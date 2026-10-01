ตารางแข่งเทควันโด เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ทีมชาติไทยลงสนาม
เช็กตารางแข่งเทควันโด เอเชียนเกมส์ 2026 วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569 ทีมชาติไทยลงสนาม 5 แมตช์ ตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 13.32 น. พร้อมคิวชิงเหรียญทองช่วงเย็น เวลาไทยครบทุกรายการ
เทควันโดเป็นอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น โดยวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569 เป็นวันแรกของการชิงชัยประเภทต่อสู้ ซึ่งจอมเตะไทยมีคิวลงสนามรวม 5 แมตช์ แข่งขันที่โตโยฮาชิ ยิมเนเซียม
ตารางแข่งเทควันโดทีมชาติไทย 2 ตุลาคม 2569
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย
- 07.00 น. เวอร์ชวล เทควันโด บุคคลผสม รอบ 16 คนสุดท้าย — “ใบเตย” ศศิกานต์ ทองจันทร์ พบ บาดัม ลักห์กวา (มองโกเลีย) สนามที่ 2
- 11.42 น. หญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. รอบ 16 คนสุดท้าย — พัชรกานต์ พูลเกิด (Patcharakan Poolkerd) พบ นาเดีย ไอนา ชาซวานี อิชัค (มาเลเซีย) สนามที่ 2
- 12.30 น. ชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. รอบ 16 คนสุดท้าย — สิรวิชญ์ มะหะหมัด พบ อัน ฮยางซิก (เกาหลีใต้) สนามที่ 1
- 12.42 น. หญิง รุ่นไม่เกิน 67 กก. รอบ 16 คนสุดท้าย — “ใบเตย” ศศิกานต์ ทองจันทร์ พบ เอนค์ชิเมก กันซอริก (มองโกเลีย) สนามที่ 3
- 13.32 น. ชาย รุ่นไม่เกิน 80 กก. รอบ 16 คนสุดท้าย — กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ พบ บาตีร์ข่าน โตเลอูกาลี (คาซัคสถาน) สนามที่ 2
จุดที่น่าสนใจคือ “ใบเตย” ศศิกานต์ ทองจันทร์ นักกีฬาโอลิมปิก 2024 ลงแข่งขันถึง 2 รายการในวันเดียว ทั้งเวอร์ชวล เทควันโด ช่วงเช้า และรุ่นไม่เกิน 67 กิโลกรัมประเภทต่อสู้ในช่วงบ่าย
คิวชิงเหรียญทอง 2 ตุลาคม 2569
หากจอมเตะไทยผ่านเข้าไปได้ รอบชิงชนะเลิศของแต่ละรุ่นจะแข่งขันตามเวลาดังนี้
- 09.30 น. เวอร์ชวล เทควันโด บุคคลผสม ชิงเหรียญทอง
- 17.20 น. หญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. ชิงเหรียญทอง
- 17.35 น. ชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. ชิงเหรียญทอง
- 17.50 น. หญิง รุ่นไม่เกิน 67 กก. ชิงเหรียญทอง
- 18.05 น. ชาย รุ่นไม่เกิน 80 กก. ชิงเหรียญทอง
เส้นทางจากรอบ 16 คนสุดท้ายถึงรอบชิงชนะเลิศของแต่ละรุ่นจบภายในวันเดียว โดยรอบก่อนรองชนะเลิศเริ่มตั้งแต่ 13.44 น. และรอบรองชนะเลิศเริ่ม 15.10 น. เป็นต้นไป
จอมเตะไทยอีก 4 คนลงสนามวันที่ 3 ตุลาคม
สำหรับวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันเทควันโด ทีมชาติไทยยังมีคิวลงสนามอีก 4 แมตช์
- 07.00 น. หญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. — ณัฐกมล วาสนา (Natkamon Wassana) พบ มาดินา มิราบซาโลวา (อุซเบกิสถาน)
- 07.36 น. ชาย รุ่นไม่เกิน 68 กก. — “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง พบ ซวี่ ห่าวอวี่ (จีนไทเป)
- 08.00 น. หญิง รุ่น 67 กก. ขึ้นไป — กัญจน์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น พบ โจติ ยาดัฟ (อินเดีย)
- 08.52 น. ชาย รุ่น 80 กก. ขึ้นไป — แจ็ก เมอร์เซอร์ (Jack Mercer) พบ ฮัมซาห์ โอมาร์ ซาอีด (ปากีสถาน)
ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 ช่องไหน
การแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ในประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่านช่องที่ได้รับลิขสิทธิ์ ได้แก่ NBT, T Sports 7, 9 MCOT HD, ONE 31, MONOMAX SPORTS TV, ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และ PPTV HD 36 พร้อมรับชมออนไลน์ทาง AIS PLAY
อย่างไรก็ตาม ผังถ่ายทอดสดที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ระบุคิวถ่ายทอดเทควันโดในวันที่ 2 ตุลาคมไว้โดยเฉพาะ ผู้ชมจึงควรตรวจสอบผังรายการอีกครั้งก่อนเวลาแข่งขัน
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