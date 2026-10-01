กรมชลประทาน โต้ข่าวลือ ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านฯ มีปัญหา ยันใช้งานได้ปกติ
กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล ชำรุดปิดไม่ลง ยืนยันใช้งานได้ปกติ เป็นการเร่งพร่องน้ำรับมือฝนตกหนัก
1 ตุลาคม 2569 กรมชลประทาน โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก จากกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงนั้น
กรมชลประทานขอชี้แจงว่า ประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชลยังใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาขัดข้อง โดยก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำมาก จึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออก และเมื่อระดับน้ำลดลงจนคงที่ ในช่วงเช้าวันที่ 30 ก.ย. 69 จึงปิดการระบายน้ำผ่าน Spillway และเปลี่ยนมาระบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทน
ล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 216 ล้าน ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 96% ของความจุอ่าง จึงมีแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่าน Spillway ในวันนี้ (1 ต.ค. 69) เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา
โดยการยกบานประตูระบายน้ำสูงขึ้น 25 เซนติเมตร หรือประมาณ 70 ลบ.ม. ต่อวินาที หรือ 6 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน เพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำจากฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 4–6 ต.ค. 69 นี้
กรมชลประทานย้ำว่า กรณีดังกล่าวไม่ใช่ประตูเสียหรือปิดไม่ลง แต่เป็นการเปิด-ปิดบานประตูตามสถานการณ์น้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำและเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้น
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