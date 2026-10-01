ร่วมยินดี ทหารอากาศ กองบิน 46 คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 11:23 น.
ร่วมยินดี ทหารอากาศ กองบิน 46 คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ

ต้นสังกัดร่วมยินดีข้าราชการหนุ่ม จ.อ.วรพงศ์ ทหารดุริยางค์ กองบิน 46 มุ่งมั่นทำหน้าที่ควบคู่การเรียนจนคว้าปริญญาสำเร็จ เกียรตินิยมอันดับ 1 ครุศาสตร์ จุฬาฯ ชื่นชมเป็นแบบอย่างผู้ใฝ่รู้ พร้อมนำวิชาความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานและสังคม

กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 พิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีกับ จ่าอากาศเอก วรพงศ์ แสงเพชรวัฒนกุล สังกัดหมวดดุริยางค์ กองร้อยสนับสนุน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2569

ผลสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่น มีวินัย ทุ่มเทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารอย่างเต็มกำลังความสามารถ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการในการใฝ่ศึกษาหาความรู้

โฆษณา

ทางกองบิน 46 อวยพรให้ก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางอาชีพด้วยความภาคภูมิใจ นำองค์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่มี ไปต่อยอดสร้างคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ประชาชน ประเทศชาติต่อไปในอนาคต

จ.อ.วรพงศ์ ทหารดุริยางค์ กองบิน 46 คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 ครุศาสตร์ จุฬาฯ
ภาพจาก: เฟซบุ๊ก กองบิน 46 พิษณุโลก

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 11:23 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
Content 2:

Content 2:

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน

ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
กรมชลประทาน โต้ข่าวลือ ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านฯ มีปัญหา ยันใช้งานได้ปกติ

กรมชลประทาน โต้ข่าวลือ ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านฯ มีปัญหา ยันใช้งานได้ปกติ

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

39 วินาที ที่แล้ว
ฟังชัดๆ! หมอปลาย เผยคำทำนาย 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี ข่าว

ฟังชัดๆ! หมอปลาย ทำนาย 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี

15 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน ข่าวการเมือง

ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน

27 นาที ที่แล้ว
เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับค่าโดยสารขึ้นอีก 1 บาท เริ่ม 5 ต.ค. หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น ข่าว

เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับค่าโดยสารขึ้นอีก 1 บาท เริ่ม 5 ต.ค. หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น

31 นาที ที่แล้ว
ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ ข่าว

ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ

47 นาที ที่แล้ว
เก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า ข่าว

น่ากลัว! เก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า เจ็บสาหัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมชลประทาน โต้ข่าวลือ ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านฯ มีปัญหา ยันใช้งานได้ปกติ ข่าว

กรมชลประทาน โต้ข่าวลือ ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านฯ มีปัญหา ยันใช้งานได้ปกติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ เมินกระแส ไล่พ้นเก้าอี้ผู้ว่าฯ แจงยิบปมยกเลิก แก้มลิง ปัดเอื้อประโยชน์เอกชน ข่าวการเมือง

ชัชชาติ เมินกระแส ไล่พ้นเก้าอี้ผู้ว่าฯ แจงยิบปมยกเลิก แก้มลิง ปัดเอื้อประโยชน์เอกชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำ 2,200-2,500 ลบ.ม. เตรียมรับน้ำเหนือจ่อทะลักอยุธยา 3 ต.ค.นี้ ข่าว

เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำ 2,200-2,500 ลบ.ม. เตรียมรับน้ำเหนือจ่อทะลักอยุธยา 3 ต.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ เปิดใจป่วยมะเร็งอีกครั้ง บันเทิง

อดีตนางสาวไทย ป่วยมะเร็งซ้ำ เชื้อลุกลาม โกนผม-พักงาน ไม่รู้อยู่กับลูกได้นานไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อกฎหมาย &quot;ปลดผู้ว่าฯ กทม.&quot; ทำได้หรือไม่ ใครมีอำนาจถอดถอน ข่าวการเมือง

เปิดข้อกฎหมาย “ปลดผู้ว่าฯ กทม.” ทำได้หรือไม่ ใครมีอำนาจถอดถอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยัน น้ำจากเขื่อนตะผ่านเซะเมียนมาไม่ไหลเข้าไทย ข่าว

ตอบชัด น้ำจาก ‘เขื่อนตะผ่านเซะ’ เมียนมา ทะลักเข้าไทยไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ศศิน เตือนคนไทย อย่าเพิ่งแพนิก กังวลฝนหนักช่วง 5-6 ต.ค. ชี้แบบจำลองเปลี่ยนได้ ข่าว

อ.ศศิน เตือนสติคนไทย อย่าเพิ่งแพนิก กังวลฝนหนัก 5-6 ต.ค. ชี้แบบจำลองเปลี่ยนได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ ส่งกำลังใจถึง พิมรี่พาย หลังธุรกิจทุเรียน-สกุชชี่ โดนโกงขาดทุนยับ บันเทิง

แพรรี่ ไพรวัลย์ ส่งกำลังใจถึง พิมรี่พาย หลังธุรกิจทุเรียน-สกุชชี่ โดนโกงขาดทุนยับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหลือเชื่อ สหรัฐ ฉีดยาพิษนักโทษหญิง 2 เข็มไม่ตาย ยังนอนกรน จนต้องสั่งระงับประหาร ข่าวต่างประเทศ

เหลือเชื่อ สหรัฐ ฉีดยาพิษนักโทษหญิง 2 เข็มไม่ตาย ยังนอนกรน จนต้องสั่งระงับประหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมเลขเด็ดโค้งสุดท้าย 1 ต.ค. 69 เปิด 5 เลขชน 4 แนวทาง 05-28-60-62-79 ก่อนหวยออกบ่ายนี้ เลขเด็ด

รวมเลขเด็ดโค้งสุดท้าย 1 ต.ค. 69 เปิด 5 เลขชน 4 แนวทาง ก่อนหวยออกบ่ายนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกแชมป์กลุ่ม! ปากีสถานทุบอินเดีย 3 โบ๋ ทะลุ Top 4 เอเชียนเกมส์ในรอบ 64 ปี วอลเลย์บอล

ช็อกแชมป์กลุ่ม! ปากีสถานทุบอินเดีย 3 โบ๋ ทะลุ Top 4 เอเชียนเกมส์ในรอบ 64 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาดหญิง ข่าวกีฬา

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด คู่สาวไทย ทุบฟิลิปปินส์ 2 เซตรวด ทะลุชิงทองดวลจีน เอเชียนเกมส์ 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 1 ต.ค. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ เช็กช่องดูสด เริ่มออกรางวัล 14.30 น. ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 ต.ค. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ เช็กช่องดูสด เริ่มออกรางวัล 14.30 น.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเศร้า! โรงเรียนโพสต์อาลัย น้องภูผา วัย 12 ปี เสียชีวิต หลังถูกกระแสน้ำพัดจมหาย ข่าวการเมือง

สุดเศร้า! โรงเรียนโพสต์อาลัย น้องภูผา วัย 12 ปี เสียชีวิต หลังถูกกระแสน้ำพัดจมหาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 1 ต.ค. 69 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี ลุ้นรางวัลใหญ่ 30 ล้าน ตรวจหวย

ผลสลากออมสิน 1 ต.ค. 69 สลากพิเศษ 2 ปี และ 5 ปี เช็กเลขถูกรางวัลครบที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด โปเตโต้ งวด 1 ต.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด โปเตโต้ งวด 1 10 69 มาตามนัดเลขวิ่ง-เลขท้าย ก่อนหวยออกบ่ายนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเลขธูป แม่จำเนียร งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

วันนี้หวยออก! เลขธูป แม่จำเนียร 1 10 69 คอหวยแห่ซูม ลุ้นโชคใหญ่บ่ายนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ยัน ประกันภัยพิบัติ 1 แสน เริ่มคุ้มครอง 1 ต.ค. ท่วมก่อนจนถึงวันนี้ ก็รับแค่ 9 พัน ข่าวการเมือง

อนุทิน ยัน ประกันภัยพิบัติ 1 แสน เริ่มคุ้มครอง 1 ต.ค. ท่วมก่อนจนถึงวันนี้ ก็รับแค่ 9 พัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คูคโยฮวาน นักแสดงเกาหลีใต้ จดทะเบียนสมรสกับผู้กำกับสาว บันเทิงเกาหลี

พระเอกดัง ควงผู้กำกับสาว ซุ่มจดทะเบียนสมรสเงียบ 4 ปี ยินดีคู่รักมาราธอน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปบุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงคนทำข้าวกล่อง อย่าทำร้ายจิตใจผู้ประสบภัย ด้วยเนื้อสัตว์ไม่กี่ชิ้น