อดีตนางสาวไทย ป่วยมะเร็งซ้ำ เชื้อลุกลาม โกนผม-พักงาน ไม่รู้อยู่กับลูกได้นานไหม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 14:28 น.
อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ เปิดใจป่วยมะเร็งอีกครั้ง

อร อรอนงค์ ไม่ท้อ มะเร็งกลับมาอีกครั้ง ลุกลามเยื่อหุ้มปอดและกระบังลม ต้องโกนผมทิ้ง-พักงานแสดงเพื่อรักษาตัว หัวใจแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดแกร่ง ฮึดสู้เพื่อลมหายใจอยู่ดูแลลูก

รายการ แฉ ได้พูดคุยกับ อร อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ อดีตนางสาวไทยและนักแสดงชื่อดัง เปิดใจครั้งแรกถึงบททดสอบชีวิตสุดโหด ทั้งการต่อสู้กับโรคร้ายอย่างมะเร็ง มรสุมชีวิตครอบครัว และภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แต่ไม่ยอมแพ้ขอทำหน้าที่แม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกชายทั้งสองคนต่อไป

อร อรอนงค์ เล่าย้อนจุดเริ่มต้นเมื่อ 4 ปีก่อน เคยป่วยเป็นมะเร็งต่อมไทมัสและเข้ารับการผ่าตัดนำต่อมไทมัสออกไป ซึ่งการตัดต่อมไทมัสส่งผลให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง จนกระทั่งเธอตรวจพบโรคแทรกซ้อนแพ้ภูมิกล้ามเนื้อตัวเอง หลังจากดูแลรักษาจนคิดว่าร่างกายแข็งแรงและเริ่มกลับมารับงานแสดงได้แล้ว ในช่วงเดือนมีนาคม 2569 ผลการตรวจติดตามอาการด้วยการเพทซีทีปรากฏเนื้อเรืองแสงขึ้น

โฆษณา

แพทย์ระบุว่าเซลล์มะเร็งชนิดเดิมจากต่อมไทมัสได้ลุกลามไปยังเยื่อหุ้มปอดและกระบังลม ทำให้เธอต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เพื่อเลาะชิ้นเนื้อร้ายบริเวณเยื่อหุ้มปอดและกระบังลมออกทั้งหมด

การรักษารอบแรก เธอเคยผ่านการฉายรังสีมาแล้วถึง 30 ครั้ง แต่สำหรับการกลับมาเป็นซ้ำครั้งนี้ เซลล์มะเร็งได้เข้าสู่กระแสเลือด แพทย์จึงเปลี่ยนมาใช้วิธีเคมีบำบัด เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งที่ลอยอยู่ในเลือด โดยไม่ต้องฉายรังสีซ้ำ

หลังผ่าตัดประมาณ 1 เดือนเมื่อร่างกายเริ่มฟื้นตัว เธอได้รับการฉีดเคมีบำบัดรวม 4 เข็ม ซึ่งรักษาครบถ้วนแล้วเป็นเวลา 1 เดือน ผลจากการรับเคมีบำบัดทำให้ผมร่วงเป็นหย่อม ๆ จนเธอตัดสินใจโกนศีรษะ เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิต นอกจากนี้ยังมีอาการชาปลายมือปลายเท้า และเจริญอาหารมากขึ้น แต่ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน เล็บดำ หรือผิวคล้ำเหมือนผู้ป่วยรายอื่น

อร อรอนงค์
ภาพจาก Youtube : GMM25Thailand

อดีตนางสาวไทย อธิบายว่า โรคแพ้ภูมิกล้ามเนื้อตัวเองจะเข้าไปทำลายกล้ามเนื้ออวัยวะภายในที่สำคัญ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อปอด โดยไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า หากตรวจไม่พบอาจรุนแรงถึงขั้นโคม่าหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง

โฆษณา

เธอโชคดีที่ตรวจเจอเร็วจาการเจาะเลือดติดตามอาการหลังผ่าตัดต่อมไทมัส จึงได้รับยาควบคุมในโดสเริ่มต้น 500 มิลลิกรัม ต่อเนื่องนาน 2 ปี ปัจจุบันผลเลือดกลับมาเป็นปกติแล้ว แต่แพทย์เตือนว่าห้ามชะล่าใจ ห้ามเครียด และห้ามออกกำลังกายหนักเกินไป เพราะหากภูมิคุ้มกันตก โรคก็สามารถกลับมาได้อีก

แม้จะเป็นคนประหยัดและสะสมเงินเก็บมาตลอดชีวิตการทำงาน แต่การรักษาโรคร้ายสร้างภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก แม้จะมีประกันสุขภาพที่จ่ายเบี้ยเกือบ 100,000 บาทต่อปี แต่ก็จ่ายครอบคลุมเพียงบางส่วน

การผ่าตัดแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท ส่วนการทำ CT scan หรือ Pet CT scan มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ต้องจ่ายเองครั้งละ 20,000-30,000 บาท

ในขณะที่เงินเก็บค่อย ๆ ลดลง เธอจำใจปฏิเสธงานแสดงละครและซีรีส์ที่ติดต่อเข้ามาถึง 3-4 เรื่อง เนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อมและต้องโกนศีรษะ

อร อรอนงค์ อดีตนางสาวไทย กลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้ง
ภาพจาก Youtube : GMM25Thailand

เธอมองว่าปัญหาครอบครัวในอดีตกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปทันทีเมื่อเทียบกับปัญหาสุขภาพ เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการรักษาลมหายใจไว้เพื่ออยู่ดูแลลูก

โฆษณา

“ที่สำคัญ คือ เราจะมีลมหายใจดูแลลูกและครอบครัวได้อีกนานไหม ก็อยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละที่จะมีกำลังใจฮึดสู้ เงินถึงจะหมดไป ๆ แต่พอเราดูแลตัวเองแล้ว มันก็สามารถทำงานมีเงินกลับมาได้ อย่างที่บอกว่าเราไม่อายที่จะทำกิน ไปขายของหรือทำอะไรหลาย ๆ อย่าง โดยไม่ต้องไปง้อใคร ระหว่างที่เป็นนักแสดงก็ไปเป็นพนักงานประจำ รวมทั้งทำกับข้าวขาย มันก็ดิ้นรน เพราะเราไม่ได้มีต้นทุนสูง พ่อแม่ก็ไม่ได้มีมาตั้งแต่ต้น เรามาทำเอง มันมีความภูมิใจมากกว่าที่จะไปแบมือขอเงินคนอื่น”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 14:28 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมย์ รัชนก โพสต์ตัดพ้อ

เกิดอะไรขึ้น? “เมย์ รัชนก” ตัดพ้อเจ็บลึก คนต่างชาติยังภูมิใจในตัวหนู มากกว่าคนในประเทศเราอีก

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
มาตรฐานตัวอักษร ป้าย Exit Light ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

มาตรฐานตัวอักษร ป้าย Exit Light ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ฟังชัดๆ! หมอปลาย เผยคำทำนาย 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี

ฟังชัดๆ! หมอปลาย ทำนาย 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เมย์ รัชนก โพสต์ตัดพ้อ ข่าวกีฬา

เกิดอะไรขึ้น? “เมย์ รัชนก” ตัดพ้อเจ็บลึก คนต่างชาติยังภูมิใจในตัวหนู มากกว่าคนในประเทศเราอีก

1 นาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

2 นาที ที่แล้ว
ฟังชัดๆ! หมอปลาย เผยคำทำนาย 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี ข่าว

ฟังชัดๆ! หมอปลาย ทำนาย 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี

16 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน ข่าวการเมือง

ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน

29 นาที ที่แล้ว
เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับค่าโดยสารขึ้นอีก 1 บาท เริ่ม 5 ต.ค. หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น ข่าว

เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับค่าโดยสารขึ้นอีก 1 บาท เริ่ม 5 ต.ค. หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น

33 นาที ที่แล้ว
ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ ข่าว

ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ

48 นาที ที่แล้ว
เก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า ข่าว

น่ากลัว! เก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า เจ็บสาหัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมชลประทาน โต้ข่าวลือ ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านฯ มีปัญหา ยันใช้งานได้ปกติ ข่าว

กรมชลประทาน โต้ข่าวลือ ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านฯ มีปัญหา ยันใช้งานได้ปกติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ เมินกระแส ไล่พ้นเก้าอี้ผู้ว่าฯ แจงยิบปมยกเลิก แก้มลิง ปัดเอื้อประโยชน์เอกชน ข่าวการเมือง

ชัชชาติ เมินกระแส ไล่พ้นเก้าอี้ผู้ว่าฯ แจงยิบปมยกเลิก แก้มลิง ปัดเอื้อประโยชน์เอกชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยัน น้ำจากเขื่อนตะผ่านเซะเมียนมาไม่ไหลเข้าไทย ข่าว

ตอบชัด น้ำจาก ‘เขื่อนตะผ่านเซะ’ เมียนมา ทะลักเข้าไทยไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ศศิน เตือนคนไทย อย่าเพิ่งแพนิก กังวลฝนหนักช่วง 5-6 ต.ค. ชี้แบบจำลองเปลี่ยนได้ ข่าว

อ.ศศิน เตือนสติคนไทย อย่าเพิ่งแพนิก กังวลฝนหนัก 5-6 ต.ค. ชี้แบบจำลองเปลี่ยนได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหลือเชื่อ สหรัฐ ฉีดยาพิษนักโทษหญิง 2 เข็มไม่ตาย ยังนอนกรน จนต้องสั่งระงับประหาร ข่าวต่างประเทศ

เหลือเชื่อ สหรัฐ ฉีดยาพิษนักโทษหญิง 2 เข็มไม่ตาย ยังนอนกรน จนต้องสั่งระงับประหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมเลขเด็ดโค้งสุดท้าย 1 ต.ค. 69 เปิด 5 เลขชน 4 แนวทาง 05-28-60-62-79 ก่อนหวยออกบ่ายนี้ เลขเด็ด

รวมเลขเด็ดโค้งสุดท้าย 1 ต.ค. 69 เปิด 5 เลขชน 4 แนวทาง ก่อนหวยออกบ่ายนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกแชมป์กลุ่ม! ปากีสถานทุบอินเดีย 3 โบ๋ ทะลุ Top 4 เอเชียนเกมส์ในรอบ 64 ปี วอลเลย์บอล

ช็อกแชมป์กลุ่ม! ปากีสถานทุบอินเดีย 3 โบ๋ ทะลุ Top 4 เอเชียนเกมส์ในรอบ 64 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาดหญิง ข่าวกีฬา

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด คู่สาวไทย ทุบฟิลิปปินส์ 2 เซตรวด ทะลุชิงทองดวลจีน เอเชียนเกมส์ 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 1 ต.ค. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ เช็กช่องดูสด เริ่มออกรางวัล 14.30 น. ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 ต.ค. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ เช็กช่องดูสด เริ่มออกรางวัล 14.30 น.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเศร้า! โรงเรียนโพสต์อาลัย น้องภูผา วัย 12 ปี เสียชีวิต หลังถูกกระแสน้ำพัดจมหาย ข่าวการเมือง

สุดเศร้า! โรงเรียนโพสต์อาลัย น้องภูผา วัย 12 ปี เสียชีวิต หลังถูกกระแสน้ำพัดจมหาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 1 ต.ค. 69 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี ลุ้นรางวัลใหญ่ 30 ล้าน ตรวจหวย

ผลสลากออมสิน 1 ต.ค. 69 สลากพิเศษ 2 ปี และ 5 ปี เช็กเลขถูกรางวัลครบที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด โปเตโต้ งวด 1 ต.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด โปเตโต้ งวด 1 10 69 มาตามนัดเลขวิ่ง-เลขท้าย ก่อนหวยออกบ่ายนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเลขธูป แม่จำเนียร งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

วันนี้หวยออก! เลขธูป แม่จำเนียร 1 10 69 คอหวยแห่ซูม ลุ้นโชคใหญ่บ่ายนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ยัน ประกันภัยพิบัติ 1 แสน เริ่มคุ้มครอง 1 ต.ค. ท่วมก่อนจนถึงวันนี้ ก็รับแค่ 9 พัน ข่าวการเมือง

อนุทิน ยัน ประกันภัยพิบัติ 1 แสน เริ่มคุ้มครอง 1 ต.ค. ท่วมก่อนจนถึงวันนี้ ก็รับแค่ 9 พัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิสามัญแล้ว! ปิดฉากล่า ‘จระเข้คลองบางพะเนียง’ หลุดลอยช่วงน้ำท่วม สจ.ดอน ไลฟ์เคลียร์พื้นที่ด่วน ข่าว

วิสามัญ ‘จระเข้บางพะเนียง’ สนามชัยเขต นอนอ้าปากริมคลองช่วงน้ำท่วม สจ.ดอน ยันปลอดภัย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร่วมยินดี ทหารอากาศ กองบิน 46 คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ ข่าว

ร่วมยินดี ทหารอากาศ กองบิน 46 คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลอดแล้วลูกคนที่ 3 แพทริเซีย-โน้ต วิเศษ เผยโฉมทายาทตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์ หน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักมาก บันเทิง

คลอดแล้วลูกคนที่ 3 แพทริเซีย-โน้ต วิเศษ เผยโฉมทายาทตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คูคโยฮวาน นักแสดงเกาหลีใต้ จดทะเบียนสมรสกับผู้กำกับสาว บันเทิงเกาหลี

พระเอกดัง ควงผู้กำกับสาว ซุ่มจดทะเบียนสมรสเงียบ 4 ปี ยินดีคู่รักมาราธอน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปแพรรี่ ไพรวัลย์ ส่งกำลังใจถึง พิมรี่พาย หลังธุรกิจทุเรียน-สกุชชี่ โดนโกงขาดทุนยับ