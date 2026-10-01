ตอบชัด น้ำจาก ‘เขื่อนตะผ่านเซะ’ เมียนมา ทะลักเข้าไทยไหม?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 13:39 น.
กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยัน น้ำจากเขื่อนตะผ่านเซะเมียนมาไม่ไหลเข้าไทย

กรมอุตุฯ แจงแล้ว หากมีการระบายน้ำจากเขื่อนตะผ่านเซะ ประเทศเมียนมา ไหลทะลักเข้าไทยหรือไม่? เตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกใกล้ชิด

จากกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับ “เขื่อนตะผ่านเซะ” ในประเทศเมียนมา จนทำให้ประชาชนหลายคนเกิดความกังวลและตั้งข้อสงสัยว่าหากทางเขื่อนมีการระบายน้ำออกมา มวลน้ำดังกล่าวจะไหลทะลักเข้ามากระทบและสร้างปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทยหรือไม่

ล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยา ออกมาชี้แจงแล้วว่า มวลน้ำจากเขื่อนตะผ่านเซะจะไม่มีทางไหลเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงอย่างแน่นอน เพราะทิศทางน้ำจากเขื่อนจะไหลลงไปทางทิศใต้ตามแนว แม่น้ำมู จากนั้นมวลน้ำจะไปบรรจบเข้ากับ แม่น้ำอิรวดี (Ayeyarwady) ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ของเมียนมาทั้งหมด ฉะนั้นพื้นที่ของเขื่อนและประเทศไทยอยู่คนละลุ่มน้ำกัน การระบายน้ำจากเขื่อนตะผ่านเซะจึงไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมในไทย

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แม้จะหมดความกังวลเรื่องมวลน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านแล้ว แต่กรมอุตุฯ ยังเน้นย้ำว่าประชาชนชาวไทยยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์และสภาพอากาศเรื่องฝนตกภายในประเทศกันต่อไป ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสภาพอากาศ เช่น ฝนตกหนักในช่วงเวลาเดียวกันได้ เนื่องจากเกิดจากระบบอากาศเดียวกันในภูมิภาค กับมวลน้ำที่ระบายจากเขื่อนแต่เป็นคนละประเด็น

นอกจากนี้ ทางแอดมินเพจของกรมอุตุนิยมวิทยายังได้ทำแผนที่จำลองเส้นทางน้ำประกอบการอธิบาย เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพรวมและเข้าใจทิศทางน้ำได้ง่ายขึ้น พร้อมระบุทิ้งท้ายว่าหากสัดส่วนหรือตำแหน่งบนแผนที่จำลองมีความคลาดเคลื่อน ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้

กรมอุตุฯ แจงชัดหากมีการระบายน้ำจากเขื่อนตะผ่านเซะ เมียนมา ยืนยันมวลน้ำไม่ไหลเข้าไทย
ภาพจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 13:39 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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