ไบร์ท-เบส ลิ่วชิงทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ในรอบ 28 ปี
“ไบร์ท” ธาราวดี จับคู่ “เบส” วรพีรชยากร เอาชนะคู่ฟิลิปปินส์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 การันตีเหรียญเงิน พร้อมลุ้นพาไทยคว้าเหรียญทองรายการนี้ในรอบ 28 ปี
“ไบร์ท” ธาราวดี นาราพรลภัส และ “เบส” วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี คู่หูวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทย มือวางอันดับ 4 ของรายการ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ กีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จ
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ที่สนามเฮคินัน เรียวคุจิ บีช คอร์ต จังหวัดไอจิ สองสาวไทยลงสนามพบ ไคเล็ม ฮาร์ล โปรเจลลา และโซเฟีย ชานิน ปาการา จากฟิลิปปินส์
คู่ไทยอาศัยประสบการณ์และการประสานงานที่แม่นยำ รับมือเกมบุกของคู่แข่ง ก่อนเอาชนะและคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ พร้อมการันตีเหรียญเงินให้ทัพนักกีฬาไทยเป็นอย่างน้อย
ก่อนหน้านี้ ไบร์ทและเบสผ่านรอบก่อนรองชนะเลิศด้วยการเฉือนชนะ เชอร์รี แอนน์ รอนดินา และเบอร์นาเดธ พอนส์ อีกหนึ่งคู่แกร่งจากฟิลิปปินส์ 2-1 เซต ด้วยคะแนน 21-17, 12-21 และ 15-13 โดยคู่ไทยเร่งทำ 4 คะแนนติดต่อกันในช่วงท้ายเซตตัดสิน หลังตกเป็นฝ่ายตาม 11-13
ผลงานดังกล่าวทำให้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยกลับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมส์อีกครั้งในรอบ 12 ปี นับจาก วรภัสสร รดารงค์ และธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี คว้าเหรียญเงินในเอเชียนเกมส์ 2014 ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
ไบร์ทและเบสจะลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569 โดยคู่แข่งและเวลาลงสนามให้ติดตามประกาศยืนยันจากฝ่ายจัดการแข่งขันอีกครั้ง
หากสองสาวไทยคว้าชัยชนะได้ จะเป็นเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมส์ของประเทศไทยในรอบ 28 ปี ต่อจาก “หมู” มนัสนันท์ แพงขะ และ “อ้อย” รัตนาภรณ์ อาลัยสุข ซึ่งเคยคว้าแชมป์ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 1998 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
ภาพจาก: Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย