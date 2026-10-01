ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด คู่สาวไทย ทุบฟิลิปปินส์ 2 เซตรวด ทะลุชิงทองดวลจีน เอเชียนเกมส์ 2026
“ไบรท์” ธาราวดี นาราพรลภัส และ “เบส” วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี คู่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทย ผ่านเข้าชิงเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 หลังเอาชนะไคเล็ม ฮาร์ล โปรเจลลา และโซเฟีย ชานิน ปาการา จากฟิลิปปินส์ 2-0 เซต ในรอบรองชนะเลิศ เมื่อเช้าวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ที่จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
ไทยการันตีอย่างน้อยเหรียญเงิน และจะชิงเหรียญทองกับเซียะ ซินยี่ และหยาน ซู จากจีน วันที่ 2 ตุลาคม 2569 เวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ไบรท์และเบส มือวางอันดับ 4 ของรายการ ต้องสู้หนักในเซตแรกกับคู่ฟิลิปปินส์ มือวางอันดับ 7 ซึ่งยังไม่แพ้ใครมาตลอดรายการ เกมยืดเกิน 21 แต้ม ก่อนคู่ไทยปิดได้ 23-21 เซตสองไทยคุมเกมได้ดีกว่าและชนะ 21-18
ชัยชนะนี้พาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยกลับเข้าชิงเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในรอบ 12 ปี ครั้งล่าสุดคือปี 2014 ที่อินชอน “เอ” วรภัสสร รดารงค์ และ “ส้ม” ธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี แพ้จีน 0-2 เซต ได้เหรียญเงิน ถ้าไบรท์และเบสชนะ ไทยจะได้เหรียญทองแรกในรายการนี้ในรอบ 28 ปี นับจาก “หมู” มนัสนันท์ แพงขะ และ “อ้อย” รัตนาภรณ์ อาลัยสุข คว้าแชมป์ที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 1998
สำหรับไบรท์และเบส นี่คือการแก้มือ ในเอเชียนเกมส์ 2022 ที่หางโจว ทั้งคู่จบอันดับ 4 พลาดเหรียญไปอย่างเฉียดฉิว
คู่แข่งรอบชิงเป็นงานหินของจริง เซียะ ซินยี่ ได้เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมส์มาแล้ว 3 สมัยติด ในปี 2014, 2018 และ 2022 แต่ละครั้งจับคู่กับคนละคน เธอเป็นนักกีฬาโอลิมปิก 2 สมัย และอยู่ในคู่จีนที่ชนะไทยในรอบชิงปี 2014 ด้วย
ครั้งนี้เซียะจับคู่กับหยาน ซู วัย 21 ปี ทั้งคู่เปิดตัวด้วยกันในศึกชิงแชมป์โลก 2025 ที่แอดิเลด ออสเตรเลีย เมื่อเดือนมีนาคม 2569 ทั้งคู่คว้าแชมป์รายการ Beach Pro Tour Challenge ที่นายาริต เม็กซิโก ด้วยการชนะรวด 6 นัด ปัจจุบันเป็นมือวางอันดับ 2 ของเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ และอยู่อันดับ 17 ของโลก
ฝั่งไทยก็มีผลงานระดับเอเชียต่อเนื่อง ไบรท์และเบสได้รองแชมป์เอเชียปี 2023 และคว้าเหรียญทองเอเชียนบีชเกมส์ 2026 ที่ซานย่า ประเทศจีน เมื่อเดือนเมษายน
โปรแกรมรอบชิงชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ 2026
- วันแข่ง: ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569
- เวลา: 11.00 น. ตามเวลาไทย
- คู่แข่ง: ธาราวดี นาราพรลภัส / วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี (ไทย) พบ เซียะ ซินยี่ / หยาน ซู (จีน)
- สนาม: เฮคินัน เรียวคุจิ บีช คอร์ต จังหวัดไอจิ
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ผลรอบรองชนะเลิศและโปรแกรมรอบชิงจาก Matichon
- ประวัติวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมส์จาก AVC
- ผลงาน Yan Xu และ Xia Xinyi จาก Volleyball World
- Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
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