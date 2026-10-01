อ.ศศิน เตือนสติคนไทย อย่าเพิ่งแพนิก กังวลฝนหนัก 5-6 ต.ค. ชี้แบบจำลองเปลี่ยนได้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 13:37 น.
อ.ศศิน เตือนคนไทย อย่าเพิ่งแพนิก กังวลฝนหนักช่วง 5-6 ต.ค. ชี้แบบจำลองเปลี่ยนได้

“อ.ศศิน” เตือนสติคนไทย อย่าเพิ่งแพนิก กังวลฝนตกหนักช่วง 5-6 ต.ค. เผยเกิดขึ้นเป็นบางพื้นที่ ชี้แบบจำลองเปลี่ยนได้

อ.ศศิน เฉลิมลาภ นักวิชาการด้านธรณีวิทยา และนักเคลื่อนไหวด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับสถานการณ์ฝนในประเทศไทย ช่วงระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2569 ภายหลังจากที่มีการแจ้งเตือนฝนระลอกใหม่ โดยระบุว่า

“ฝน 5–6 ต.ค. มีครับ แต่ค่อย ๆ ดูกัน อย่าเพิ่งพานิค เช้านี้ผมเห็นคนเริ่มกังวลเรื่องข่าวฝนวันที่ 5–6 ต.ค. กันมาก เลยลองเปิด Windy ไล่ดูทีละช่วงเวลา ภาพที่เอามาให้ดูคือ 5 ต.ค. 08.00 น. / 20.00 น. 6 ต.ค. 08.00 น. / 20.00 น.

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อย่าดูแต่สีเขียว เหลือง แดงของฝนนะครับ ดูเส้นความกดอากาศไปด้วย สิ่งที่เห็นคือความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนกำลังแผ่ลงมาทางใต้ เมื่อมาปะทะกับอากาศร้อนชื้นที่มีอยู่เดิม ก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง ฝนหนักเป็นบางแห่ง และลมกระโชกแรงได้

ช่วงที่เห็นฝนกว้างที่สุดจากภาพชุดนี้คือ ค่ำวันที่ 5 ต.ค. แต่พอเช้าวันที่ 6 รูปแบบก็เปลี่ยนไป และช่วงค่ำวันที่ 6 ก็เปลี่ยนอีก ดังนั้น มีฝนครับ และบางแห่งอาจตกหนักด้วย แต่จากภาพพยากรณ์ชุดนี้ ผมยังไม่เห็นระบบที่ทำให้ต้องตีความว่า กำลังจะเกิด “มหกรรมฝนถล่มประเทศไทยอีกรอบ”

ภาพการพยากรณ์ฝนในพื้นที่ประเทศไทย
FB/ ศศิน เฉลิมลาภ

แล้วทำไมคราวนี้คนตกใจกันง่าย? ผมว่าเข้าใจได้ครับ เพราะเราเพิ่งผ่านสถานการณ์ฝน น้ำท่วม น้ำเหนือ การระบายน้ำ และข่าวเตือนสารพัดมาหลายวัน เวลาคนอยู่กับความเสี่ยงต่อเนื่อง สมองจะเริ่ม ไวต่อสัญญาณอันตรายมากขึ้น พอเห็นคำว่า “ฝนหนัก” “รับมือ” “5–6 ต.ค.” หรือเห็นแผนที่สีแดง ๆ ข้อมูลใหม่จะถูกเอาไปต่อกับประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นทันทีว่า “เอาอีกแล้วหรือ?”

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ยิ่งพาดหัวข่าวตัดบริบท เหลือเพียง “ฝนหนัก–ภาคกลาง–กทม.–5–6 ต.ค.” ความกังวลก็ยิ่งส่งต่อกันเร็ว นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการสื่อสารภัยพิบัติต้องระมัดระวังมาก เตือนให้น้อยไปก็อันตราย แต่เตือนจนคนพานิคทุกครั้งก็มีต้นทุนเหมือนกัน เพราะวันหนึ่งเมื่อมีเรื่องใหญ่จริง ๆ คนอาจแยกไม่ออกแล้วว่า อันไหนควรเฝ้าระวัง อันไหนควรเตรียมพร้อม และอันไหนต้องหนี

สำหรับ 5–6 ต.ค. ผมจึงแนะนำง่าย ๆ ว่ารับรู้ครับ เตรียมร่ม เตรียมเรื่องลมแรงและฝนหนักเฉพาะแห่ง พื้นที่น้ำเดิมสูงหรือดินอิ่มน้ำให้ระวังมากกว่าปกติ แต่ยังไม่ต้องพานิค และเรายังมีเวลาอีกหลายวัน แบบจำลองเปลี่ยนได้ ดูใหม่ทุกวันครับ “การเตือนภัยที่ดี ไม่ใช่ทำให้คนกลัวที่สุด แต่ทำให้คนเข้าใจสถานการณ์และตัดสินใจได้ถูกต้องที่สุด”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 13:37 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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