ด่วน! กทม. เตือน 6 เขต ยกของขึ้นที่สูง น้ำเจ้าพระยาจ่อล้น ใครอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ เช็ก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 10:07 น.
ด่วน! กทม. เตือน 6 เขต ยกของขึ้นที่สูง น้ำเจ้าพระยาจ่อล้น ใครอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ เช็ก

วันนี้ (1 ต.ค.69) กรุงเทพมหานคร ออกประกาศเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากกรมชลประทานได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาวานนี้ (30 ก.ย.69) ประกอบกับมีสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงทั้งในช่วงเช้าและช่วงค่ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำ โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกแนวป้องกันน้ำท่วม

สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษครอบคลุม 11 ชุมชน ใน 6 เขต ได้แก่

  • ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจและชุมชนเทวราชกุญชร เขตดุสิต,
  • ชุมชนท่าวัง เขตพระนคร,
  • ชุมชนวัดบางโคล่นอก
  • ชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  • ชุมชนวัดอินทร์บรรจง ชุมชนมาตานุสรณ์ เขตบางคอแหลม,
  • ชุมชนโรงสี เขตยานนาวา,
  • ชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่ เขตบางกอกน้อย
  • ชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 และชุมชนช่างนาค-สะพานยาว เขตคลองสาน

รวมกว่า 320 หลังคาเรือน นอกจากนี้ กทม. ยังขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ให้ร่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง รวมถึงตรวจสอบปลั๊กและระบบไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยแล้ว

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 10:07 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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