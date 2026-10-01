อาศัยความโง่! หลอกคนเขมรแห่เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นบัตรประชาชน มิจฉาชีพฮุบข้อมูลเปิดบัญชีม้า

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 11:04 น.
อาศัยความโง่! หลอกคนเขมรแห่เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นบัตรประชาชน มิจฉาชีพฮุบข้อมูลเปิดบัญชีม้า

สำนักข่าวกัมพูชารายงาน โลกออนไลน์เตือนภัยกระแสข่าวลือลวงผู้ใช้งานเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กเป็นภาพบัตรประจำตัวประชาชน อ้างบริษัทเมตา (Meta) เตรียมปิดบัญชีผู้ที่ไม่ยอมทำตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เตือนว่าข้อมูลนี้ไม่เป็นความจริง ถือเป็นกลลวงอันตรายที่เปิดทางให้มิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง

ผู้เชี่ยวชาญชี้แจงว่า ระบบยืนยันตัวตนของเฟซบุ๊กมีอยู่จริง แต่กำหนดให้ผู้ใช้งานอัปโหลดเอกสาร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือสแกนใบหน้า ผ่านระบบความปลอดภัยภายในเท่านั้น ไม่เคยมีนโยบายให้แสดงเอกสารราชการบนพื้นที่สาธารณะ การนำภาพบัตรประจำตัวประชาชนมาตั้งเป็นภาพโปรไฟล์เปรียบเสมือนการยื่นกุญแจให้ขโมย กลุ่มมิจฉาชีพสามารถคัดลอกภาพพร้อมข้อมูลไปเปิดบัญชีปลอม นำไปเปิดบัญชีม้า หรือกู้เงินออนไลน์ผิดกฎหมาย สร้างความเดือดร้อนจนทำให้เจ้าของบัตรตัวจริงต้องรับเคราะห์ทางกฎหมาย

มาตรฐานชุมชนของเมตายังคงให้เสรีภาพผู้ใช้งานเลือกรูปโปรไฟล์ได้อย่างอิสระ ขอเพียงไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่มีภาพลามกอนาจาร หรือความรุนแรง การข่มขู่ว่าจะระงับการใช้งานจึงเป็นเพียงแผนลวงเพื่อหลอกเอาข้อมูล ผู้ใช้งานที่หลงเชื่อเปลี่ยนรูปบัตรประชาชนไปแล้ว ควรรีบลบออกทันที เปลี่ยนกลับมาใช้ภาพถ่ายทั่วไปเพื่อความปลอดภัย

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ประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวังในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ไม่โพสต์ภาพถ่ายเอกสารราชการทุกชนิดลงบนสื่อสังคมออนไลน์ ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวสารอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการหลอกลวงทางเทคโนโลยี

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 11:04 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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