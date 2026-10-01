ไบร์ท-เบส ลิ่วชิงทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ในรอบ 28 ปี

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 10:16 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 10:19 น.
วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เข้าชิงทอง เอเชียนเกมส์ 2026

“ไบร์ท” ธาราวดี จับคู่ “เบส” วรพีรชยากร เอาชนะคู่ฟิลิปปินส์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 การันตีเหรียญเงิน พร้อมลุ้นพาไทยคว้าเหรียญทองรายการนี้ในรอบ 28 ปี

“ไบร์ท” ธาราวดี นาราพรลภัส และ “เบส” วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี คู่หูวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทย มือวางอันดับ 4 ของรายการ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ กีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จ

การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ที่สนามเฮคินัน เรียวคุจิ บีช คอร์ต จังหวัดไอจิ สองสาวไทยลงสนามพบ ไคเล็ม ฮาร์ล โปรเจลลา และโซเฟีย ชานิน ปาการา จากฟิลิปปินส์

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คู่ไทยอาศัยประสบการณ์และการประสานงานที่แม่นยำ รับมือเกมบุกของคู่แข่ง ก่อนเอาชนะและคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ พร้อมการันตีเหรียญเงินให้ทัพนักกีฬาไทยเป็นอย่างน้อย

ก่อนหน้านี้ ไบร์ทและเบสผ่านรอบก่อนรองชนะเลิศด้วยการเฉือนชนะ เชอร์รี แอนน์ รอนดินา และเบอร์นาเดธ พอนส์ อีกหนึ่งคู่แกร่งจากฟิลิปปินส์ 2-1 เซต ด้วยคะแนน 21-17, 12-21 และ 15-13 โดยคู่ไทยเร่งทำ 4 คะแนนติดต่อกันในช่วงท้ายเซตตัดสิน หลังตกเป็นฝ่ายตาม 11-13

ผลงานดังกล่าวทำให้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยกลับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมส์อีกครั้งในรอบ 12 ปี นับจาก วรภัสสร รดารงค์ และธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี คว้าเหรียญเงินในเอเชียนเกมส์ 2014 ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

ไบร์ทและเบสจะลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569 โดยคู่แข่งและเวลาลงสนามให้ติดตามประกาศยืนยันจากฝ่ายจัดการแข่งขันอีกครั้ง

หากสองสาวไทยคว้าชัยชนะได้ จะเป็นเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมส์ของประเทศไทยในรอบ 28 ปี ต่อจาก “หมู” มนัสนันท์ แพงขะ และ “อ้อย” รัตนาภรณ์ อาลัยสุข ซึ่งเคยคว้าแชมป์ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 1998 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

ไบร์ท-เบส ลิ่วชิงทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ในรอบ 28 ปี
ภาพจาก: Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
ไบร์ท-เบส ลิ่วชิงทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ในรอบ 28 ปี
ภาพจาก: Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ภาพจาก: Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

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Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 10:16 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 10:19 น.
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Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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