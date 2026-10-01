ซัมซุง เยียวยาน้ำท่วม ซ่อมฟรี ลดค่าอะไหล่ 50% พ่วงโค้ดซื้อเครื่องใหม่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 11:14 น.
ซัมซุง เยียวยาน้ำท่วม ซ่อมฟรี ลดค่าอะไหล่ 50% พ่วงโค้ดซื้อเครื่องใหม่

ซัมซุง คลอดมาตรการ เยียวยาลูกค้ากรุงเทพฯ ปริมณฑล 11 จังหวัด มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้าขยายเวลารับประกันอัตโนมัติถึงสิ้นเดือนตุลาคม แจ้งซ่อมผ่านแอปเพิ่มประกันงานช่าง 120 วัน

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ออกมาตรการพิเศษช่วยเหลือลูกค้าที่เผชิญผลกระทบจากอุทกภัยในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง เปิดตรวจเช็กสภาพเครื่องฟรี ลดราคาค่าอะไหล่ร้อยละ 50 ขยายเวลารับประกันสินค้า พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569

โครงการช่วยเหลือนี้ครอบคลุมลูกค้าทั่วประเทศในส่วนการขยายระยะเวลารับประกัน สินค้าที่หมดอายุการคุ้มครองของผู้ผลิตระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 กันยายน 2569 ระบบจะขยายความคุ้มครองต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 ทันที

โฆษณา

สำหรับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์สวมใส่ที่จมน้ำ ศูนย์บริการยกเว้นค่าบริการตรวจเช็กกับค่าเทปกันน้ำ ลดหย่อนค่าอะไหล่ร้อยละ 50 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรับสิทธิ์ตรวจเช็ก ทำความสะอาด ฟรีค่าเดินทางนอกสถานที่ ควบคู่ส่วนลดค่าอะไหล่ร้อยละ 50 เช่นเดียวกัน

ลูกค้าที่ลงทะเบียนแจ้งซ่อมผ่านแอปพลิเคชัน SmartThings หรือ Samsung Members จะได้สิทธิ์ขยายระยะเวลารับประกันงานซ่อมนาน 120 วัน จากเดิม 90 วัน กรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหนักจนไม่ประสงค์จะซ่อมแซม บริษัทมอบโค้ดส่วนลดสำหรับซื้อเครื่องใหม่ผ่านเว็บไซต์ Samsung.com กลุ่มเครื่องปรับอากาศกับเครื่องฟอกอากาศลดสูงสุดร้อยละ 58 ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ลดสูงสุดร้อยละ 35 โทรทัศน์กับชุดเครื่องเสียงลดสูงสุดร้อยละ 25 ทั้งยังได้รับส่วนลดเพิ่มอีกร้อยละ 5 ในขั้นตอนสั่งซื้อ

สิทธิประโยชน์ด้านการซ่อมแซมกับส่วนลดซื้อสินค้าใหม่ รองรับลูกค้าในพื้นที่ 11 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, นนทบุรี, นครปฐม, ปราจีนบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, กาญจนบุรี และราชบุรี

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อศูนย์บริการซัมซุง 14 สาขาที่ร่วมโครงการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทร 1282 ตลอดจนบัญชีไลน์ทางการ @samsungservice ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 11:14 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ฝันว่าน้ำท่วม งวด 1 ต.ค. 69 น้ำเข้าบ้าน น้ำหลาก ลุยน้ำ ตีเลขอะไร

เลขเด็ด ฝันว่าน้ำท่วม งวด 1 ต.ค. 69 น้ำเข้าบ้าน น้ำหลาก ลุยน้ำ ตีเลขอะไร

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงคนทำข้าวกล่อง อย่าทำร้ายจิตใจผู้ประสบภัย ด้วยเนื้อสัตว์ไม่กี่ชิ้น

บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงคนทำข้าวกล่อง อย่าทำร้ายจิตใจผู้ประสบภัย ด้วยเนื้อสัตว์ไม่กี่ชิ้น

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
เอเจนซี่เรียนต่อมัธยมอังกฤษ

เอเจนซี่เรียนต่อมัธยมอังกฤษ เลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์ลูกรัก

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
อาศัยความโง่! หลอกคนเขมรแห่เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นบัตรประชาชน มิจฉาชีพฮุบข้อมูลเปิดบัญชีม้า

อาศัยความโง่! หลอกคนเขมรแห่เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นบัตรประชาชน มิจฉาชีพฮุบข้อมูลเปิดบัญชีม้า

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงคนทำข้าวกล่อง อย่าทำร้ายจิตใจผู้ประสบภัย ด้วยเนื้อสัตว์ไม่กี่ชิ้น ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงคนทำข้าวกล่อง อย่าทำร้ายจิตใจผู้ประสบภัย ด้วยเนื้อสัตว์ไม่กี่ชิ้น

2 นาที ที่แล้ว
อาศัยความโง่! หลอกคนเขมรแห่เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นบัตรประชาชน มิจฉาชีพฮุบข้อมูลเปิดบัญชีม้า ข่าว

อาศัยความโง่! หลอกคนเขมรแห่เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นบัตรประชาชน มิจฉาชีพฮุบข้อมูลเปิดบัญชีม้า

10 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ จีน 1 ต.ค. 69 รอบ 8 ทีม เอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 14.00 น. ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ จีน 1 ต.ค. 69 รอบ 8 ทีม เอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 14.00 น.

14 นาที ที่แล้ว
ด่วน! จระเข้โผล่ใกล้คลองสียัด กู้ภัยเตือนทีมช่วยน้ำท่วม ล่าสุดมีภาพขึ้นรถแล้ว แต่ยังรอยืนยัน ข่าว

ด่วน! จระเข้โผล่ใกล้คลองสียัด เตือนชาวบ้านสนามชัยเขต งดหาปลา เจ้าหน้าที่เร่งไล่จับ

24 นาที ที่แล้ว
หนุ่มแทบช็อก! เปิดกล่องข้าวบริจาค น้ำท่วม เจอหมูแค่ 5 ชิ้น โอดต้องกินเพื่ออยู่ ข่าว

หนุ่มแทบช็อก! เปิดกล่องข้าวบริจาค น้ำท่วม เจอหมูแค่ 5 ชิ้น โอดต้องกินเพื่ออยู่

28 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ โวยน้ำท่วมอยู่หมู่บ้านเดียวกันนายกฯ แต่อีกฝั่งแห้งสนิท บันเทิง

ณวัฒน์ ทิ้งบ้านหนีน้ำท่วม โวยหมู่บ้านเดียวกับนายกฯ อีกฝั่งแห้งสนิท ต่างราวฟ้ากับเหว

37 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ยอดเงินปากนาค-อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก 1/10/68 เลขเด็ด

เลขเด็ด ยอดเงินปากนาค-อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก 1/10/68

38 นาที ที่แล้ว
แฟนคลับแห่ส่อง เลขเด็ด &#8220;สุนารี&#8221; งวด 1 ต.ค. 69 โชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่ บอกให้ดูเฉยๆ Line News

แฟนคลับแห่ส่อง เลขเด็ด “สุนารี” งวด 1 ต.ค. 69 โชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่ บอกให้ดูเฉยๆ

53 นาที ที่แล้ว
รวมเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ตรงวันหวยออก 1 ต.ค. 69 ทั้งเลขเด่น-ทะเบียนรถ ห้ามพลาด

57 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เข้าชิงทอง เอเชียนเกมส์ 2026 วอลเลย์บอล

ไบร์ท-เบส ลิ่วชิงทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ในรอบ 28 ปี

58 นาที ที่แล้ว
ไทย พบ กาตาร์ วอลเลย์บอลชายหาด ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาด ไทย พบ กาตาร์ 12.00 น. พิทักษ์-ปรวิทย์ ลุ้นเข้าชิงเอเชียนเกมส์ 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กทม. เตือน 6 เขต ยกของขึ้นที่สูง น้ำเจ้าพระยาจ่อล้น ใครอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ เช็ก ข่าว

ด่วน! กทม. เตือน 6 เขต ยกของขึ้นที่สูง น้ำเจ้าพระยาจ่อล้น ใครอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ เช็ก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด AI 1 ต.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด AI งวด 1 ต.ค. 69 ChatGPT วิเคราะห์สถิติ 36 ปี เคาะ 59 เด่น จับตา 596

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น เปิดตัวเป็นเกย์ หลังได้แรงใจจาก “รุย ทาคาฮาชิ” วอลเลย์บอล

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น เปิดตัวเป็นเกย์ หลังได้แรงใจจาก “รุย ทาคาฮาชิ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 1 ต.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 ต.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 ต.ค. 69 มั่นใจเด่น 7 แจกเลขท้าย ก่อนหวยออกบ่ายนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 81 ปี ข่าว

อาลัย พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา อดีต ผบ.ทอ. และอดีต รมว.มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เนเน่ รอยัล 1 ต.ค. 69 ส่องวันเกิด อายุ เลขแชมป์ AGT เลขเด็ด

เลขเด็ด เนเน่ รอยัล งวด 1 ต.ค. 69 ส่องวันเกิด อายุ เลขแชมป์ AGT 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรุณพล แจงโต้ ปมแอบอ้างแจกข้าวของทหาร หน่วย 904 ช่วยน้ำท่วม ชี้เป็นการใส่ร้าย ข่าวการเมือง

กรุณพล แจงโต้ ปมแอบอ้างแจกข้าวของทหาร หน่วย 904 ช่วยน้ำท่วม ชี้เป็นการใส่ร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ ศุภชัย ยอมให้นาข้าวเกือบ 100 ไร่จมน้ำ บันเทิง

กราบหัวใจ “เอ ศุภชัย” ยอมให้นาข้าวเกือบ 100 ไร่จมน้ำ เปิดเป็นแก้มลิงรับน้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักบินโอมานแทงกัปตัน พยายามจี้เครื่องบินฟลายดูไบ หวังโหม่งโลก ดับ 174 ชีวิต ข่าวต่างประเทศ

นักบินโอมานแทงกัปตัน พยายามจี้เครื่องบินฟลายดูไบ หวังโหม่งโลก ดับ 174 ชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลปกสลาก 1/10/69 ชุมชนบ้านคลอง 2 นนทบุรี ถิ่นกองสลาก ส่องเลขเด่น-เลขรอง เลขเด็ด

แปลปกสลาก 1/10/69 ชุมชนบ้านคลอง 2 นนทบุรี ถิ่นกองสลาก ส่องเลขเด่น-เลขรอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชวนฟัง &#8216;เนเน่ นายแน่มาก&#8217; แอ๊ด คาราบาว x ปาน ธนพร เพลงส่งใจถึง เนเน่ รอยัล ยอดทะลุ 5 แสนวิว บันเทิง

ชวนฟัง ‘เนเน่ นายแน่มาก’ แอ๊ด คาราบาว x ปาน ธนพร เพลงส่งใจถึง เนเน่ รอยัล ยอดทะลุ 5 แสนวิว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทย พลัส ยืนยันสิทธิ์แล้วใช้ต่อได้ทันที เศรษฐกิจ

ดีเดย์ “ไทยช่วยไทย พลัส” ยืนยันแล้วรับ 1,000 บาท ใช้จ่ายต่อได้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ที ลมฟ้าอากาศ โพสต์ขอโทษ 7 เพจดัง ยอมรับก๊อบปี้คอนเทนต์-รูปภาพโดยไม่ให้เครดิต ข่าว

เพจ ที ลมฟ้าอากาศ โพสต์ขอโทษ 7 เพจดัง ยอมรับก๊อบปี้คอนเทนต์-รูปภาพโดยไม่ให้เครดิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปUGREEN เปิดตัว UGREEN MagFlow Magnetic แท่นชาร์จไร้สายแบบพับเก็บได้ 2-in-1 25W สำหรับอุปกรณ์ Apple รุ่นล่าสุด