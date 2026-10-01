ตารางแข่งเทควันโด เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ทีมชาติไทยลงสนาม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 04:22 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 04:23 น.
ตารางแข่งเทควันโด เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ทีมชาติไทยลงสนาม

เช็กตารางแข่งเทควันโด เอเชียนเกมส์ 2026 วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569 ทีมชาติไทยลงสนาม 5 แมตช์ ตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 13.32 น. พร้อมคิวชิงเหรียญทองช่วงเย็น เวลาไทยครบทุกรายการ

เทควันโดเป็นอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น โดยวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569 เป็นวันแรกของการชิงชัยประเภทต่อสู้ ซึ่งจอมเตะไทยมีคิวลงสนามรวม 5 แมตช์ แข่งขันที่โตโยฮาชิ ยิมเนเซียม

ตารางแข่งเทควันโดทีมชาติไทย 2 ตุลาคม 2569

เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย

โฆษณา
  • 07.00 น. เวอร์ชวล เทควันโด บุคคลผสม รอบ 16 คนสุดท้าย — “ใบเตย” ศศิกานต์ ทองจันทร์ พบ บาดัม ลักห์กวา (มองโกเลีย) สนามที่ 2
  • 11.42 น. หญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. รอบ 16 คนสุดท้าย — พัชรกานต์ พูลเกิด (Patcharakan Poolkerd) พบ นาเดีย ไอนา ชาซวานี อิชัค (มาเลเซีย) สนามที่ 2
  • 12.30 น. ชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. รอบ 16 คนสุดท้าย — สิรวิชญ์ มะหะหมัด พบ อัน ฮยางซิก (เกาหลีใต้) สนามที่ 1
  • 12.42 น. หญิง รุ่นไม่เกิน 67 กก. รอบ 16 คนสุดท้าย — “ใบเตย” ศศิกานต์ ทองจันทร์ พบ เอนค์ชิเมก กันซอริก (มองโกเลีย) สนามที่ 3
  • 13.32 น. ชาย รุ่นไม่เกิน 80 กก. รอบ 16 คนสุดท้าย — กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ พบ บาตีร์ข่าน โตเลอูกาลี (คาซัคสถาน) สนามที่ 2

จุดที่น่าสนใจคือ “ใบเตย” ศศิกานต์ ทองจันทร์ นักกีฬาโอลิมปิก 2024 ลงแข่งขันถึง 2 รายการในวันเดียว ทั้งเวอร์ชวล เทควันโด ช่วงเช้า และรุ่นไม่เกิน 67 กิโลกรัมประเภทต่อสู้ในช่วงบ่าย

คิวชิงเหรียญทอง 2 ตุลาคม 2569

หากจอมเตะไทยผ่านเข้าไปได้ รอบชิงชนะเลิศของแต่ละรุ่นจะแข่งขันตามเวลาดังนี้

  • 09.30 น. เวอร์ชวล เทควันโด บุคคลผสม ชิงเหรียญทอง
  • 17.20 น. หญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. ชิงเหรียญทอง
  • 17.35 น. ชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. ชิงเหรียญทอง
  • 17.50 น. หญิง รุ่นไม่เกิน 67 กก. ชิงเหรียญทอง
  • 18.05 น. ชาย รุ่นไม่เกิน 80 กก. ชิงเหรียญทอง

เส้นทางจากรอบ 16 คนสุดท้ายถึงรอบชิงชนะเลิศของแต่ละรุ่นจบภายในวันเดียว โดยรอบก่อนรองชนะเลิศเริ่มตั้งแต่ 13.44 น. และรอบรองชนะเลิศเริ่ม 15.10 น. เป็นต้นไป

โฆษณา

จอมเตะไทยอีก 4 คนลงสนามวันที่ 3 ตุลาคม

สำหรับวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันเทควันโด ทีมชาติไทยยังมีคิวลงสนามอีก 4 แมตช์

  • 07.00 น. หญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. — ณัฐกมล วาสนา (Natkamon Wassana) พบ มาดินา มิราบซาโลวา (อุซเบกิสถาน)
  • 07.36 น. ชาย รุ่นไม่เกิน 68 กก. — “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง พบ ซวี่ ห่าวอวี่ (จีนไทเป)
  • 08.00 น. หญิง รุ่น 67 กก. ขึ้นไป — กัญจน์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น พบ โจติ ยาดัฟ (อินเดีย)
  • 08.52 น. ชาย รุ่น 80 กก. ขึ้นไป — แจ็ก เมอร์เซอร์ (Jack Mercer) พบ ฮัมซาห์ โอมาร์ ซาอีด (ปากีสถาน)

ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 ช่องไหน

การแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ในประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่านช่องที่ได้รับลิขสิทธิ์ ได้แก่ NBT, T Sports 7, 9 MCOT HD, ONE 31, MONOMAX SPORTS TV, ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และ PPTV HD 36 พร้อมรับชมออนไลน์ทาง AIS PLAY

อย่างไรก็ตาม ผังถ่ายทอดสดที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ระบุคิวถ่ายทอดเทควันโดในวันที่ 2 ตุลาคมไว้โดยเฉพาะ ผู้ชมจึงควรตรวจสอบผังรายการอีกครั้งก่อนเวลาแข่งขัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 04:22 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 04:23 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19

อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
สตาฟฟ์เตะตัดขานักท่องเที่ยวหญิงบังคับกระโดดหน้าผาสูง

นาทีชีวิต! นทท. ถูกเตะตัดขาบังคับดิ่งผา 260 ฟุตทั้งน้ำตา จวกยับเจ้าหน้าที่ยืนขำไม่ช่วย

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
หัดระบาดรัฐเพนซิลเวเนีย ดับแล้ว 5 ราย

ดับรายที่ 5 หัดระบาด ป่วย 943 ราย หนักสุดในรอบ 35 ปี ของเพนซิลเวเนีย

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร บันเทิง

อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สตาฟฟ์เตะตัดขานักท่องเที่ยวหญิงบังคับกระโดดหน้าผาสูง ข่าวต่างประเทศ

นาทีชีวิต! นทท. ถูกเตะตัดขาบังคับดิ่งผา 260 ฟุตทั้งน้ำตา จวกยับเจ้าหน้าที่ยืนขำไม่ช่วย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
หัดระบาดรัฐเพนซิลเวเนีย ดับแล้ว 5 ราย ข่าวต่างประเทศ

ดับรายที่ 5 หัดระบาด ป่วย 943 ราย หนักสุดในรอบ 35 ปี ของเพนซิลเวเนีย

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลเกาหลีตัดสิน &quot;ซงมินโฮ&quot; WINNER จำคุก 1 ปี รอลงอาญา 2 ปี คดีโดดงานทหารทางเลือก 102 วัน เจ้าตัวน้อมรับ จ่อกลับไปรับใช้ชาติเพิ่ม บันเทิงเกาหลี

ศาลจำคุก นักร้องดัง คดีหนีทหารเกณฑ์ จ่อกลับไปรับใช้ชาติเพิ่ม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ คริสตา ไพก์ จากวัยรุ่นวัย 18 คดีฆาตกรรม สู่หญิงคนเดียวบนแดนประหารเทนเนสซี ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ คริสตา ไพก์ จากวัยรุ่นวัย 18 คดีฆาตกรรม สู่หญิงคนเดียวบนแดนประหารเทนเนสซี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 1/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 1/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊ก มยุรา ฟาดนิ่ม &#8220;พี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้า&#8221; หลังโดนแซะ &#8220;กินข้าวแจกฟรีได้เหรอ&#8221; บันเทิง

ตั๊ก มยุรา ฟาดนิ่ม “พี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้า” หลังโดนแซะ “กินข้าวแจกฟรีได้เหรอ”

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที&#039; ลมฟ้าอากาศ แก้โพสต์ เพิ่มคำเตือน &quot;อาจมีลูกเห็บตก&quot; ก่อนพบตกจริงใน กทม. ข่าว

ที’ ลมฟ้าอากาศ แก้โพสต์ เพิ่มคำเตือน “อาจมีลูกเห็บตก” ก่อนพบตกจริงใน กทม. ล่าสุดแจงแล้ว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือน กทม. และปริมณฑล รับมือฝนตกหนัก 1 ต.ค. 69 ข่าว

กล้บบ้านทันไหม คนกรุง-ปริมณฑล อ่วมฝนตกหนัก แนะเผื่อเวลา ระวังน้ำท่วมขัง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ กทม. ลูกเห็บตก สัญญาณโลกแตกไหม? ไขปริศนาน้ำแข็งร่วงเมืองร้อน ข่าว

สาเหตุ กทม. ลูกเห็บตก ไขปริศนา สัญญาณอากาศแปรปรวน?

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;อีริก บราวน์&quot; ฮีโร่ถ้ำหลวง ชาวแคนาดา ผู้ช่วยชีวิตทีมหมูป่า จากไปในวัย 44 ปี ข่าวต่างประเทศ

อาลัย “เอริก บราวน์” ฮีโร่ถ้ำหลวง ชาวแคนาดา ช่วยชีวิตทีมหมูป่า จากไปในวัย 44 ปี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน กรุงเทพลูกเห็บตก หลายพื้นที่ กลางฝนฟ้าคะนอง อากาศสุดวิปริต ข่าว

ด่วน กรุงเทพลูกเห็บตก หลายพื้นที่ กลางฝนฟ้าคะนอง อากาศสุดวิปริต

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลอตเตอรี่พลัสแตก 36 ล้าน งวด 1 ต.ค. 69 ผู้โชคดี 4 คน ข่าว

ลอตเตอรี่พลัสแตก 36 ล้าน งวด 1 ต.ค. 69 ผู้โชคดี 4 คน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร วิจารณ์รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมล่าช้า บันเทิง

ฮาย อาภาพร เดือด จ่ายภาษีทำไม ถ้ารัฐทำงานช้า คนไทยไม่ได้โง่ โดนด่าต้องรับให้ได้

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย N3-L6 งวด 1 ต.ค. 69 แตก 31 ใบ รับรวม 186 ล้าน ตรวจหวย

ตรวจหวย N3-L6 งวด 1 ต.ค. 69 แตก 31 ใบ รับรวม 186 ล้าน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต็มที่แล้ว! ทัพตบหนุ่มไทย พ่ายทีมชาติจีน ชวดเข้ารองรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เต็มที่แล้ว! ทัพตบหนุ่มไทย พ่ายทีมชาติจีน ชวดเข้ารอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยได้เฮ! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ใบ้ตรง เลขท้าย 2 ตัว 70 ใครตามได้รวย ตรวจหวย

คอหวยได้เฮ! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ใบ้ตรง เลขท้าย 2 ตัว 70 ใครตามได้รวย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมย์ รัชนก โพสต์ตัดพ้อ ข่าวกีฬา

เกิดอะไรขึ้น? “เมย์ รัชนก” ตัดพ้อเจ็บลึก คนต่างชาติยังภูมิใจในตัวหนู มากกว่าคนในประเทศเราอีก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังชัดๆ! หมอปลาย เผยคำทำนาย 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี ข่าว

ฟังชัดๆ! หมอปลาย ทำนาย 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน ข่าวการเมือง

ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับค่าโดยสารขึ้นอีก 1 บาท เริ่ม 5 ต.ค. หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น ข่าว

เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับค่าโดยสารขึ้นอีก 1 บาท เริ่ม 5 ต.ค. หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ ข่าว

ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า ข่าว

น่ากลัว! เก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า เจ็บสาหัส

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมชลประทาน โต้ข่าวลือ ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านฯ มีปัญหา ยันใช้งานได้ปกติ ข่าว

กรมชลประทาน โต้ข่าวลือ ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านฯ มีปัญหา ยันใช้งานได้ปกติ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปน่ารักแต่โคตรโหด ส่องวาร์ป ‘เฉิน อวี้เจี๋ย’ สาวน้อยมหัศจรรย์วัย 17 กวาด 3 ทอง 1 เงิน ปาดหน้าผลัดไทย