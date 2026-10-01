นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น เปิดตัวเป็นเกย์ หลังได้แรงใจจาก “รุย ทาคาฮาชิ”
เรโอน อาราโอะ นักวอลเลย์บอลอาชีพชาวญี่ปุ่น ตำแหน่งลิเบโรของสโมสรโวเรอัส ฮอกไกโด เปิดเผยเรื่องเพศวิถีของตัวเองผ่านโซเชียลมีเดีย หลังได้รับแรงผลักดันจากความกล้าหาญของ รุย ทาคาฮาชิ นักวอลเลย์บอลร่วมลีกที่เพิ่งประกาศว่าตัวเองเป็นเกย์
อาราโอะเล่าว่า ตั้งแต่เด็กเขามีเพื่อนหลายกลุ่มโดยไม่แบ่งแยกเพศ บางครั้งเข้าไปเล่นในกลุ่มที่มีแต่เด็กผู้หญิง ทำให้คำว่า “น่ารัก” “เท่” และ “สวยงาม” กลายเป็นความรู้สึกที่มีความหมายต่อเขา สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงความชื่นชมหรือความอยากเป็นแบบนั้น แต่บางครั้งพัฒนาไปเป็นความรู้สึกชอบด้วย
ด้วยเหตุนี้ เขาจึงไม่เคยกำหนดกรอบตายตัวให้อัตลักษณ์ทางเพศของตัวเอง หรือกำหนดว่าต้องชอบคนเพศใด โดยยึดความคิดว่า “ฉันก็คือฉัน”
หากต้องเลือกตัวอักษรหนึ่งจาก LGBTQ+ มาอธิบายตัวเอง อาราโอะมองว่าตัวเองใกล้เคียงกับ Q หรือ Questioning มากที่สุด หมายถึงผู้ที่ยังสำรวจหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศของตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องรีบกำหนดคำเรียกให้ชัดเจน
เขายังรู้สึกไม่สบายใจกับคำพูดทำนองว่า “เพราะเป็นผู้ชาย” หรือ “เพราะเป็นผู้หญิง” มักเลือกสวมเสื้อผ้าจากแผนกผู้หญิง รู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับผู้หญิง แต่ขณะเดียวกันก็มีความสุขเมื่อใช้เวลากับผู้ชาย
อาราโอะยอมรับว่า เคยสับสนและกังวลกับความรู้สึกหลายอย่างภายในตัวเอง ส่วนคำว่า “คัมเอาต์” หรือการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศนั้น เคยเป็นคำที่หนักอึ้งและเหมือนกำแพงหนาขวางอยู่ข้างหน้า
วอย่างไรก็ตาม การเห็นรุย ทาคาฮาชิ ซึ่งเล่นอยู่ในกีฬาชนิดเดียวกัน กล้าออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเป็นเกย์ ช่วยให้อาราโอะตัดสินใจถ่ายทอดเรื่องราวด้วยถ้อยคำของตัวเอง
“ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับแรงผลักดันจากความกล้าหาญของใครบางคน ดังนั้น ต่อจากนี้ผมหวังว่าคำพูดและการกระทำของผม จะช่วยสร้างแรงผลักดันบางอย่างให้ใครอีกคนได้เช่นกัน”
อาราโอะขอบคุณทีมงาน สโมสร ครอบครัว เพื่อน และทุกคนที่ปฏิบัติต่อเขาในฐานะ “เรโอน อาราโอะ คนคนหนึ่ง” พร้อมยืนยันว่าจะดูแลตัวเองและทุ่มเทให้กับวอลเลย์บอลที่รักต่อไปในฐานะนักกีฬาอาชีพ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สาวม.ดัง แฉวีรกรรม หนุ่ม LGBTQ+ อ้างตัวเป็นนศ.บ้านรวย เนียนยืมเงินไม่คืน พบเหยื่อเพีย
- “รุย ทาคาฮาชิ” ลูกยางหนุ่มญี่ปุ่น เปิดตัวเป็นเกย์ เผยน้องชายคนนี้ ช่วยปลดล็อกตัวเอง
- สุดโหด! 2 หนุ่มไอร์แลนด์ ลวงเหยื่อ ผ่านแอปหาคู่เกย์ นัดเจอก่อนรุมฆ่าชิงทรัพย์