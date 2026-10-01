ณวัฒน์ ทิ้งบ้านหนีน้ำท่วม โวยหมู่บ้านเดียวกับนายกฯ อีกฝั่งแห้งสนิท ต่างราวฟ้ากับเหว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 10:37 น.
ณวัฒน์ โวยน้ำท่วมอยู่หมู่บ้านเดียวกันนายกฯ แต่อีกฝั่งแห้งสนิท

ณวัฒน์ ยอมทิ้งบ้านน้ำท่วม 50 ซม. ถูกตัดน้ำและไฟ สงสัยอยู่หมู่บ้านเดียวกับนายกฯ แต่อีกฝั่งแห้งสนิท ต่างกันราวฟ้ากับเหว ไม่มีใครช่วยเหลือ

สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครในปี 2569 สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในหลายพื้นที่ หลายครอบครัวเผชิญปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมบ้านจนได้รับความเสียหาย ต้องอพยพออกจากที่พัก หรือบางส่วนต้องทนใช้ชีวิตท่ามกลางระดับน้ำที่ท่วมขัง ล่าสุด ณวัฒน์ อิสรไกรศีล บอสใหญ่เวทีมิสแกรนด์ โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 เผยสภาพบ้านพักของตนเองที่เผชิญน้ำท่วมอย่างหนัก

ณวัฒน์ ระบุข้อความว่า เสียภาษีให้รัฐบาลแต่กลับต้องมาเจอสภาพบ้านแบบนี้ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าบ้านของตนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แต่ฝั่งบ้านของนายกฯ กลับแห้งสนิท ในขณะที่ฝั่งบ้านของตนน้ำท่วมสูงเหมือนทะเล ไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้ รถยนต์จมน้ำจนต้องย้ายออก แตกต่างราวฟ้ากับเหวทั้งที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเดียวกัน

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“เสียภาษีให้รัฐบาลสิ่งที่ได้รับคือสภาพบ้านผมเป็นแบบนี้ อยู่หมู่บ้านเดียวกันนายกฯ หนู ฝั่งบ้านนายกแห้งสนิท แค่เดินมาไม่ไกลเหมือนทะเล ยืนยันว่าหมู่บ้านเดียวกัน ทำยังไง ท่วมครึ่งหมู่บ้านไม่ท่วมครึ่งหมู่บ้าน ถูกตัดน้ำตัดไฟ รถท่วมน้ำต้องย้ายออกจากบ้านต่างกันราวฟ้ากับเหวทั้งที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน”

ณวัฒน์ โวยน้ำท่วมในหมู่บ้าน ชี้โซนบ้านนายกแห้งสนิท
ภาพจาก Facebook : ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil

วันต่อมา (1 ต.ค. 69) บอสณวัฒน์ โพสต์คลิปวิดีโอขณะเดินลุยน้ำระดับสูงเกินครึ่งคันรถเพื่อออกจากบ้าน พร้อมระบุว่าตัดสินใจทิ้งบ้านออกมาเมื่อ 3 วันที่แล้ว ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกกว่า 50 เซนติเมตร เจ้าตัวลองเดินไปบ้านนายกฯ ซึ่งสภาพกลับเหมือนอยู่คนละโลก

เจ้าตัวเรียกร้องให้สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปสำรวจพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อหาคำตอบว่าทำไมโซนนั้นถึงไม่ท่วม และโซนบ้านของตนกลายเป็นเหมือนบ่อระบายน้ำของอีกโซนหรือไม่ พร้อมทิ้งท้ายว่าเหตุการณ์นี้คือเรื่องจริง เป็นสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มีข้อสงสัย และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใด

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“สภาพที่ตัดสินใจทิ้งบ้านเดินออกมาเมื่อ 3 วันที่แล้ว ขณะนี้สูงขึ้นกว่า 50 cm ยืนยันว่าอยู่หมู่บ้านสามารถเดินไปบ้านนายกหนูได้แต่เหมือนอยู่คนละโลก เรียนเชิญนักข่าวไปดูหน้าบ้านนายกให้หน่อยครับมีอะไร??? ถึงไม่ท่วมในโซนนั้นทั้งที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน โซนนี้เหมือนบ่อระบายน้ำของอีกโซนเลยครับ อยากให้สื่อหรืออินฟลูฯ เข้ามาช่วยกันหน่อยครับสำรวจทั้งหมู่บ้านกันไปเลยครับว่าใช่หรือไม่?

ไม่ต้องให้ คุณศุภชัย ใจสมุทร ตามมาฟ้องทีหลังเหมือนวิจารณ์โควิดน่ะครับ เพราะนี่คือเรื่องจริงสิทธิ์ของประชาชนที่จะออกเสียงเพราะมีผลกระทบและเกิดความสงสัยและไม่มีใครช่วยเหลือ”

ณวัฒน์ โวยน้ำท่วมในหมู่บ้าน ชี้โซนบ้านนายกหนูแห้งสนิท
ภาพจาก Facebook : ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil
ณวัฒน์ อิสรไกรศีล บ้านน้ำท่วม
ภาพจาก Facebook : ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 10:37 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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