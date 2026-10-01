เหลือเชื่อ สหรัฐ ฉีดยาพิษนักโทษหญิง 2 เข็มไม่ตาย ยังนอนกรน จนต้องสั่งระงับประหาร

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 13:38 น.
เหลือเชื่อ สหรัฐ ฉีดยาพิษนักโทษหญิง 2 เข็มไม่ตาย ยังนอนกรน จนต้องสั่งระงับประหาร

คริสตา ไพก์ วัย 50 ปี รอดชีวิตในห้องประหาร เจ้าหน้าที่เร่งหามส่งโรงพยาบาลฉุกเฉิน ฉีดยา 2 เข็มไม่ตาย ทนายร้องศาลละเมิดสิทธิ ผู้ว่าการรัฐสั่งตั้งทีมสอบสวนข้อผิดพลาดด่วน

เจ้าหน้าที่เรือนจำความมั่นคงสูงริเวอร์เบนด์ รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ดำเนินการฉีดยาพิษเพนโทบาร์บิทัล (pentobarbital) ประหารชีวิต คริสตา ไพก์ (Christa Pike) นักโทษหญิงวัย 50 ปี ถึง 2 เข็ม ทว่าไม่สามารถทำให้เธอเสียชีวิตได้

พยานในเหตุการณ์ระบุว่าเธอยังคงหายใจ มีเสียงนอนกรนดังชัดเจน จนเกิดความโกลาหลขึ้นภายในเรือนจำ ส่งผลให้ บิล ลี ผู้ว่าการรัฐเทนเนสซี สั่งระงับการบังคับโทษประหารชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดตลอดปี 2569 พร้อมสั่งตั้งคณะกรรมการอิสระเข้ามาตรวจสอบข้อผิดพลาดทันที

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ขั้นตอนการประหารเริ่มต้นขึ้นช่วงค่ำวันที่ 30 กันยายน 2569 เจ้าหน้าที่ฉีดยาเข็มแรกเวลาประมาณ 19.30 น. ไพก์กล่าวกับผู้คุมว่ารู้สึกปวดแขนรุนแรงราวกับจะระเบิด ก่อนเอ่ยคำพูดสุดท้ายว่า “ฉันรู้สึกสงบ ฉันพร้อมจะเป็นอิสระแล้ว นี่คือวันแห่งความสุข”

ต่อมาในเวลา 20.30 น. เจ้าหน้าที่ตัดสินใจฉีดยาสำรองเข็มที่สองเข้าไป แต่เมื่อเวลาผ่านไป 20 นาที ไพก์ยังคงมีสัญญาณชีพ หายใจอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้พยานทั้งหมดออกจากห้องประหาร จากนั้นรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลภายนอกเพื่อรับการรักษาฉุกเฉิน

Emergency vehicles arrive at Riverbend Maximum Security Institution after the execution of Christa Pike was halted Wednesday, Sept. 30, 2026, in Nashville, Tenn. AP Photo

ทีมทนายความของไพก์ยื่นคำร้องฉุกเฉินต่อศาลสูงสุดทันที ชี้แจงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความทุกข์ทรมานเกินจำเป็น ละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการลงทัณฑ์ที่โหดร้ายผิดมนุษย์ พร้อมตั้งข้อสังเกตเรื่องการหาเส้นเลือดที่ล้มเหลว ยาพิษเสื่อมสภาพ รวมถึงการขาดระบบการแพทย์ฉุกเฉินรองรับในห้องประหาร

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ด้านกรมราชทัณฑ์รัฐเทนเนสซียืนยันว่าปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายทุกประการ ยาพิษที่ใช้มีประสิทธิภาพมาตลอด แต่ยอมรับว่าระเบียบไม่ได้ระบุวิธีปฏิบัติในกรณีที่ฉีดยาเข็มที่สองแล้วนักโทษไม่เสียชีวิต

คริสตา ไพก์ ถือเป็นนักโทษหญิงคนแรกในรอบกว่า 200 ปีของรัฐเทนเนสซีที่มีกำหนดรับโทษประหารชีวิต เธอเคยก่อเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญ คอลลีน สเลมเมอร์ เพื่อนร่วมชั้นเรียนวัย 19 ปี เมื่อปี 2538 ขณะตนเองอายุ 18 ปี โดยร่วมมือกับแฟนหนุ่มล่อลวงเหยื่อไปทรมาน ใช้มีดกรีดหน้าอกเป็นรูปดาวห้าแฉก เชือดคอ ก่อนใช้ก้อนยางมะตอยทุบศีรษะจนเสียชีวิตด้วยความหึงหวง

ศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิตในปี 2539 แต่การบังคับโทษยืดเยื้อมานานหลายสิบปีจากการยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับปัญหาทางจิตและประวัติการถูกทารุณกรรมในวัยเด็ก

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 13:38 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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