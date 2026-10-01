ร่วมยินดี ทหารอากาศ กองบิน 46 คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ
ต้นสังกัดร่วมยินดีข้าราชการหนุ่ม จ.อ.วรพงศ์ ทหารดุริยางค์ กองบิน 46 มุ่งมั่นทำหน้าที่ควบคู่การเรียนจนคว้าปริญญาสำเร็จ เกียรตินิยมอันดับ 1 ครุศาสตร์ จุฬาฯ ชื่นชมเป็นแบบอย่างผู้ใฝ่รู้ พร้อมนำวิชาความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานและสังคม
กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 พิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีกับ จ่าอากาศเอก วรพงศ์ แสงเพชรวัฒนกุล สังกัดหมวดดุริยางค์ กองร้อยสนับสนุน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2569
ผลสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่น มีวินัย ทุ่มเทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารอย่างเต็มกำลังความสามารถ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการในการใฝ่ศึกษาหาความรู้
ทางกองบิน 46 อวยพรให้ก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางอาชีพด้วยความภาคภูมิใจ นำองค์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่มี ไปต่อยอดสร้างคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ประชาชน ประเทศชาติต่อไปในอนาคต