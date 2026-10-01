สุดเศร้า! โรงเรียนโพสต์อาลัย น้องภูผา วัย 12 ปี เสียชีวิต หลังถูกกระแสน้ำพัดจมหาย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 11:57 น.
สุดเศร้า! โรงเรียนโพสต์อาลัย น้องภูผา วัย 12 ปี เสียชีวิต หลังถูกกระแสน้ำพัดจมหาย

สุดเศร้า! โรงเรียนโพสต์อาลัย น้องภูผา วัย 12 ปี เสียชีวิต หลังถูกกระแสน้ำพัดจมหาย นานเกือบ 3 วัน ญาติเศร้าหนักเตรียมประกอบพิธีฌาปนกิจ

ควาบคืบหน้าหลังจากที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอรัญประเทศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ระดมกำลังค้นหาเด็กชายพุฒิภัทร หรือน้องภูผา อายุ 12 ปี ซึ่งถูกกระแสน้ำที่หลากเข้าท่วมพื้นที่เส้นทางไปยังบ้านดงงู ด้านหลังซอยโรงปลาร้า อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พัดจมหายไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันที่ 28 กันยายน 2569 ระหว่างออกไปเล่นน้ำกับเพื่อนอย่างน้อย 2 คน

หลังเกิดเหตุมีการระดมเจ้าหน้าที่เข้าค้นหาทันที แต่ยังไม่พบตัว กระทั่งวันที่ 29 กันยายน 2569 มูลนิธิกู้ภัยได้ร่วมกันออกค้นหาตลอดทั้งวัน แต่ก็ยังไม่พบตัวน้องภูผา จนต้องยุติภารกิจในวันนั้น เนื่องจากจุดเกิดเหตุยังมีน้ำท่วมขังและกระแสน้ำไหลแรงอยู่

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ในช่วงเกิดเหตุ เพื่อนทั้ง 2 คนของน้องภูผาเล่าว่า ขณะเดินไปเล่นน้ำด้วยกัน น้องภูผาถูกกระแสน้ำพัดไปและยังลอยคออยู่ในน้ำได้ ก่อนจะถูกกระแสน้ำที่ไหลแรงพัดจมหายไป เพื่อนจึงรีบออกจากจุดเกิดเหตุมาแจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณศูนย์อำนวยการข้างหอนาฬิกา เพื่อขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จัดกำลังลงพื้นที่ค้นหาทันที แต่ยังไม่พบตัวน้องภูผา ขณะที่ผู้เป็นแม่ยังคงรอคอยความหวังว่าลูกชายจะปลอดภัย

ต่อมาในช่วงสายวันที่ 30 กันยายน 2569 ซึ่งเข้าสู่วันที่ 3 ของการค้นหา แม่และญาติของน้องภูผาได้ไปจุดธูปขอให้พบร่างลูกชาย ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิอรัญประเทศจัดทีมเดินหน้าค้นหาต่อเนื่อง ท่ามกลางกระแสน้ำที่ค่อยๆ ลดระดับลงเรื่อยๆ เนื่องจากมีการเปิดประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ของฝั่งประเทศกัมพูชา

กระทั่งเจ้าหน้าที่พบร่างของน้องภูผา ลอยอยู่ใกล้ร้านค้าแห่งหนึ่งในสภาพคว่ำหน้า ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 3-4 กิโลเมตร หลังถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นานเกือบ 3 วัน

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กันพื้นที่และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าเก็บหลักฐานเบื้องต้น ก่อนส่งร่างไปชันสูตรตามขั้นตอนของกฎหมาย ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของแม่และบรรดาญาติที่เดินทางไปดูศพด้วยตัวเอง ต่อมาในช่วงเย็นของวันเดียวกัน หลังญาติรับศพจากโรงพยาบาลแล้ว ได้นำร่างของน้องภูผาไปประกอบพิธีฌาปนกิจทันที ท่ามกลางความโศกเศร้าตลอดงาน และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเผาร่าง ทางญาติจะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้น้องตามพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป

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ล่าสุด โรงเรียนพรพงษ์กุล โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ด.ช.พุฒิภัทร หรือ น้องภูผา โดยระบุว่า

“อาลัยยิ่ง… ลูกศิษย์ผู้เป็นดวงใจและความสดใสของพวกเรา แม้ช่วงเวลาที่เราได้ดูแลและร่วมทางกันจะสั้นนัก แต่ความน่ารักของหนูได้ฝากความทรงจำอันแสนงดงามไว้เสมอ ขอให้หนูเดินทางสู่ภพภูมิที่ดีด้วยความสงบ และขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดไปยังครอบครัวผู้สูญเสีย”

โพสต์อาลัย น้องภูผา จากโรงเรียนพรพงษ์กุล
FB/ โรงเรียนพรพงษ์กุล

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 11:57 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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