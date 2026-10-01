คลอดแล้วลูกคนที่ 3 แพทริเซีย-โน้ต วิเศษ เผยโฉมทายาทตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 11:16 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 11:17 น.
คลอดแล้วลูกคนที่ 3 แพทริเซีย-โน้ต วิเศษ เผยโฉมทายาทตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์ หน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักมาก

คลอดแล้วลูกคนที่ 3 แพทริเซีย กู๊ด-โน้ต วิเศษ เผยโฉมทายาทตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์ คนล่าสุด หน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักมาก

ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสามเต็มตัวแล้ว สำหรับนางเอกสาวลูกครึ่ง แพทริเซีย กู๊ด และสามี โน้ต วิเศษ ที่ล่าสุดได้ให้กำเนิดลูกคนที่ 3 แล้ว เรียกได้ว่าหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มเอามาก ๆ

โดยภาพแรกของเบบี๋ถูกเผยแพร่ผ่านอินสตาแกรมของ หมออั้ม (aum_nirunda) คุณหมอผู้ดูแลการคลอด ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมระบุแคปชั่นสั้น ๆ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับทายาทคนใหม่ของตระกูลรังษีสิงห์พิพัฒน์ ว่า “Congratulations on No3”

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งานนี้บอกเลยว่าแม้เพียงภาพเดียวที่เผยให้เห็นโฉมหน้าของ ลูกคนที่ 3 ของ แพทริเซีย และโน้ต วิเศษ ก็เห็นได้ถึงความน่ารัก น่าเอ็นดู จนเหล่าพี่เลี้ยงออนไลน์หลงรักไปตาม ๆ กันแล้ว

คลอดแล้ว! แพทริเซีย-โน้ต วิเศษ เผยโฉมลูกคนที่ 3 หน้าตาจิ้มลิ้ม-3

คลอดแล้ว! แพทริเซีย-โน้ต วิเศษ เผยโฉมลูกคนที่ 3 หน้าตาจิ้มลิ้ม-2
ภาพจาก : IG aum_nirunda

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อ้างอิงจาก : IG aum_nirunda, patriciagood

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 11:16 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 11:17 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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