ด่วน! จระเข้โผล่ใกล้คลองสียัด เตือนชาวบ้านสนามชัยเขต งดหาปลา เจ้าหน้าที่เร่งไล่จับ
ผู้ใหญ่บ้านใน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา แจ้งเตือนประชาชนอย่าเพิ่งลงหาปลาในคลองส่งน้ำชลประทาน หลังมีผู้พบจระเข้ช่วงเช้าวันนี้ บริเวณใกล้สะพานคู้ยายหมี
วันที่ 1 ตุลาคม 2569 มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังมีผู้พบเห็นจระเข้บริเวณคลองส่งน้ำชลประทาน ใกล้พื้นที่บ้านบางพะเนียง ตำบลคู้ยายหมี ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ในจังหวัด
ผญ.วิไล ศรีดารา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านอ่างทอง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งเตือนประชาชนที่ออกหาปลาในคลองส่งน้ำชลประทาน โดยระบุว่า ช่วงเช้ามีผู้พบเห็นจระเข้ใกล้สะพานคู้ยายหมี จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและงดลงหาปลาในบริเวณนี้ไปก่อน
ล่าสุดมีเจ้าหน้าที่เข้าติดตามและพยายามจับจระเข้บริเวณสะพาน หมู่ 2 บ้านบางพะเนียง พร้อมยืนยันกับชาวบ้านว่าเป็นจระเข้ที่มีผู้พบเห็นจริง
รายงานจากสื่อในพื้นที่และสื่อออนไลน์อีกหลายแห่งระบุตรงกันว่า จุดที่พบอยู่บริเวณบ้านบางพะเนียง หมู่ 2 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ใกล้คลองส่งน้ำและเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรในช่วงน้ำท่วม
การพบจระเข้ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่จังหวัดฉะเชิงเทรายังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่ 25 กันยายน ระบุว่า ฉะเชิงเทราเป็นหนึ่งใน 12 จังหวัดที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วม และระดับน้ำในจังหวัดยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในขณะนั้น
ประชาชนในพื้นที่จึงควรงดลงคลองหรือเข้าใกล้จุดที่พบจระเข้จนกว่าเจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ออกหาปลา รวมถึงอาสาสมัครและผู้ที่ต้องเดินทางผ่านพื้นที่ริมคลอง
อย่างไรก็ตาม หากพบจระเข้หรือสัตว์อันตรายในพื้นที่น้ำท่วม ไม่ควรเข้าใกล้หรือพยายามจับด้วยตัวเอง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือสายด่วนนิรภัย ปภ. 1784 เพื่อประสานความช่วยเหลือได้พบถูกจับและนำออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว The Thaiger จะรายงานความคืบหน้าต่อไป
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ข้อมูลจาก
- เฟซบุ๊กเพจ Drama-addict, 1 แชร์ประกาศเตือนจากเพจ กู้ภัยพนม นัดทิว นัดทิว