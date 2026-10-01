ช็อกแชมป์กลุ่ม! ปากีสถานทุบอินเดีย 3 โบ๋ ทะลุ Top 4 เอเชียนเกมส์ในรอบ 64 ปี
ปากีสถานโชว์ฟอร์มเหนือชั้น เอาชนะอินเดีย แชมป์กลุ่ม C ขาดลอย 3-0 เซต ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 พร้อมกลับมาติด 4 อันดับแรกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่คว้าเหรียญทองแดงเมื่อปี 1962
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 รอบก่อนรองชนะเลิศ วันนี้ 1 ตุลาคม 2569 ทีมชาติปากีสถาน เอาชนะ ทีมชาติอินเดีย 3-0 เซต ด้วยคะแนน 25-19, 25-23 และ 25-18 ที่โอกาซากิ ชูโอ โซโง พาร์ก ยิมเนเซียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
เกมนี้ใช้เวลาแข่งขันรวม 1 ชั่วโมง 20 นาที ส่งปากีสถานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ และทำให้อินเดียหมดสิทธิ์ลุ้นเหรียญรางวัล ต้องไปแข่งขันในรอบจัดอันดับ 5-8 ต่อไป
ก่อนลงสนาม อินเดียถูกมองว่าได้เปรียบจากผลงานรอบแบ่งกลุ่มที่ชนะรวด 3 นัด คว้าแชมป์กลุ่ม C หลังเอาชนะเวียดนาม 3-0 เซต, ฮ่องกง 3-0 เซต และเฉือนกาตาร์ 3-2 เซต
ส่วนปากีสถานจบอันดับ 2 ของกลุ่ม A ด้วยผลงานชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต ชนะอุซเบกิสถาน 3-0 เซต ก่อนแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น 0-3 เซต ในเกมส่งท้ายรอบแรก
อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ ปากีสถานเป็นฝ่ายคุมเกมได้ตั้งแต่ต้น เซตแรกใช้เกมรุกหน้าเน็ตที่เฉียบขาดกว่า เอาชนะไปก่อน 25-19 โดยมีเปอร์เซ็นต์การตบทำคะแนนเหนือกว่าอินเดียอย่างชัดเจน
เซตที่สองเป็นช่วงที่อินเดียมีโอกาสตีเสมอ หลังขึ้นนำ 19-16 แต่ปากีสถานเร่งเครื่องทำคะแนนไล่มาเป็น 19-19 ก่อนพลิกขึ้นนำ 21-19 แม้อินเดียจะเซฟเซตพอยต์แรกได้สำเร็จ แต่ปากีสถานยังปิดเซตด้วยคะแนน 25-23 ขยับนำ 2-0 เซต
เข้าสู่เซตที่สาม ปากีสถานยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจ ออกนำตั้งแต่ช่วงต้นและค่อย ๆ ทิ้งระยะห่างเป็น 14-9 และ 17-10 ก่อนเอาชนะ 25-18 ปิดเกมแบบไม่เสียเซต
ผู้เล่นโดดเด่นของปากีสถานคือ มูรัด ข่าน ทำคะแนนสูงสุดของเกม 22 คะแนน ขณะที่ อุสมาน ฟาร์ยัด อาลี ทำเพิ่ม 9 คะแนน, โมฮัมหมัด ฮาหมัด 8 คะแนน และมูซาวาร์ ข่าน 7 คะแนน
ตลอดการแข่งขัน ปากีสถานทำแต้มจากการตบได้ 50 ครั้ง จากความพยายาม 83 ครั้ง คิดเป็นอัตราสำเร็จ 61% ขณะที่อินเดียทำได้ 33 ครั้งจาก 81 ครั้ง หรือ 41% นอกจากนี้ ปากีสถานยังเหนือกว่าทั้งการบล็อกและเกมรับภาคสนาม
ชัยชนะครั้งนี้ยังเป็นการเอาชนะอินเดียในเอเชียนเกมส์ 2 สมัยติดต่อกัน หลังปากีสถานเคยเป็นฝ่ายชนะในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งก่อนที่นครหางโจว ประเทศจีน
การผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทำให้ปากีสถานการันตีอันดับไม่ต่ำกว่าที่ 4 นับเป็นครั้งแรกในรอบ 64 ปีที่ทีมวอลเลย์บอลชายปากีสถานกลับมาติด 4 อันดับแรกของเอเชียนเกมส์
ผลงานดีที่สุดก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในเอเชียนเกมส์ 1962 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปากีสถานคว้าเหรียญทองแดง ตามหลังญี่ปุ่นซึ่งได้เหรียญทอง และอินเดียซึ่งได้เหรียญเงิน
ปากีสถานจะลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันที่ 2 ตุลาคม 2569 ส่วนการแข่งขันชิงเหรียญทองแดงและเหรียญทองมีกำหนดวันที่ 3 ตุลาคม ที่สนามโอกาซากิ ชูโอ โซโง พาร์ก ยิมเนเซียมว