ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาด ไทย พบ กาตาร์ 12.00 น. พิทักษ์-ปรวิทย์ ลุ้นเข้าชิงเอเชียนเกมส์ 2026
แฟนกีฬาชาวไทยเตรียมเชียร์ วอลเลย์บอลชายหาดชาย รอบรองชนะเลิศ เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569 เมื่อ “ยู” พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ จับคู่กับ “ตั้ม” ปรวิทย์ เตาวะโต ลงสนามพบ เชริฟ ยูนูส (Cherif Younousse) และอาห์เหม็ด ตีจาน (Ahmed Tijan) คู่แกร่งจากกาตาร์
การแข่งขันมีกำหนดเริ่มเวลา 12.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนาม Hekinan Ryokuchi Beach Court ประเทศญี่ปุ่น โดยผังถ่ายทอดสดของวันนี้เริ่มช่วงวอลเลย์บอลชายหาดรอบรองชนะเลิศตั้งแต่ประมาณ 11.50 น. ทาง ONE31 และ AIS PLAY
ถ่ายทอดสด ไทย พบ กาตาร์ วอลเลย์บอลชายหาดชาย วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569
- รายการ : วอลเลย์บอลชายหาดชาย เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ
- คู่แข่งขัน : ไทย พบ กาตาร์
- นักกีฬาไทย : พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ / ปรวิทย์ เตาวะโต
- เวลาแข่งขัน : 12.00 น.
- ถ่ายทอดสด : ONE31 และ AIS PLAY
โปรแกรมของฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคมเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศทั้งชายและหญิง ก่อนที่ประเภทชายจะไปตัดสินเหรียญทองและเหรียญทองแดงในวันที่ 3 ตุลาคม
คู่ของพิทักษ์และปรวิทย์ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือก หลังลงเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 30 กันยายน พบ เซอร์เกย์ โบกาตู และคิริลล์ กูริน จากคาซัคสถาน ก่อนเอาชนะไป 2-0 เซต 21-19 และ 21-13 คว้าตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ
ก่อนหน้านั้น ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย สองหนุ่มไทยต้องเจอกับเพื่อนร่วมชาติอย่าง วชิรวิชญ์ หมวดผา และเนติธร มุนีกุล ก่อนพิทักษ์-ปรวิทย์เป็นฝ่ายชนะ 2-0 เซต 21-19, 21-16
สำหรับ ปรวิทย์ เตาวะโต เป็นการสะกดชื่อตามข้อมูลของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โดยชื่อภาษาอังกฤษใช้ว่า Poravid Taovato
กาตาร์ส่งแชมป์เก่า 2 สมัยขวางทางไทย
ด่านสำคัญของไทยในรอบนี้คือ เชริฟ ยูนูส และอาห์เหม็ด ตีจาน สองนักตบชายหาดระดับแถวหน้าของกาตาร์ ซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2 สมัยติดต่อกัน จากจาการ์ตา-ปาเล็มบัง 2018 และหางโจว 2022 QNA
ผลงานรอบก่อนรองชนะเลิศของคู่กาตาร์ เอาชนะ อับบาส ปูรัสการ์ และอาลีเรซา อาฆาจานี จากอิหร่าน 2-0 เซต 22-20 และ 21-13 ก่อนมาพบกับคู่ของไทยในรอบรองชนะเลิศวันนี้
เชริฟและอาห์เหม็ดยังมีผลงานระดับโลก โดยเคยคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิก โตเกียว 2020 และจบอันดับ 4 โอลิมปิก ปารีส 2024 ขณะที่ปี 2026 ทั้งคู่เพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนบีชเกมส์ที่เมืองซานยา ประเทศจีน
ดังนั้นเกม ไทย พบ กาตาร์ เวลา 12.00 น. ถือเป็นบททดสอบสำคัญของพิทักษ์และปรวิทย์ หากผ่านแชมป์เก่าได้ จะคว้าสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ซึ่งแข่งขันวันที่ 3 ตุลาคมทันที
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Aichi-Nagoya 2026: Hekinan Ryokuchi Beach Court สนามแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด
- Qatar News Agency: เชริฟ ยูนูส–อาห์เหม็ด ตีจาน ชนะอิหร่าน 2-0 เซต ผ่านเข้ารอบรองฯ พบไทย
- Qatar Olympic Committee: เส้นทางของยูนูส–ตีจาน ในวอลเลย์บอลชายหาด เอเชียนเกมส์ 2026