ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด คู่สาวไทย ทุบฟิลิปปินส์ 2 เซตรวด ทะลุชิงทองดวลจีน เอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 12:17 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 12:17 น.
สรุปผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาดหญิง
Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

“ไบรท์” ธาราวดี นาราพรลภัส และ “เบส” วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี คู่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทย ผ่านเข้าชิงเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 หลังเอาชนะไคเล็ม ฮาร์ล โปรเจลลา และโซเฟีย ชานิน ปาการา จากฟิลิปปินส์ 2-0 เซต ในรอบรองชนะเลิศ เมื่อเช้าวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ที่จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

ไทยการันตีอย่างน้อยเหรียญเงิน และจะชิงเหรียญทองกับเซียะ ซินยี่ และหยาน ซู จากจีน วันที่ 2 ตุลาคม 2569 เวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ไบรท์และเบส มือวางอันดับ 4 ของรายการ ต้องสู้หนักในเซตแรกกับคู่ฟิลิปปินส์ มือวางอันดับ 7 ซึ่งยังไม่แพ้ใครมาตลอดรายการ เกมยืดเกิน 21 แต้ม ก่อนคู่ไทยปิดได้ 23-21 เซตสองไทยคุมเกมได้ดีกว่าและชนะ 21-18

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ผลแข่ง ไบรท์ เบส ล่าสุด
Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ชัยชนะนี้พาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยกลับเข้าชิงเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในรอบ 12 ปี ครั้งล่าสุดคือปี 2014 ที่อินชอน “เอ” วรภัสสร รดารงค์ และ “ส้ม” ธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี แพ้จีน 0-2 เซต ได้เหรียญเงิน ถ้าไบรท์และเบสชนะ ไทยจะได้เหรียญทองแรกในรายการนี้ในรอบ 28 ปี นับจาก “หมู” มนัสนันท์ แพงขะ และ “อ้อย” รัตนาภรณ์ อาลัยสุข คว้าแชมป์ที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 1998

สำหรับไบรท์และเบส นี่คือการแก้มือ ในเอเชียนเกมส์ 2022 ที่หางโจว ทั้งคู่จบอันดับ 4 พลาดเหรียญไปอย่างเฉียดฉิว

คู่แข่งรอบชิงเป็นงานหินของจริง เซียะ ซินยี่ ได้เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมส์มาแล้ว 3 สมัยติด ในปี 2014, 2018 และ 2022 แต่ละครั้งจับคู่กับคนละคน เธอเป็นนักกีฬาโอลิมปิก 2 สมัย และอยู่ในคู่จีนที่ชนะไทยในรอบชิงปี 2014 ด้วย

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ครั้งนี้เซียะจับคู่กับหยาน ซู วัย 21 ปี ทั้งคู่เปิดตัวด้วยกันในศึกชิงแชมป์โลก 2025 ที่แอดิเลด ออสเตรเลีย เมื่อเดือนมีนาคม 2569 ทั้งคู่คว้าแชมป์รายการ Beach Pro Tour Challenge ที่นายาริต เม็กซิโก ด้วยการชนะรวด 6 นัด ปัจจุบันเป็นมือวางอันดับ 2 ของเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ และอยู่อันดับ 17 ของโลก

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ฝั่งไทยก็มีผลงานระดับเอเชียต่อเนื่อง ไบรท์และเบสได้รองแชมป์เอเชียปี 2023 และคว้าเหรียญทองเอเชียนบีชเกมส์ 2026 ที่ซานย่า ประเทศจีน เมื่อเดือนเมษายน

ผลวอลเลย์บอลชายหาด ไทย พบ ฟิลิปปินส์
Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

โปรแกรมรอบชิงชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ 2026

  • วันแข่ง: ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569
  • เวลา: 11.00 น. ตามเวลาไทย
  • คู่แข่ง: ธาราวดี นาราพรลภัส / วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี (ไทย) พบ เซียะ ซินยี่ / หยาน ซู (จีน)
  • สนาม: เฮคินัน เรียวคุจิ บีช คอร์ต จังหวัดไอจิ
ไบรท์ เบส ชิงทองเอเชียนเกมส์
Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 12:17 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 12:17 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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