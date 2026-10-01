บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงคนทำข้าวกล่อง อย่าทำร้ายจิตใจผู้ประสบภัย ด้วยเนื้อสัตว์ไม่กี่ชิ้น
“บุ๋ม ปนัดดา” ฝากถึงคนทำข้าวกล่อง อย่าทำร้ายจิตใจผู้ประสบภัย ด้วยเนื้อสัตว์ไม่กี่ชิ้น ให้คิดว่าทำให้คนในครอบครัวทาน
จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แม้ในบางที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว แต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง ประกอบกับมีผู้ประสบภัยอีกหลายคนรอความช่วยเหลือทั้งด้านอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต “บุ๋ม” ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ระบุว่า
“อย่าทำร้ายจิตใจกันด้วยข้าวกล่อง หมู ไก่ แห้งๆ สองชิ้นนะคะ คนเปิดมาหัวใจมันสลาย แล้วทำให้สิทธิในการรับอาหารยังชีพของวันนั้นหายไปด้วย เพราะมูลนิธิที่จัดส่ง เค้าจะลงบันทึกว่าที่นี่รับแล้ว ทำอาหารให้ใคร นึกเสียว่าทำให้ครอบครัวทาน”
หลังจากโพสต์ดังกล่าว ชาวเน็ตรวมถึงแฟนคลับของ บุ๋ม ปนัดดา ได้เข้าไปแสดงความมคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งระบุว่า “ต้องคิดถึงใจเขาใจเราทำอาหารให้คนอื่นต้องนึกถึงตัวเราตอนเราเป็นผู้กินด้วยเช่นกันอิ่มมั้ย พอมั้ย กินได้มั้ย”
“ใช่คิดจะแจกก็ทำให้เต็มที่พวกเขาก็ไม่มีใครอยากเป็นผู้ประสบภัยเลยคะอย่าทำร้ายหัวใจกันด้วยหมู 4-5 ชิ้นเลยสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเถอะ” , “จริงๆ ใส่ให้ทานอิ่ม ถึงได้น้อยคนก็ดีกว่าครับ อย่างที่คุณบุ๋มบอก ทำให้แต่ละที่ได้รับการช่วยเหลือไม่เท่าเทียม แต่บางคนอาจคิดไม่ถึงคิดว่าเฉลี่ยๆให้ได้มากที่สุด”
“คนคิดอาจจะไม่รู้ คนที่จัดทำส่งคนสั่งอีกทีนี่สิคงเอาแต่กำไร อย่าไปซ้ำเติมคนลำบาก ทุกคนทำด้วยใจ ทำดีผลบุญก็ส่งถึงคนทำ ขอให้เจริญๆ” , “เรามีกำลังน้อย แต่เราตั้งใจมากๆ ข้าวก็หอมมะลิ กับข้าว + ไข่ เอาให้อิ่มแน่ๆ เค้าเจอน้ำท่วมมาก็หนักแล้ว อย่างน้อยก็อยากให้เค้ากินดีๆ แม้ว่าจะทำได้แค่ กระเพรา ผัดกระเทียม ไข่เจียว ก็ตาม”
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