบรท์-เบส ชิงทองชายหาด โฟกัส ชิงทองมวย
เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569 ทัพนักกีฬาไทยมีลุ้นเหรียญทอง 2 รายการ รายการแรกคือวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศ เวลา 11.00 น. รายการที่สองคือมวยสากลหญิงรุ่น 54 กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ ในรอบที่เริ่มเวลา 15.30 น. ตามเวลาประเทศไทย เวลาไทยช้ากว่าญี่ปุ่น 2 ชั่วโมง
วอลเลย์บอลชายหาดหญิง “ไบรท์” ธาราวดี นาราพรรณ และ “เบส” วรพีรชยากร เกตุสวัสดิ์ พบ เซี่ย ซินอี้ และ หยาน ซวี่ คู่จากจีน เวลา 11.00 น. ที่สนาม Hekinan Ryokuchi Beach Court จังหวัดไอจิ ทั้งคู่ผ่านเข้ารอบชิงหลังชนะคู่ฟิลิปปินส์ 2 ต่อ 0 เซต (23-21, 21-18) ในรอบรองชนะเลิศเมื่อเช้าวันที่ 1 ต.ค. ไทยไม่ได้เข้าชิงวอลเลย์บอลชายหาดหญิงในเอเชียนเกมส์มา 12 ปี
มวยสากลหญิงรุ่น 54 กิโลกรัม “โฟกัส” ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง พบ PANG Chol Mi จากเกาหลีเหนือ รอบชิงชนะเลิศ ที่ Nishio Gymnasium ณัฐนิชาผ่านเข้ารอบชิงหลังชนะ สึกิมิ นามิกิ จากญี่ปุ่น 3 ต่อ 2 เสียงในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 29 ก.ย.
ตามคู่มือจำหน่ายบัตรของเจ้าภาพ รอบชิงมวยสากลวันที่ 2 ต.ค. แบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรกเวลา 13.00 น. ญี่ปุ่น หรือ 11.00 น. ไทย ชิงรุ่น 55, 70 และ 90 กก.ชาย กับรุ่น 51, 60 และ 75 กก.หญิง รอบที่สองเวลา 17.30 น. ญี่ปุ่น หรือ 15.30 น. ไทย ชิงรุ่น 60, 80 และเกิน 90 กก.ชาย กับรุ่น 54 และ 65 กก.หญิง
เรือใบเป็นอีกกีฬาที่ไทยมีลุ้นเหรียญในวันเดียวกัน นาวี ธรรมสุนทร และ นิชาภา ไหวไว แข่งเรือประเภท Mixed Dinghy ซึ่งชิงชนะเลิศวันที่ 2 ต.ค. ตามรายงานของ The Standard เมื่อ 30 ก.ย. ทั้งคู่อยู่อันดับ 2 สนามแข่งอยู่ที่เมืองกามาโกริ เมื่อ 30 ก.ย. AINAGOC ประกาศเลื่อนเวลาเริ่มแข่งเรือใบวันที่ 1 ถึง 3 ต.ค. จาก 11.00 น. เป็น 10.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น หรือ 08.00 น. ไทย
เซปักตะกร้อหญิงประเภททีม 4 คน ไทยพบอินเดียเวลา 07.00 น. ถ้าชนะจะได้อันดับ 2 ของกลุ่ม A และผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ไทยแพ้เวียดนาม 0 ต่อ 2 ในนัดแรก ก่อนชนะฟิลิปปินส์ 2 ต่อ 0 เมื่อเช้าวันที่ 1 ต.ค. ผู้เล่นชุดนี้คือ วรัชมี ทองสด, สมฤดี พฤกษ์พฤกษา, วิภาดา จิตเพราะน้าว และ รัชนีกร แซ่เฮ้ง
วอลเลย์บอลชายไทยต้องรอผลนัดที่พบจีนในรอบ 8 ทีมสุดท้ายเมื่อบ่ายวันที่ 1 ต.ค. ผู้ชนะจะได้เข้ารอบรองชนะเลิศวันที่ 2 ต.ค. ส่วนผู้แพ้ต้องไปเล่นรอบจัดอันดับ 5 ถึง 8 ช่องที่ถ่ายทอดสดรอบรองชนะเลิศมีคู่หนึ่งแข่งเวลา 17.20 น.
วันที่ 2 ต.ค. ยังมีการแข่งขันอื่นตามคู่มือบัตรของเจ้าภาพ เวลาไทยมีดังนี้ ยิวยิตสูเริ่ม 07.00 น. ที่ Aichi Prefectural Martial Arts Hall แข่งรุ่น 52 กก.หญิง กับรุ่น 77 และ 94 กก.ชาย ตั้งแต่รอบแรกถึงรอบชิง
เรือแคนูสลาลอมประเภท Kayak Cross ชายและหญิงเริ่ม 09.00 น. ที่ Yahagigawa Canoe Slalom Course จนถึงรอบชิง เบรกกิ้งเริ่ม 12.00 น. ที่ Aichi Sky Expo Hall F เป็นรอบคัดเลือกและรอบ 16 คนทั้งชายและหญิง
โปโลน้ำชายเริ่ม 12.15 น. ที่ Nagoya City General Gymnasium เป็นรอบรองชนะเลิศและรอบจัดอันดับ 5 ถึง 8
กอล์ฟยังแข่งต่อจนถึงวันที่ 3 ต.ค. โดยไทยลุ้นจาก “โปรเปียโน” อภิชญา ยุบล แชมป์บุคคลหญิงเอเชียนเกมส์ 2022 แฟนกีฬาชมการถ่ายทอดสดได้ทาง T Sports 7, PPTV HD 36 และ AIS PLAY ตามสิทธิ์ของแต่ละช่อง
สรุปโปรแกรมทัพไทย ศุกร์ 2 ต.ค. 69 (เวลาไทย)
- 07.00 น. เซปักตะกร้อหญิงทีม 4 คน รอบแบ่งกลุ่ม ไทย พบ อินเดีย
- 08.00 น. เรือใบ เริ่มแข่ง (Mixed Dinghy ชิงชนะเลิศ นาวี/นิชาภา)
- 11.00 น. วอลเลย์บอลชายหาดหญิง ชิงเหรียญทอง ไบรท์/เบส พบ จีน
- 15.30 น. มวยสากลหญิง 54 กก. ชิงเหรียญทอง ณัฐนิชา พบ PANG Chol Mi (เกาหลีเหนือ) เป็นรอบที่เริ่ม 15.30 น. ส่วนลำดับคู่ภายในรอบยังไม่ได้ยืนยัน
- รอผล วอลเลย์บอลชายไทย พบ จีน (1 ต.ค.) ถ้าชนะเข้ารอบรองชนะเลิศ ถ้าแพ้ไปรอบจัดอันดับ 5 ถึง 8
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- AINAGOC: ประกาศเปลี่ยนเวลาเริ่มแข่งเรือใบ 1 ถึง 3 ต.ค.
- AINAGOC: Ticketing Guide 20th Asian Games (ภาษาอังกฤษ ver3.06)
- The Thaiger: คู่สาวไทยเข้าชิงทองวอลเลย์บอลชายหาด
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