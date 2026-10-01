พระเอกดัง ควงผู้กำกับสาว ซุ่มจดทะเบียนสมรสเงียบ 4 ปี ยินดีคู่รักมาราธอน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 11:15 น.
คูคโยฮวาน นักแสดงเกาหลีใต้ จดทะเบียนสมรสกับผู้กำกับสาว

ร่วมยินดี! คูคโยฮวาน นักแสดงหนุ่มควง ‘อีอ๊กซอบ’ ผู้กำกับสาวจดทะเบียนสมรสเงียบ ๆ มาแล้ว 4 ปี หลังคบหากันมานาน 10 ปี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569 Namoo Actors ต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่ม คูคโยฮวาน (Koo Kyo-hwan) แถลงการณ์ผ่านสื่อ Sportschosun ยืนยันข่าวดีว่าฝ่ายชายและผู้กำกับหญิง อีอ๊กซอบ (Yi Okseop) จดทะเบียนสมรสและครองรักเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วตั้งแต่ปี 2022 โดยไม่ได้จัดพิธีแต่งงานและยังไม่มีกำหนดการจัดงานในขณะนี้

ต้นสังกัดระบุในแถลงการณ์ว่า ทั้งสองคนเชื่อใจและพึ่งพากันและกันในฐานะคนรักมานาน 10 ปี พวกเขาคอยเคียงข้างกันในฐานะเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดและครอบครัวมาโดยตลอด ทางค่ายขอให้แฟนคลับร่วมส่งคำอวยพรและกำลังใจให้กับอนาคตของทั้งคู่ โดยคูคโยฮวานและอีอ๊กซอบจะยังคงตั้งใจทำงานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในสายงานของตัวเองต่อไป

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คูคโยฮวานและอีอ๊กซอบถือเป็นคู่รักมาราธอนที่เป็นที่รู้จักดีในวงการภาพยนตร์เกาหลีใต้ ทั้งคู่เริ่มคบหาดูใจกันตั้งแต่ปี 2013 และเปิดตัวความสัมพันธ์ต่อสาธารณชนเมื่อปี 2020 พวกเขาจบการศึกษาจากสถาบันศิลปะโซล (Seoul Institute of the Arts) เหมือนกัน

ที่ผ่านมาทั้งสองคนมีโอกาสร่วมงานกันในโปรเจกต์ภาพยนตร์หลายเรื่อง ได้แก่ Fourth-Year Student Bokyung, Love Documentary, Fly to the Sky และ Maggie

นอกจากนี้ ทั้งคู่ยังร่วมกันเปิดบริษัทโปรดักชันชื่อ 2x9HD และล่าสุดพวกเขานั่งแท่นผู้กำกับร่วมกันในภาพยนตร์เรื่อง Your Country ซึ่งมี จางโดยอน (Jang Doyoun) มาร่วมแสดง

ปัจจุบัน คูคโยฮวานยังคงมีผลงานการแสดงออกมาให้แฟน ๆ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากภาพยนตร์เรื่อง Once We Were Us ที่เข้าฉายเมื่อปลายปีที่แล้ว ตามด้วยเรื่อง Colony และซีรีส์ทางช่อง JTBC เรื่อง We Are All Trying Here ล่าสุดเขาเพิ่งมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Reawaken Man: The Red

คูคโยฮวาน ควงผู้กำกับสาว อีอ๊กซอบ จดทะเบียนสมรสตั้งแต่ปี 2022

ข้อมูลจาก : sportschosun

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 11:15 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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