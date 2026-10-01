วิสามัญ ‘จระเข้บางพะเนียง’ สนามชัยเขต นอนอ้าปากริมคลองช่วงน้ำท่วม สจ.ดอน ยันปลอดภัย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 11:26 น.
วิสามัญแล้ว! ปิดฉากล่า ‘จระเข้คลองบางพะเนียง’ หลุดลอยช่วงน้ำท่วม สจ.ดอน ไลฟ์เคลียร์พื้นที่ด่วน

เจ้าหน้าที่วิสามัญจระเข้ขนาดใหญ่โผล่ริมคันคลองชลประทาน บ้านบางพะเนียง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ท่ามกลางน้ำท่วมขัง ด้าน “สจ.ดอน” ไลฟ์สดแจงยุติเหตุระทึก ชาวบ้านโล่งอก ปลอดภัยทุกคน

เมื่อเวลาประมาณ 09.42 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2569 “สจ.ดอน” หรือ อุดร เทพวาที สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เขตอำเภอสนามชัยเขต ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก อัปเดตว่าจระเข้ที่เจ้าหน้าที่ติดตามอยู่ถูกวิสามัญแล้ว พร้อมกล่าวขอบคุณตำรวจ สภ.สนามชัยเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าควบคุมสถานการณ์

ก่อนหน้านี้ช่วงเช้าวันเดียวกัน ชาวบ้านแจ้งพบจระเข้ขนาดใหญ่ขึ้นมาบริเวณริมคันคลองส่งน้ำใกล้สะพานคู้ยายหมี หลังพื้นที่มีน้ำท่วมและน้ำขังหลายจุด ทำให้มีการประกาศเตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ออกหาปลาตามคลองให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่พบจระเข้

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ผญ.วิไล ศรีดารา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านอ่างทอง ได้แจ้งเตือนชาวบ้านว่า มีผู้พบเห็นจระเข้ในช่วงเช้า และขณะนั้นเจ้าหน้าที่กำลังติดตามจับบริเวณสะพาน หมู่ 2 บ้านบางพะเนียง พร้อมขอให้ประชาชนงดลงหาปลาไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย

สำหรับจุดเกิดเหตุ บ้านบางพะเนียงเป็นหมู่ที่ 2 ของตำบลคู้ยายหมี ไม่ใช่ชื่อตำบล โดยข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมีระบุว่า ตำบลมีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน และบ้านบางพะเนียงอยู่ในเขต อบต.คู้ยายหมีเต็มทั้งหมู่บ้าน

ภายหลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามจระเข้ สจ.ดอนได้แจ้งความคืบหน้าว่าจระเข้ถูกวิสามัญแล้ว เหตุจึงเข้าสู่ขั้นตอนคลี่คลาย โดยไม่มีรายงานในข้อมูลที่ได้รับขณะนี้ว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากจระเข้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 11:26 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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