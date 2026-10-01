น่ารักแต่โคตรโหด ส่องวาร์ป ‘เฉิน อวี้เจี๋ย’ สาวน้อยมหัศจรรย์วัย 17 กวาด 3 ทอง 1 เงิน ปาดหน้าผลัดไทย
หนึ่งในนักกีฬาจีนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดหลังจบการแข่งขันกรีฑา เอเชียนเกมส์ 2026 ไอจิ นาโกยา หนีไม่พ้น เฉิน อวี้เจี๋ย (陈妤颉 / Chen Yujie) ลมกรดสาววัย 17 ปี ที่ลงแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งแรกและกลับบ้านพร้อมเหรียญถึง 4 เหรียญ เป็น 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
ชื่อของเฉิน อวี้เจี๋ย เริ่มดังไปทั่วเอเชียตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน เมื่อเธอลงวิ่งรอบชิงชนะเลิศ 100 เมตรหญิง และเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 11.06 วินาที คว้าเหรียญทองเหนือ ชานติ เปเรรา จากสิงคโปร์ ที่ทำเวลา 11.21 วินาที และ เอดิดิออง โอดิออง จากบาห์เรน 11.33 วินาที
เวลา 11.06 วินาทียังทำลายสถิติเอเชียนเกมส์เดิม 11.15 วินาที ซึ่งยืนมานาน 24 ปี พร้อมกับปรับสถิติเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปีที่เธอเป็นเจ้าของอยู่แล้วลงอีกครั้ง
อีกสองวันต่อมา เฉินลงแข่งขัน 200 เมตรหญิง แม้ไม่สามารถเหมาทองประเภทบุคคลได้ แต่ยังคว้าเหรียญเงินด้วยเวลา 22.93 วินาที ตามหลังแชมป์เก่า ชานติ เปเรรา ที่ป้องกันตำแหน่งด้วยเวลา 22.78 วินาที
เหรียญทองที่สองตามมาในวันที่ 28 กันยายน จาก วิ่งผลัด 4×100 เมตรหญิง เฉินรับหน้าที่ไม้สุดท้ายร่วมกับ เหลียง เสี่ยวจิ้ง, หลิว กั๋วอี๋ และ หลิว เซียจวิน ก่อนทีมจีนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 42.96 วินาที เหนือไทยที่ได้เหรียญเงิน 43.51 วินาที และญี่ปุ่น 43.52 วินาที
แต่การแข่งขันที่ทำให้ชื่อของเธอถูกพูดถึงอย่างหนักเกิดขึ้นในคืนวันที่ 29 กันยายน รอบชิงชนะเลิศ ผลัด 4×100 เมตรผสมชายหญิง รายการใหม่ของเอเชียนเกมส์
จีนส่ง เฉิน จิ่นเฟิง, หลิว กั๋วอี๋, สือ จวินหาว และเฉิน อวี้เจี๋ย ลงสนาม โดยช่วงไม้ที่ 3 ไทยมี “บิว” ภูริพล บุญสอน เจ้าของเหรียญทอง 100 และ 200 เมตรชาย เป็นผู้สร้างระยะนำก่อนส่งต่อไม้สุดท้าย
เฉินรับไม้สุดท้ายในจังหวะที่จีนยังตามหลัง ก่อนเร่งความเร็วช่วงท้ายจนแซงนักวิ่งสาวไทยและพาจีนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 40.78 วินาที ไทยตามมาในเวลา 40.87 วินาที ต่างกันเพียง 0.09 วินาที ทำให้จีนคว้าเหรียญทองรายการนี้เป็นชาติแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์ และกลายเป็นเหรียญทองที่ 3 ของเฉินในการแข่งขันครั้งนี้
ผลงานเอเชียนเกมส์ 2026 ของเฉิน อวี้เจี๋ย จึงจบลงด้วย ทอง 100 เมตรหญิง, ทอง 4×100 เมตรหญิง, ทอง 4×100 เมตรผสม และเงิน 200 เมตรหญิง เธอสรุปผลงานของตัวเองหลังการแข่งขันด้วยอารมณ์ขันว่าแข่งเสร็จแล้ว ได้สามทองหนึ่งเงิน และถึงเวลา “เลิกงาน” ก่อนพูดชมตัวเองอย่างอารมณ์ดี จนคลิปสัมภาษณ์กลายเป็นกระแสในจีน
เบื้องหลังนักวิ่งที่แฟนกีฬาจีนเรียกว่า “小孩姐” หรือประมาณว่า “พี่สาวตัวน้อย” เฉินเกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2008 ที่เมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง พ่อและแม่ต่างมีพื้นฐานเป็นนักวิ่งระยะสั้น แต่ครอบครัวไม่ได้วางเส้นทางให้เธอเป็นนักกีฬาตั้งแต่แรก
ตอนเด็ก เฉินเคยเล่นทั้งเทควันโดและเทนนิส ก่อนความเร็วของเธอจะเริ่มเข้าตาครูในโรงเรียน กระทั่งช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เธอทำผลงานเด่นในการแข่งขันวิ่งระดับท้องถิ่น และถูก อู๋ ย่าฉุน (Wu Yacun) โค้ชจากโรงเรียนกีฬาหนิงโปชักชวนเข้าสู่ระบบฝึกซ้อมอย่างจริงจัง
ช่วงแรกต้องปรับเทคนิคหลายอย่างจากการเล่นเทนนิส ทั้งการแกว่งแขน จังหวะก้าว และการวิ่งเข้าโค้ง แต่พัฒนาการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพียงประมาณ 3 เดือนหลังเริ่มฝึกกับทีม เธอวิ่ง 100 เมตรได้ 12.56 วินาที ก่อนค่อย ๆ ไต่ระดับจากการแข่งขันเยาวชนสู่ทีมชาติจีน
ในปี 2023 เฉินคว้าแชมป์ 100 เมตรหญิง U15 World School Sport Games ด้วยเวลา 11.56 วินาที จากนั้นในปี 2024 ถูกเรียกเข้าสู่แคมป์ทีมชาติจีน และเริ่มฝึกร่วมกับนักวิ่งรุ่นใหญ่อย่าง เว่ย หย่งลี่, เก๋อ ม่านฉี และเหลียง เสี่ยวจิ้ง
ก่อนมาเอเชียนเกมส์ 2026 เธอมีสถิติส่วนตัว 200 เมตรอยู่ที่ 22.84 วินาที จากการแข่งขันเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ส่วนสถิติ 100 เมตรขยับจาก 11.08 วินาทีในศึกชิงแชมป์ประเทศเดือนสิงหาคม มาเป็น 11.06 วินาทีที่นาโกยา
ที่น่าสนใจคือ ชีวิตนอกสนามของเจ้าของ 3 เหรียญทองเอเชียนเกมส์ยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายเต็มตัว เฉินเรียนอยู่ที่ Ningbo Xiaoshi High School และเข้าสู่ชั้นมัธยมศึกษาปีสุดท้ายในเดือนกันยายนที่ผ่านมา หลังแข่งเอเชียนเกมส์จบ เมื่อถูกถามถึงเป้าหมายต่อไป เธอตอบสั้น ๆ ว่า “สอบเข้ามหาวิทยาลัย สู้ ๆ”
เธอเคยอธิบายว่าการเรียนและกีฬาไม่ควรถูกเลือกทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะอาชีพนักกีฬาแข่งขันระดับสูงมีช่วงเวลาจำกัด แต่การเรียนรู้ยังอยู่กับคนเราได้ตลอดชีวิต ปกติช่วงที่อยู่โรงเรียน ตารางของเธอจะแบ่งเป็นเรียนวิชาการช่วงเช้า ฝึกประมาณ 2 ชั่วโมงช่วงบ่าย และกลับไปเรียนภาคค่ำ โดยโรงเรียนจัดการเรียนชดเชยให้ในวิชาที่ต้องขาดไปเพราะการฝึกซ้อม
นอกจากผลงานบนลู่วิ่ง บุคลิกขี้เล่นและการใช้โซเชียลแบบวัยรุ่นทำให้ฐานแฟนของเฉินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บัญชี Weibo “陈妤颉” มีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านบัญชี ขณะที่บัญชี Douyin ที่ใช้ชื่อเดียวกันมีผู้ติดตามมากกว่า 1.18 ล้านบัญชี จากข้อมูลที่ระบบเก็บล่าสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2569
บนหน้าโปรไฟล์ Weibo เธอยังเขียนเตือนไว้ชัดว่าใช้โซเชียลหลักเพียง Weibo และ Douyin อย่างละหนึ่งบัญชี และขอให้แฟน ๆ ระวังบัญชีปลอม ส่วนโพสต์ก็ไม่ได้มีแต่การซ้อมหรือแข่งขัน มีตั้งแต่ชีวิตในโรงเรียน เที่ยวเล่น ไปจนถึงเรื่องแมว เรียกว่าพอถอดรองเท้าตะปูออกก็กลับมาเป็นเด็กมัธยมปลายวัย 17 ปีคนหนึ่งทันที
สำหรับแฟนกีฬาที่อยากตามต่อ สามารถไปที่ Weibo ของ 陈妤颉 และดูคอนเทนต์จากบัญชี Douyin ของเธอได้จาก Douyin 陈妤颉
หลังจบเอเชียนเกมส์ เฉินยังมีเวลาอีกมากบนเส้นทางกรีฑา เพราะจะอายุครบ 18 ปีในวันที่ 29 ธันวาคมนี้ เป้าหมายระยะยาวที่เธอเคยพูดไว้คือการแข่งขันชิงแชมป์โลกและโอลิมปิก ขณะที่เป้าหมายตรงหน้ากลับธรรมดากว่านั้นมาก คือกลับไปเรียนชั้นปีสุดท้ายและเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- World Athletics: โปรไฟล์และสถิติ Chen Yujie
- Olympic Council of Asia: Chen Yujie คว้าทอง 100 เมตร
- Xinhua: ประวัติและเส้นทางของ Chen Yujie
- China Ningbo: สรุป 3 ทอง 1 เงิน เอเชียนเกมส์ 2026
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ภาพจาก : IG/chenyujie081229