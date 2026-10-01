หนุ่มแทบช็อก! เปิดกล่องข้าวบริจาค น้ำท่วม เจอหมูแค่ 5 ชิ้น โอดต้องกินเพื่ออยู่
หนุ่มแทบช็อก! เปิดกล่องข้าวบริจาค น้ำท่วม เจอหมูแค่ 5 ชิ้น โอดต้องกินเพื่ออยู่ แต่ก็ขอขอบคุณผู้ให้ วอนอย่าคอมเมนต์ดรามา
กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียล เมื่อชายรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล โพสต์ข้อความผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ก เคหะร่มเกล้า ขาย ซื้อ ของกินของใช้ พร้อมภาพกล่องโฟมที่มีข้าวเปล่าและเนื้อหมู 5 ชิ้นตรงมุมกล่อง พร้อมข้อความระบุว่า
“เปิดกล่องข้าวบริจาคมาตกใจเลย มีหมูอยู่5ชิ้น #เอาว้ะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน แต่ยังไงก็ขอบคุณมากค้าบ ขอคอมเมนท์ไม่ดราม่านะครับ”
จากโพสต์ดังกล่าวได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นตั้งข้อสังเกตไว้ว่า “ต้องดูว่ามาจากหน่วยงานไหน 1.ทำมาแจกเองโดยตรง งบน้อยแต่อยากช่วยให้ได้จำนวนเยอะที่สุด.. 2.หน่วยงานรัฐ (ถ้าแบบนี้แอบโกงงบรึเปล่า?) 3.ร้านรับทำข้าวกล่องบริจาค (เหลี่ยมยัดไส้ทำงานแจกแบบชุ่ยๆ)”
นอกจากนี้ ชาวเน็ตรายอื่น ๆ ยังได้แสดงความคิดเห็นด้วยว่า “กินเพื่ออยู่ไปก่อนครับ คิดในแง่ดี เขาคงทำจำนวนกล่องให้เยอะ หมูก็เลยน้อยหน่อย” , “อาจจะทำจำนวนเยอะผิดพลาดกันได้งับ สู้ๆค่า” , “ดีกว่าอดค่ะ หมูกว่าจะหาซื้อได้ยากมาก และเผื่อมีคนใจบุญมาแจกอาหารอย่างอื่น เราก็มีข้าวพร้อมทาน เราควรขอบคุณค่ะ”
แต่ทว่า มีคอมเมนต์หนึ่งระบุว่า “อย่าโพสต์แบบนี้เลยค่ะ คนบริจาคหมดกำลังใจจะทำ ทำไปก็ไม่ถูกใจ คนตักอาจมีหลายคน รีบปิดฝากล่องเลยไม่ได้ดู จะโพสต์ขำ ๆ ก็ไม่สมควรนะ” ต่อมาทางเจ้าของโพสต์ได้ตอบกลับว่า “ไม่ดราม่านะครับ”
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