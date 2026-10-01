น่ากลัว! เก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า เจ็บสาหัส
รถเก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า ย่านเยาวราช เจ้าหน้าที่เร่งสอบสาเหตุ
วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เวลา 13.13 น. สถานีวิทยุ จส.100 รายงานอุบัติเหตุฉุกเฉินบริเวณถนนเยาวราช รถเก๋งไฟฟ้าคันหนึ่งเสียหลักพุ่งเข้าไปภายในศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า แรงกระแทกทำให้สิ่งปลูกสร้างภายในศาลเจ้าได้รับความเสียหาย ข้าวของและกระถางธูปกระเด็นกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเร่งนำอุปกรณ์ตัดถ่างลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน แบ่งเป็นชาย 1 คนและหญิง 1 คน ซึ่งร่างติดอยู่ใต้ท้องรถเก๋งคันเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ทำการปฐมพยาบาลและปั๊มหัวใจ (CPR) ในจุดเกิดเหตุทันที ก่อนเร่งเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
สำหรับผู้ขับขี่รถเก๋งไฟฟ้าคันดังกล่าว ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าเป็นผู้สูงอายุประมาณ 60-70 ปี ส่วนความเสียหายภายในศาลพบว่าฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมได้รับความเสียหาย แต่โชคดีที่ไม่กระทบต่อองค์พระองค์เจ้าแม่กวนอิม
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด พร้อมรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ข้อมูลจาก : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง / จส.100 / แจ้งเหตุRescue / พระยา 27
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