ช็อกแชมป์กลุ่ม! ปากีสถานทุบอินเดีย 3 โบ๋ ทะลุ Top 4 เอเชียนเกมส์ในรอบ 64 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 12:19 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 12:19 น.
ช็อกแชมป์กลุ่ม! ปากีสถานทุบอินเดีย 3 โบ๋ ทะลุ Top 4 เอเชียนเกมส์ในรอบ 64 ปี

ปากีสถานโชว์ฟอร์มเหนือชั้น เอาชนะอินเดีย แชมป์กลุ่ม C ขาดลอย 3-0 เซต ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 พร้อมกลับมาติด 4 อันดับแรกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่คว้าเหรียญทองแดงเมื่อปี 1962

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 รอบก่อนรองชนะเลิศ วันนี้ 1 ตุลาคม 2569 ทีมชาติปากีสถาน เอาชนะ ทีมชาติอินเดีย 3-0 เซต ด้วยคะแนน 25-19, 25-23 และ 25-18 ที่โอกาซากิ ชูโอ โซโง พาร์ก ยิมเนเซียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

เกมนี้ใช้เวลาแข่งขันรวม 1 ชั่วโมง 20 นาที ส่งปากีสถานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ และทำให้อินเดียหมดสิทธิ์ลุ้นเหรียญรางวัล ต้องไปแข่งขันในรอบจัดอันดับ 5-8 ต่อไป

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ก่อนลงสนาม อินเดียถูกมองว่าได้เปรียบจากผลงานรอบแบ่งกลุ่มที่ชนะรวด 3 นัด คว้าแชมป์กลุ่ม C หลังเอาชนะเวียดนาม 3-0 เซต, ฮ่องกง 3-0 เซต และเฉือนกาตาร์ 3-2 เซต

ส่วนปากีสถานจบอันดับ 2 ของกลุ่ม A ด้วยผลงานชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต ชนะอุซเบกิสถาน 3-0 เซต ก่อนแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น 0-3 เซต ในเกมส่งท้ายรอบแรก

อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ ปากีสถานเป็นฝ่ายคุมเกมได้ตั้งแต่ต้น เซตแรกใช้เกมรุกหน้าเน็ตที่เฉียบขาดกว่า เอาชนะไปก่อน 25-19 โดยมีเปอร์เซ็นต์การตบทำคะแนนเหนือกว่าอินเดียอย่างชัดเจน

เซตที่สองเป็นช่วงที่อินเดียมีโอกาสตีเสมอ หลังขึ้นนำ 19-16 แต่ปากีสถานเร่งเครื่องทำคะแนนไล่มาเป็น 19-19 ก่อนพลิกขึ้นนำ 21-19 แม้อินเดียจะเซฟเซตพอยต์แรกได้สำเร็จ แต่ปากีสถานยังปิดเซตด้วยคะแนน 25-23 ขยับนำ 2-0 เซต

เข้าสู่เซตที่สาม ปากีสถานยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจ ออกนำตั้งแต่ช่วงต้นและค่อย ๆ ทิ้งระยะห่างเป็น 14-9 และ 17-10 ก่อนเอาชนะ 25-18 ปิดเกมแบบไม่เสียเซต

ผู้เล่นโดดเด่นของปากีสถานคือ มูรัด ข่าน ทำคะแนนสูงสุดของเกม 22 คะแนน ขณะที่ อุสมาน ฟาร์ยัด อาลี ทำเพิ่ม 9 คะแนน, โมฮัมหมัด ฮาหมัด 8 คะแนน และมูซาวาร์ ข่าน 7 คะแนน

ตลอดการแข่งขัน ปากีสถานทำแต้มจากการตบได้ 50 ครั้ง จากความพยายาม 83 ครั้ง คิดเป็นอัตราสำเร็จ 61% ขณะที่อินเดียทำได้ 33 ครั้งจาก 81 ครั้ง หรือ 41% นอกจากนี้ ปากีสถานยังเหนือกว่าทั้งการบล็อกและเกมรับภาคสนาม

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ชัยชนะครั้งนี้ยังเป็นการเอาชนะอินเดียในเอเชียนเกมส์ 2 สมัยติดต่อกัน หลังปากีสถานเคยเป็นฝ่ายชนะในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งก่อนที่นครหางโจว ประเทศจีน

การผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทำให้ปากีสถานการันตีอันดับไม่ต่ำกว่าที่ 4 นับเป็นครั้งแรกในรอบ 64 ปีที่ทีมวอลเลย์บอลชายปากีสถานกลับมาติด 4 อันดับแรกของเอเชียนเกมส์

ผลงานดีที่สุดก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในเอเชียนเกมส์ 1962 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปากีสถานคว้าเหรียญทองแดง ตามหลังญี่ปุ่นซึ่งได้เหรียญทอง และอินเดียซึ่งได้เหรียญเงิน

ปากีสถานจะลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันที่ 2 ตุลาคม 2569 ส่วนการแข่งขันชิงเหรียญทองแดงและเหรียญทองมีกำหนดวันที่ 3 ตุลาคม ที่สนามโอกาซากิ ชูโอ โซโง พาร์ก ยิมเนเซียมว

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 12:19 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 12:19 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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