สุดเศร้า! โรงเรียนโพสต์อาลัย น้องภูผา วัย 12 ปี เสียชีวิต หลังถูกกระแสน้ำพัดจมหาย
สุดเศร้า! โรงเรียนโพสต์อาลัย น้องภูผา วัย 12 ปี เสียชีวิต หลังถูกกระแสน้ำพัดจมหาย นานเกือบ 3 วัน ญาติเศร้าหนักเตรียมประกอบพิธีฌาปนกิจ
ควาบคืบหน้าหลังจากที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอรัญประเทศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ระดมกำลังค้นหาเด็กชายพุฒิภัทร หรือน้องภูผา อายุ 12 ปี ซึ่งถูกกระแสน้ำที่หลากเข้าท่วมพื้นที่เส้นทางไปยังบ้านดงงู ด้านหลังซอยโรงปลาร้า อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พัดจมหายไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันที่ 28 กันยายน 2569 ระหว่างออกไปเล่นน้ำกับเพื่อนอย่างน้อย 2 คน
หลังเกิดเหตุมีการระดมเจ้าหน้าที่เข้าค้นหาทันที แต่ยังไม่พบตัว กระทั่งวันที่ 29 กันยายน 2569 มูลนิธิกู้ภัยได้ร่วมกันออกค้นหาตลอดทั้งวัน แต่ก็ยังไม่พบตัวน้องภูผา จนต้องยุติภารกิจในวันนั้น เนื่องจากจุดเกิดเหตุยังมีน้ำท่วมขังและกระแสน้ำไหลแรงอยู่
ในช่วงเกิดเหตุ เพื่อนทั้ง 2 คนของน้องภูผาเล่าว่า ขณะเดินไปเล่นน้ำด้วยกัน น้องภูผาถูกกระแสน้ำพัดไปและยังลอยคออยู่ในน้ำได้ ก่อนจะถูกกระแสน้ำที่ไหลแรงพัดจมหายไป เพื่อนจึงรีบออกจากจุดเกิดเหตุมาแจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณศูนย์อำนวยการข้างหอนาฬิกา เพื่อขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จัดกำลังลงพื้นที่ค้นหาทันที แต่ยังไม่พบตัวน้องภูผา ขณะที่ผู้เป็นแม่ยังคงรอคอยความหวังว่าลูกชายจะปลอดภัย
ต่อมาในช่วงสายวันที่ 30 กันยายน 2569 ซึ่งเข้าสู่วันที่ 3 ของการค้นหา แม่และญาติของน้องภูผาได้ไปจุดธูปขอให้พบร่างลูกชาย ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิอรัญประเทศจัดทีมเดินหน้าค้นหาต่อเนื่อง ท่ามกลางกระแสน้ำที่ค่อยๆ ลดระดับลงเรื่อยๆ เนื่องจากมีการเปิดประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ของฝั่งประเทศกัมพูชา
กระทั่งเจ้าหน้าที่พบร่างของน้องภูผา ลอยอยู่ใกล้ร้านค้าแห่งหนึ่งในสภาพคว่ำหน้า ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 3-4 กิโลเมตร หลังถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นานเกือบ 3 วัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กันพื้นที่และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าเก็บหลักฐานเบื้องต้น ก่อนส่งร่างไปชันสูตรตามขั้นตอนของกฎหมาย ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของแม่และบรรดาญาติที่เดินทางไปดูศพด้วยตัวเอง ต่อมาในช่วงเย็นของวันเดียวกัน หลังญาติรับศพจากโรงพยาบาลแล้ว ได้นำร่างของน้องภูผาไปประกอบพิธีฌาปนกิจทันที ท่ามกลางความโศกเศร้าตลอดงาน และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเผาร่าง ทางญาติจะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้น้องตามพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป
ล่าสุด โรงเรียนพรพงษ์กุล โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ด.ช.พุฒิภัทร หรือ น้องภูผา โดยระบุว่า
“อาลัยยิ่ง… ลูกศิษย์ผู้เป็นดวงใจและความสดใสของพวกเรา แม้ช่วงเวลาที่เราได้ดูแลและร่วมทางกันจะสั้นนัก แต่ความน่ารักของหนูได้ฝากความทรงจำอันแสนงดงามไว้เสมอ ขอให้หนูเดินทางสู่ภพภูมิที่ดีด้วยความสงบ และขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดไปยังครอบครัวผู้สูญเสีย”
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