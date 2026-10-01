แพรรี่ ไพรวัลย์ ส่งกำลังใจถึง พิมรี่พาย หลังธุรกิจทุเรียน-สกุชชี่ โดนโกงขาดทุนยับ
แพรรี่ ไพรวัลย์ ส่งกำลังใจถึง พิมรี่พาย หลังรู้ข่าวธุรกิจทุเรียน-สกุชชี่ โดนโกง จนขาดทุนย่อยยับหลายร้อยล้านบาท
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ พิมรี่พาย ออกมาเปิดใจเบื้องหลังการทำธุรกิจในปี 2569 ของเธอกำลังเผชิญกับมรสุมครั้งใหญ่ โดนโกงจากรอบด้านตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง ทั้งธุรกิจทุเรียนในไทย และสกุชชี่จากประเทศไทย จนขาดทุนย่อยยับหลายร้อยล้านบาท ซึ่งเป็นสาเหตุที่สถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ เราไม่ได้เห็นพิมรี่พายออกมาแจกของช่วยผู้ประสบภัย
ล่าสุด แพรรี่ ไพรวัลย์ อินฟลูเอนเซอร์ และเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจออนไลน์ รวมถึงเป็นคนขายทุเรียนเช่นเดียวกับ พิมรี่พาย ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊ก หลังทราบข่าวเพื่อนร่วมอาชีพประสบปัญหาในธุรกิจ โดยระบุว่า
“ตอนนั้นดิฉันเตือนแล้วเรื่องทุเรียน ก็มีแต่คนด่าดิฉันว่าอิจฉา ถ้าฟังดิฉันสักนิด ก็อาจจะช่วยเซฟตัวเองได้ อย่าไปมองโลกว่าคนอื่นจะหวังดีกับเราไปหมด หลายคนมันก็แค่หวังเข้ามากอบมาโกยเอาผลประโยชน์ คุณพิมทำความดีเยอะ ช่วยเหลือสังคมเยอะ ดิฉันเป็นกำลังใจให้นะคะ”
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อ้างอิงจาก : FB ไพรวัลย์ วรรณบุตร