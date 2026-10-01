ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ
ด่วน! นายสุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ละพ้นตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 มีรายงานว่า นายสุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ได้ยื่นหนังสือขอลาออกราชการ เพื่อหันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ โดยเนื้อความในหนังสือ ความว่า
“เรื่อง ขอลาออกจากราชการ
กราบเรียน ประธานฎีกา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือขอลาออกจากราชการ ลงวันที่ 30 กันยายน 2569 จำนวน 1 ฉบับ
2. บันทึกข้อความ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2569 จำนวน 1 ฉบับ
ด้วยศาลแพ่งธนบุรีได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของ นายสุมิตร โปตระนันทน์ ตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งธนบุรี เนื่องจากเป็นการทำจาคะเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด เพื่อตอบแทนคุณพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ โดยมีพระอรหันต์ขีณาสพ 3 องค์ กล่าวให้เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด จึงถึงเวลาทำหน้าที่ เป็นเนื้อนาบุญของโลกเพื่อให้เพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายได้มาปลูกต้นแห่งมรรคผลนิพพานบนนาบุญด้วยกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอประธานศาลฎีกาเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป”
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