ด่วน! กทม. เตือน 6 เขต ยกของขึ้นที่สูง น้ำเจ้าพระยาจ่อล้น ใครอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ เช็ก
วันนี้ (1 ต.ค.69) กรุงเทพมหานคร ออกประกาศเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากกรมชลประทานได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาวานนี้ (30 ก.ย.69) ประกอบกับมีสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงทั้งในช่วงเช้าและช่วงค่ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำ โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกแนวป้องกันน้ำท่วม
สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษครอบคลุม 11 ชุมชน ใน 6 เขต ได้แก่
- ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจและชุมชนเทวราชกุญชร เขตดุสิต,
- ชุมชนท่าวัง เขตพระนคร,
- ชุมชนวัดบางโคล่นอก
- ชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
- ชุมชนวัดอินทร์บรรจง ชุมชนมาตานุสรณ์ เขตบางคอแหลม,
- ชุมชนโรงสี เขตยานนาวา,
- ชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่ เขตบางกอกน้อย
- ชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 และชุมชนช่างนาค-สะพานยาว เขตคลองสาน
รวมกว่า 320 หลังคาเรือน นอกจากนี้ กทม. ยังขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ให้ร่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง รวมถึงตรวจสอบปลั๊กและระบบไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยแล้ว
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