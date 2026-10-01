อนุทิน ยัน ประกันภัยพิบัติ 1 แสน เริ่มคุ้มครอง 1 ต.ค. ท่วมก่อนจนถึงวันนี้ ก็รับแค่ 9 พัน
แจงเริ่มใช้ประกันภัยพิบัติ 1 ต.ค. ท่วมรอบเก่า แม้ท่วมจนถึงวันนี้ ก็รับเงินเยียวยา 9,000 บาท ระลอกใหม่เคลมประกัน ยันไม่จ่ายซ้ำซ้อน เช็กเกณฑ์ชดเชยทั้งหมดที่นี่
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ถึงโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชน เริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
สำหรับกรณีผู้ประสบอุทกภัยก่อนหน้านี้ รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิม ครัวเรือนละ 9,000 บาท ส่วนระบบประกันภัยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป
ผู้ประสบภัยไม่สามารถรับเงินช่วยเหลือซ้ำซ้อนสองต่อได้ เจ้าหน้าที่จะนับรอบภัยพิบัติแยกเป็นรายครั้ง ยึดวันเกิดเหตุเป็นเกณฑ์หลัก หากเป็นน้ำท่วมขังต่อเนื่องมาจากช่วงก่อนหน้า ต้องใช้เกณฑ์เยียวยาเดิม แต่หากเกิดน้ำท่วมระลอกใหม่หลังจากนี้ จึงเข้าเกณฑ์คุ้มครองของระบบประกันภัยพิบัติ ซึ่งจ่ายชดเชยเป็นรายกรณี
ส่วนกรณีนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ทวงถามให้นายกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ถามสดในสภา นายอนุทินปฏิเสธที่จะตอบคำถาม เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีพร้อมกล่าวว่า “ไม่เอาแล้ว ไปแล้ว” ทั้งไม่ตอบคำถามเรื่องที่ฝ่ายค้านอาจนำประเด็นไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
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