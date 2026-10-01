ซัมซุง เยียวยาน้ำท่วม ซ่อมฟรี ลดค่าอะไหล่ 50% พ่วงโค้ดซื้อเครื่องใหม่
ซัมซุง คลอดมาตรการ เยียวยาลูกค้ากรุงเทพฯ ปริมณฑล 11 จังหวัด มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้าขยายเวลารับประกันอัตโนมัติถึงสิ้นเดือนตุลาคม แจ้งซ่อมผ่านแอปเพิ่มประกันงานช่าง 120 วัน
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ออกมาตรการพิเศษช่วยเหลือลูกค้าที่เผชิญผลกระทบจากอุทกภัยในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง เปิดตรวจเช็กสภาพเครื่องฟรี ลดราคาค่าอะไหล่ร้อยละ 50 ขยายเวลารับประกันสินค้า พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569
โครงการช่วยเหลือนี้ครอบคลุมลูกค้าทั่วประเทศในส่วนการขยายระยะเวลารับประกัน สินค้าที่หมดอายุการคุ้มครองของผู้ผลิตระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 กันยายน 2569 ระบบจะขยายความคุ้มครองต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 ทันที
สำหรับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์สวมใส่ที่จมน้ำ ศูนย์บริการยกเว้นค่าบริการตรวจเช็กกับค่าเทปกันน้ำ ลดหย่อนค่าอะไหล่ร้อยละ 50 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรับสิทธิ์ตรวจเช็ก ทำความสะอาด ฟรีค่าเดินทางนอกสถานที่ ควบคู่ส่วนลดค่าอะไหล่ร้อยละ 50 เช่นเดียวกัน
ลูกค้าที่ลงทะเบียนแจ้งซ่อมผ่านแอปพลิเคชัน SmartThings หรือ Samsung Members จะได้สิทธิ์ขยายระยะเวลารับประกันงานซ่อมนาน 120 วัน จากเดิม 90 วัน กรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหนักจนไม่ประสงค์จะซ่อมแซม บริษัทมอบโค้ดส่วนลดสำหรับซื้อเครื่องใหม่ผ่านเว็บไซต์ Samsung.com กลุ่มเครื่องปรับอากาศกับเครื่องฟอกอากาศลดสูงสุดร้อยละ 58 ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ลดสูงสุดร้อยละ 35 โทรทัศน์กับชุดเครื่องเสียงลดสูงสุดร้อยละ 25 ทั้งยังได้รับส่วนลดเพิ่มอีกร้อยละ 5 ในขั้นตอนสั่งซื้อ
สิทธิประโยชน์ด้านการซ่อมแซมกับส่วนลดซื้อสินค้าใหม่ รองรับลูกค้าในพื้นที่ 11 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, นนทบุรี, นครปฐม, ปราจีนบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, กาญจนบุรี และราชบุรี
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อศูนย์บริการซัมซุง 14 สาขาที่ร่วมโครงการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทร 1282 ตลอดจนบัญชีไลน์ทางการ @samsungservice ได้ตลอด 24 ชั่วโมง