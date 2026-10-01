คลอดแล้วลูกคนที่ 3 แพทริเซีย-โน้ต วิเศษ เผยโฉมทายาทตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์
คลอดแล้วลูกคนที่ 3 แพทริเซีย กู๊ด-โน้ต วิเศษ เผยโฉมทายาทตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์ คนล่าสุด หน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักมาก
ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสามเต็มตัวแล้ว สำหรับนางเอกสาวลูกครึ่ง แพทริเซีย กู๊ด และสามี โน้ต วิเศษ ที่ล่าสุดได้ให้กำเนิดลูกคนที่ 3 แล้ว เรียกได้ว่าหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มเอามาก ๆ
โดยภาพแรกของเบบี๋ถูกเผยแพร่ผ่านอินสตาแกรมของ หมออั้ม (aum_nirunda) คุณหมอผู้ดูแลการคลอด ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมระบุแคปชั่นสั้น ๆ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับทายาทคนใหม่ของตระกูลรังษีสิงห์พิพัฒน์ ว่า “Congratulations on No3”
งานนี้บอกเลยว่าแม้เพียงภาพเดียวที่เผยให้เห็นโฉมหน้าของ ลูกคนที่ 3 ของ แพทริเซีย และโน้ต วิเศษ ก็เห็นได้ถึงความน่ารัก น่าเอ็นดู จนเหล่าพี่เลี้ยงออนไลน์หลงรักไปตาม ๆ กันแล้ว
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อ้างอิงจาก : IG aum_nirunda, patriciagood