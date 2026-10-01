ประวัติ คริสตา ไพก์ จากวัยรุ่นวัย 18 คดีฆาตกรรม สู่หญิงคนเดียวบนแดนประหารเทนเนสซี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 20:00 น.
ประวัติ คริสตา ไพก์ จากวัยรุ่นวัย 18 คดีฆาตกรรม สู่หญิงคนเดียวบนแดนประหารเทนเนสซี

ชื่อของ คริสตา เกล ไพก์ (Christa Gail Pike) กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง หลังรัฐเทนเนสซีพยายามประหารชีวิตเธอด้วยการฉีดยาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 แต่ไพก์ยังมีชีวิตหลังได้รับยาเพนโทบาร์บิทัล 2 โดส ก่อนถูกนำส่งโรงพยาบาล กรมราชทัณฑ์รัฐเทนเนสซียืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามระเบียบ และระเบียบที่ใช้อยู่ไม่ได้กำหนดขั้นตอนเพิ่มเติมหากนักโทษยังมีชีวิตหลังให้ยาครบแล้ว

เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือคดีฆาตกรรมอายุเกิน 30 ปี ซึ่งเริ่มต้นขึ้นขณะที่ไพก์มีอายุเพียง 18 ปี และทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในผู้หญิงอายุน้อยที่สุดของสหรัฐฯ ยุคใหม่ที่ได้รับโทษประหารชีวิต

คริสตา ไพก์ คือใคร

คริสตา ไพก์ เกิดวันที่ 10 มีนาคม 1976 ปัจจุบันอายุ 50 ปี เติบโตในเมืองเบกลีย์ รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย เอกสารทางกฎหมายของคดีระบุว่า ชีวิตในวัยเด็กของเธอเต็มไปด้วยความไม่มั่นคง การละเลย และความรุนแรงภายในครอบครัว

โฆษณา

รายงานจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์ระบุว่า ไพก์เติบโตโดยมีพ่อแม่ที่ไม่สามารถดูแลเธอได้อย่างต่อเนื่อง คนที่เธอผูกพันมากที่สุดคือย่าฝ่ายพ่อ เมื่อย่าเสียชีวิตตอนที่ไพก์ยังเด็ก เธอเริ่มมีปัญหาด้านอารมณ์และเคยพยายามฆ่าตัวตาย

เธอยังรายงานต่อผู้เชี่ยวชาญว่าเคยถูกทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้ง รวมถึงมีปัญหาการใช้ยาเสพติดตั้งแต่วัยรุ่น เอกสารศาลภายหลังบันทึกการประเมินทางจิตเวชหลายชุด ทั้งภาวะซึมเศร้า PTSD และความผิดปกติด้านอารมณ์และบุคลิกภาพ อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนไม่ได้ตรงกันทั้งหมด

ก่อนเกิดคดี ไพก์เคยอยู่ในศูนย์ประเมินเยาวชนและสอบเทียบวุฒิ GED ได้ หลังจากนั้นจึงสมัครเข้า Job Corps Center ในเมืองน็อกซ์วิลล์ รัฐเทนเนสซี โดยบอกผู้ประเมินว่าอยากฝึกอาชีพเพื่อทำงานด้านการพยาบาล

คดีฆาตกรรม คอลลีน สเลมเมอร์

ที่ Job Corps ไพก์รู้จักกับ คอลลีน สเลมเมอร์ (Colleen Slemmer) นักเรียนวัย 19 ปี รวมถึง ทาดาริล ชิปป์ (Tadaryl Shipp) แฟนของไพก์ และ ชาดอลลา ปีเตอร์สัน (Shadolla Peterson) นักเรียนอีกคน

ตามคำพิพากษาของศาล ไพก์เชื่อว่าสเลมเมอร์กำลังพยายามเข้าหาแฟนของเธอ ก่อนเกิดเหตุวันที่ 12 มกราคม 1995 ไพก์ ชิปป์ และปีเตอร์สันพาสเลมเมอร์ออกจากศูนย์ไปยังพื้นที่เปลี่ยวใกล้วิทยาเขตเกษตรของมหาวิทยาลัยเทนเนสซี

โฆษณา

สเลมเมอร์ถูกทำร้ายเป็นเวลานาน ก่อนเสียชีวิตจากการถูกของแข็งกระแทกศีรษะ เจ้าหน้าที่พบรอยรูปดาวห้าแฉกบนร่าง และต่อมาพบว่าไพก์นำชิ้นส่วนกะโหลกของผู้เสียชีวิตกลับออกมาจากจุดเกิดเหตุ หลักฐานชิ้นนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคดีที่ใช้ในการพิจารณา

ตำรวจจับไพก์หลังเกิดเหตุไม่นาน เธอยอมรับว่ามีส่วนในการฆาตกรรม ขณะที่ฝ่ายอัยการระบุว่าความหึงหวงเป็นแรงจูงใจหลักของคดี

ถูกตัดสินประหารตอนอายุ 20 ปี

โฆษณา

ถูกตัดสินประหารตอนอายุ 20 ปี

ปี 1996 คณะลูกขุนใน Knox County ตัดสินให้ไพก์มีความผิดฐาน ฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และ สมคบคิดฆาตกรรม

วันที่ 30 มีนาคม 1996 ไพก์ซึ่งขณะนั้นอายุ 20 ปี ถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหาฆาตกรรม ส่วนข้อหาสมคบคิดได้รับโทษจำคุกอีก 25 ปี ศาลฎีการัฐเทนเนสซีรับรองคำพิพากษาและโทษประหารในเวลาต่อมา

ชิปป์มีอายุ 17 ปีขณะเกิดเหตุ จึงไม่เข้าเกณฑ์รับโทษประหารและได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต ส่วนปีเตอร์สันให้ความร่วมมือกับอัยการและได้รับโทษเบากว่าอย่างมาก

โฆษณา

ความแตกต่างของบทลงโทษระหว่างทั้งสามคนกลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทีมกฎหมายของไพก์นำมาใช้ในการต่อสู้เพื่อขอเปลี่ยนโทษในเวลาต่อมา

ก่อคดีอีกครั้งระหว่างอยู่ในเรือนจำ

ชีวิตหลังถูกตัดสินประหารไม่ได้มีเพียงการต่อสู้ทางกฎหมาย

วันที่ 24 สิงหาคม 2001 ขณะถูกคุมขังที่ Tennessee Prison for Women ไพก์ใช้เชือกรองเท้ารัดคอ แพทริเซีย โจนส์ (Patricia Jones) นักโทษหญิงอีกคนจนหมดสติ ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าห้ามไว้ได้

ศาลตัดสินว่าเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และเพิ่มโทษจำคุก 25 ปี โดยให้รับโทษไปพร้อมกับโทษเดิม

คดีนี้ถูกนำกลับมาอ้างถึงหลายครั้งในการพิจารณาคำร้องต่าง ๆ ของไพก์ เพราะแสดงให้เห็นว่าเธอยังก่อเหตุรุนแรงหลังเข้าเรือนจำแล้ว

เคยมีแผนพาหนีออกจากคุก

ปี 2012 กรมราชทัณฑ์รัฐเทนเนสซีและสำนักงานสอบสวนรัฐเทนเนสซีเปิดเผยว่า สามารถสกัดแผนช่วยไพก์หลบหนีออกจากเรือนจำได้

ผู้ถูกดำเนินคดีคือ จัสติน เฮฟลิน อดีตเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และ โดนัลด์ โคฮัต ชายที่รู้จักกับไพก์และเดินทางมาเยี่ยมเธอเป็นประจำ เจ้าหน้าที่ระบุว่าการสอบสวนพบหลักฐานเกี่ยวกับแผนช่วยไพก์หลบหนี ก่อนจับกุมทั้งสองคน อย่างไรก็ตาม ไพก์ไม่ได้ถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมจากแผนนี้

โฆษณา

เกือบ 30 ปีของการอุทธรณ์

หลังคำพิพากษา ไพก์ใช้กระบวนการอุทธรณ์และยื่นคำร้องหลังคำพิพากษาหลายรอบ

หนึ่งในประเด็นสำคัญคือการทำงานของทนายชุดแรก ฝ่ายที่ขอให้ลดโทษระบุว่า ทนายที่รัฐแต่งตั้งไม่มีประสบการณ์คดีประหารชีวิตมาก่อน และไม่ได้เสนอประวัติความรุนแรง การถูกล่วงละเมิด และปัญหาสุขภาพจิตของไพก์ต่อคณะลูกขุนอย่างครบถ้วนในช่วงพิจารณาโทษ

เอกสารศาลในคดีหลังคำพิพากษายืนยันว่า ผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการถูกละเลย ความรุนแรงในครอบครัว การล่วงละเมิดทางเพศ และปัญหาทางจิตเวชในวัยเด็กของไพก์ แต่ศาลตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้เพิกถอนโทษประหาร

โฆษณา

ก่อนวันประหารในปี 2026 ทีมทนายขอให้เปลี่ยนโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์พักโทษ โดยย้ำว่าไพก์อายุเพียง 18 ปีตอนก่อเหตุ และความเข้าใจทางการแพทย์เกี่ยวกับพัฒนาการสมองของวัยรุ่นเปลี่ยนไปมากจากช่วงกลางทศวรรษ 1990

ฝ่ายทนายยังระบุว่าไพก์ได้รับการวินิจฉัยโรคไบโพลาร์และ PTSD และประวัติการถูกล่วงละเมิดในวัยเด็กไม่ได้ถูกนำเสนออย่างเพียงพอในคดีเดิม ขณะที่ครอบครัวของคอลลีน สเลมเมอร์สนับสนุนให้บังคับโทษตามคำพิพากษา โดยแม่ของสเลมเมอร์ให้เหตุผลว่าครอบครัวรอความยุติธรรมมานานหลายสิบปี

โฆษณา

จากหญิงคนเดียวบนแดนประหาร สู่การประหารที่ไม่สำเร็จ

ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2569 ไพก์เป็น ผู้หญิงเพียงคนเดียวที่อยู่บนแดนประหารของรัฐเทนเนสซี และหากการประหารสำเร็จ เธอจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่รัฐประหารในรอบกว่า 200 ปี

บิล ลี ผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีปฏิเสธคำร้องขอลดโทษ หลังจากนั้นการต่อสู้ทางกฎหมายดำเนินไปจนถึงศาลฎีกาสหรัฐฯ ก่อนรัฐเดินหน้าฉีดยาเพนโทบาร์บิทัลในคืนวันที่ 30 กันยายน

เจ้าหน้าที่ให้ยาตามขั้นตอนถึง 2 ครั้ง แต่ไพก์ยังมีชีพจรและหายใจอยู่ จึงไม่สามารถประกาศการเสียชีวิตได้ สุดท้ายเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำ กรมราชทัณฑ์รัฐเทนเนสซียืนยันอย่างเป็นทางการว่าเธอยังต้องถูกส่งไปรักษาที่สถานพยาบาลหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนตามระเบียบ

เหตุนี้ทำให้คำถามเกี่ยวกับชีวิตของคริสตา ไพก์เปลี่ยนจาก “รัฐจะประหารเธอหรือไม่” มาเป็น “รัฐจะจัดการกับโทษที่ยังมีผลอยู่ต่อไปอย่างไร”

ปัจจุบันโทษประหารของไพก์ ยังไม่ได้ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนเป็นโทษอื่น การประหารวันที่ 30 กันยายนเพียงไม่สามารถทำให้เสร็จสิ้นตามคำพิพากษา ขณะที่รัฐบาลรัฐเทนเนสซีต้องตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนตัดสินใจเรื่องขั้นตอนต่อไป

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 20:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19

อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
เปิดวาร์ป เฉิน อวี้เจี๋ย ลมกรดสาวจีนวัย 17 เจ้าของ 3 ทอง 1 เงิน เอเชียนเกมส์ 2026

น่ารักแต่โคตรโหด ส่องวาร์ป ‘เฉิน อวี้เจี๋ย’ สาวน้อยมหัศจรรย์วัย 17 กวาด 3 ทอง 1 เงิน ปาดหน้าผลัดไทย

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ศาลเกาหลีตัดสิน &quot;ซงมินโฮ&quot; WINNER จำคุก 1 ปี รอลงอาญา 2 ปี คดีโดดงานทหารทางเลือก 102 วัน เจ้าตัวน้อมรับ จ่อกลับไปรับใช้ชาติเพิ่ม

ศาลจำคุก นักร้องดัง คดีหนีทหารเกณฑ์ จ่อกลับไปรับใช้ชาติเพิ่ม

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19 บันเทิง

อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19

57 วินาที ที่แล้ว
อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร บันเทิง

อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

30 นาที ที่แล้ว
สตาฟฟ์เตะตัดขานักท่องเที่ยวหญิงบังคับกระโดดหน้าผาสูง ข่าวต่างประเทศ

นาทีชีวิต! นทท. ถูกเตะตัดขาบังคับดิ่งผา 260 ฟุตทั้งน้ำตา จวกยับเจ้าหน้าที่ยืนขำไม่ช่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป เฉิน อวี้เจี๋ย ลมกรดสาวจีนวัย 17 เจ้าของ 3 ทอง 1 เงิน เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

น่ารักแต่โคตรโหด ส่องวาร์ป ‘เฉิน อวี้เจี๋ย’ สาวน้อยมหัศจรรย์วัย 17 กวาด 3 ทอง 1 เงิน ปาดหน้าผลัดไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊ก มยุรา ฟาดนิ่ม &#8220;พี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้า&#8221; หลังโดนแซะ &#8220;กินข้าวแจกฟรีได้เหรอ&#8221; บันเทิง

ตั๊ก มยุรา ฟาดนิ่ม “พี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้า” หลังโดนแซะ “กินข้าวแจกฟรีได้เหรอ”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที&#039; ลมฟ้าอากาศ แก้โพสต์ เพิ่มคำเตือน &quot;อาจมีลูกเห็บตก&quot; ก่อนพบตกจริงใน กทม. ข่าว

ที’ ลมฟ้าอากาศ แก้โพสต์ เพิ่มคำเตือน “อาจมีลูกเห็บตก” ก่อนพบตกจริงใน กทม. ล่าสุดแจงแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือน กทม. และปริมณฑล รับมือฝนตกหนัก 1 ต.ค. 69 ข่าว

กล้บบ้านทันไหม คนกรุง-ปริมณฑล อ่วมฝนตกหนัก แนะเผื่อเวลา ระวังน้ำท่วมขัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ กทม. ลูกเห็บตก สัญญาณโลกแตกไหม? ไขปริศนาน้ำแข็งร่วงเมืองร้อน ข่าว

สาเหตุ กทม. ลูกเห็บตก ไขปริศนา สัญญาณอากาศแปรปรวน?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน กรุงเทพลูกเห็บตก หลายพื้นที่ กลางฝนฟ้าคะนอง อากาศสุดวิปริต ข่าว

ด่วน กรุงเทพลูกเห็บตก หลายพื้นที่ กลางฝนฟ้าคะนอง อากาศสุดวิปริต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลอตเตอรี่พลัสแตก 36 ล้าน งวด 1 ต.ค. 69 ผู้โชคดี 4 คน ข่าว

ลอตเตอรี่พลัสแตก 36 ล้าน งวด 1 ต.ค. 69 ผู้โชคดี 4 คน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร วิจารณ์รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมล่าช้า บันเทิง

ฮาย อาภาพร เดือด จ่ายภาษีทำไม ถ้ารัฐทำงานช้า คนไทยไม่ได้โง่ โดนด่าต้องรับให้ได้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย N3-L6 งวด 1 ต.ค. 69 แตก 31 ใบ รับรวม 186 ล้าน ตรวจหวย

ตรวจหวย N3-L6 งวด 1 ต.ค. 69 แตก 31 ใบ รับรวม 186 ล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต็มที่แล้ว! ทัพตบหนุ่มไทย พ่ายทีมชาติจีน ชวดเข้ารองรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เต็มที่แล้ว! ทัพตบหนุ่มไทย พ่ายทีมชาติจีน ชวดเข้ารอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยได้เฮ! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ใบ้ตรง เลขท้าย 2 ตัว 70 ใครตามได้รวย ตรวจหวย

คอหวยได้เฮ! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ใบ้ตรง เลขท้าย 2 ตัว 70 ใครตามได้รวย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมย์ รัชนก โพสต์ตัดพ้อ ข่าวกีฬา

เกิดอะไรขึ้น? “เมย์ รัชนก” ตัดพ้อเจ็บลึก คนต่างชาติยังภูมิใจในตัวหนู มากกว่าคนในประเทศเราอีก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังชัดๆ! หมอปลาย เผยคำทำนาย 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี ข่าว

ฟังชัดๆ! หมอปลาย ทำนาย 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน ข่าวการเมือง

ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับค่าโดยสารขึ้นอีก 1 บาท เริ่ม 5 ต.ค. หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น ข่าว

เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับค่าโดยสารขึ้นอีก 1 บาท เริ่ม 5 ต.ค. หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ ข่าว

ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า ข่าว

น่ากลัว! เก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า เจ็บสาหัส

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมชลประทาน โต้ข่าวลือ ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านฯ มีปัญหา ยันใช้งานได้ปกติ ข่าว

กรมชลประทาน โต้ข่าวลือ ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านฯ มีปัญหา ยันใช้งานได้ปกติ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ เมินกระแส ไล่พ้นเก้าอี้ผู้ว่าฯ แจงยิบปมยกเลิก แก้มลิง ปัดเอื้อประโยชน์เอกชน ข่าวการเมือง

ชัชชาติ เมินกระแส ไล่พ้นเก้าอี้ผู้ว่าฯ แจงยิบปมยกเลิก แก้มลิง ปัดเอื้อประโยชน์เอกชน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำ 2,200-2,500 ลบ.ม. เตรียมรับน้ำเหนือจ่อทะลักอยุธยา 3 ต.ค.นี้ ข่าว

เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำ 2,200-2,500 ลบ.ม. เตรียมรับน้ำเหนือจ่อทะลักอยุธยา 3 ต.ค.นี้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ เปิดใจป่วยมะเร็งอีกครั้ง บันเทิง

อดีตนางสาวไทย ป่วยมะเร็งซ้ำ เชื้อลุกลาม โกนผม-พักงาน ไม่รู้อยู่กับลูกได้นานไหม

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปอาลัย “เอริก บราวน์” ฮีโร่ถ้ำหลวง ชาวแคนาดา ช่วยชีวิตทีมหมูป่า จากไปในวัย 44 ปี