แพรรี่ ไพรวัลย์ ส่งกำลังใจถึง พิมรี่พาย หลังธุรกิจทุเรียน-สกุชชี่ โดนโกงขาดทุนยับ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 13:34 น.
แพรรี่ ไพรวัลย์ ส่งกำลังใจถึง พิมรี่พาย หลังธุรกิจทุเรียน-สกุชชี่ โดนโกงขาดทุนยับ

แพรรี่ ไพรวัลย์ ส่งกำลังใจถึง พิมรี่พาย หลังรู้ข่าวธุรกิจทุเรียน-สกุชชี่ โดนโกง จนขาดทุนย่อยยับหลายร้อยล้านบาท

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ พิมรี่พาย ออกมาเปิดใจเบื้องหลังการทำธุรกิจในปี 2569 ของเธอกำลังเผชิญกับมรสุมครั้งใหญ่ โดนโกงจากรอบด้านตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง ทั้งธุรกิจทุเรียนในไทย และสกุชชี่จากประเทศไทย จนขาดทุนย่อยยับหลายร้อยล้านบาท ซึ่งเป็นสาเหตุที่สถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ เราไม่ได้เห็นพิมรี่พายออกมาแจกของช่วยผู้ประสบภัย

ล่าสุด แพรรี่ ไพรวัลย์ อินฟลูเอนเซอร์ และเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจออนไลน์ รวมถึงเป็นคนขายทุเรียนเช่นเดียวกับ พิมรี่พาย ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊ก หลังทราบข่าวเพื่อนร่วมอาชีพประสบปัญหาในธุรกิจ โดยระบุว่า

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“ตอนนั้นดิฉันเตือนแล้วเรื่องทุเรียน ก็มีแต่คนด่าดิฉันว่าอิจฉา ถ้าฟังดิฉันสักนิด ก็อาจจะช่วยเซฟตัวเองได้ อย่าไปมองโลกว่าคนอื่นจะหวังดีกับเราไปหมด หลายคนมันก็แค่หวังเข้ามากอบมาโกยเอาผลประโยชน์ คุณพิมทำความดีเยอะ ช่วยเหลือสังคมเยอะ ดิฉันเป็นกำลังใจให้นะคะ”

แพรรี่ ไพรวัลย์ ส่งกำลังใจถึง พิมรี่พาย หลังธุรกิจทุเรียน-สกุชชี่ โดนโกงขาดทุนยับ-1

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อ้างอิงจาก : FB ไพรวัลย์ วรรณบุตร

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 13:34 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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