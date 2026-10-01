ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 15:14 น.
ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ

ด่วน! นายสุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ละพ้นตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 มีรายงานว่า นายสุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ได้ยื่นหนังสือขอลาออกราชการ เพื่อหันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ โดยเนื้อความในหนังสือ ความว่า

“เรื่อง ขอลาออกจากราชการ

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กราบเรียน ประธานฎีกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือขอลาออกจากราชการ ลงวันที่ 30 กันยายน 2569 จำนวน 1 ฉบับ

2. บันทึกข้อความ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2569 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยศาลแพ่งธนบุรีได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของ นายสุมิตร โปตระนันทน์ ตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งธนบุรี เนื่องจากเป็นการทำจาคะเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด เพื่อตอบแทนคุณพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ โดยมีพระอรหันต์ขีณาสพ 3 องค์ กล่าวให้เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด จึงถึงเวลาทำหน้าที่ เป็นเนื้อนาบุญของโลกเพื่อให้เพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายได้มาปลูกต้นแห่งมรรคผลนิพพานบนนาบุญด้วยกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอประธานศาลฎีกาเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป”

ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ-1

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 15:14 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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