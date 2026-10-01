เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำ 2,200-2,500 ลบ.ม. เตรียมรับน้ำเหนือจ่อทะลักอยุธยา 3 ต.ค.นี้
เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำ 2,200-2,500 ลบ.ม. เตรียมรับน้ำเหนือจ่อทะลักอยุธยา 3 ต.ค.นี้ เตือนปชช.ริมน้ำเร่งขนของขึ้นที่สูง – พร้อมอพยพ
วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัย (JICC) เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย โดยระบุว่า
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการในที่ประชุมให้ทุกภาคส่วนจัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมอย่างเร่งด่วน พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
ขณะที่ทางคณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติ (กนช.) อนุมัติปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันได วันละ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อเตรียมรับมวลน้ำเหนือจากนครสวรรค์ที่จะเคลื่อนมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา และคาดว่าจะไหลลงสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 3 ตุลาคมนี้ โดยวางกรอบการระบายน้ำสูงสุดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งมีปริมาณน้ำเกิน 100% จะถูกควบคุมการระบายไม่ให้เกิน 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ตอนล่าง
เตือนประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ป่าสัก ท่าจีน และแม่กลอง รวมถึงพื้นที่ราบลุ่มในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และปฏิบัติตามคำแนะนำหากมีการประกาศให้อพยพไปยังศูนย์พักพิง
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมผ่านสายด่วน 1689 เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ พักหนี้ และการประนอมหนี้สำหรับผู้ได้รับผลกระทบอีกด้วย
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อ้างอิงจาก : FB ไทยคู่ฟ้า