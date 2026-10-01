นักบินโอมานแทงกัปตัน พยายามจี้เครื่องบินฟลายดูไบ หวังโหม่งโลก ดับ 174 ชีวิต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 09:38 น.
นักบินโอมานแทงกัปตัน พยายามจี้เครื่องบินฟลายดูไบ หวังโหม่งโลก ดับ 174 ชีวิต
Passengers embark on a FlyDubai aircraft at Ben Gurion International Airport, near Tel Aviv, Israel, Wednesday, Sept. 30, 2026. (AP Photo/Ariel Schalit)

ผู้โดยสารร่วมมือลูกเรือสยบ ผู้ช่วยกัปตัน หลังดิ่งวูบหมื่นฟุต ทางการซาอุฯ คุมตัวสอบสวน สายการบินสั่งระงับเที่ยวบินเข้าออกทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญชี้รอดปาฏิหาริย์

ทางการอิสราเอลเร่งตรวจสอบกรณีนักบินผู้ช่วยชาวโอมานก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงกัปตันบนเที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบ (Flydubai) เส้นทางนครดูไบมุ่งหน้าสู่กรุงเทลอาวีฟ เพื่อพยายามจี้เครื่องบิน ท่ามกลางข้อกังขาเรื่องขั้นตอนตรวจสอบประวัติความปลอดภัยจนได้รับอนุญาตให้ขึ้นบิน

ผู้โดยสารร่วมกับลูกเรือเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้สำเร็จ หลังตัวเครื่องทิ้งดิ่งลดระดับความสูงอย่างกะทันหันเกือบ 14,000 ฟุต ภายในเวลาเพียง 29 วินาที กัปตันสมิต มัชชาร์ (Smit Machchhar) ได้รับบาดเจ็บสาหัส เลือดไหลนองทั่วร่างกาย

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นายไฮม์ ลาซาโรวิช ผู้โดยสารชาวอิสราเอลซึ่งประสบเหตุต้องลงจอดฉุกเฉินในซาอุดีอาระเบียระหว่างการเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบิน FlyDubai เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเบนกูเรียน ใกล้กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2026 (AP Photo/Ariel Schalit)

เหตุระทึกขวัญเกิดขึ้นบนเที่ยวบิน FZ1073 ซึ่งใช้เครื่องบินโบอิ้ง 737 แม็กซ์ 8 กัปตันพยายามต่อสู้สุดกำลังเพื่อขัดขวางไม่ให้ผู้ก่อเหตุเข้าแทรกแซงระบบควบคุมการบิน ก่อนที่ผู้โดยสารหลายคน รวมถึงนักบินชาวอังกฤษนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ จะบุกพังประตูห้องนักบินเข้าไปช่วยจับมัดตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ นักบินส่งสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินรหัส 7700 ก่อนเปลี่ยนเป็นรหัส 7500 ซึ่งเป็นรหัสสากลแจ้งเหตุจี้เครื่องบิน ตัวเครื่องเลี้ยวกลับบริเวณพรมแดนจอร์แดน ก่อนลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานเมืองตาบูก ประเทศซาอุดีอาระเบีย ผู้โดยสาร 174 คนรอดชีวิตอย่างปลอดภัย

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ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยการบินระบุว่า การที่เครื่องบินสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยนับเป็นเรื่องเหลือเชื่อ แรงกระทำทางอากาศพลศาสตร์จากการดิ่งลงอย่างรวดเร็วทำให้ชิ้นส่วนแพนหางดิ่ง (Rudder) ฉีกขาดหลุดหายไป เคราะห์ดีที่ระดับความสูงยังเหลือมากพอให้นักบินสามารถดึงหัวเครื่องกลับมาทรงตัวได้ทันก่อนตกกระแทกพื้น

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นายยานิฟ ฮายูน ผู้โดยสารชาวอิสราเอลซึ่งมีคราบเลือดเปรอะเปื้อนเสื้อและเคยอยู่บนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบ (Flydubai) ที่ต้องลงจอดฉุกเฉินในซาอุดีอาระเบีย ได้รับการต้อนรับที่ประตูทางออกผู้โดยสารขาเข้า ณ สนามบินนานาชาติเบนกูเรียน ใกล้กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2026 (AP Photo/Tomer Appelbaum)

เพื่อนร่วมงานของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลผ่านสื่ออิสราเอล ชี้ว่านักบินชาวโอมานมีพฤติกรรมเคร่งศาสนาจนผิดสังเกต มักปฏิเสธการจับมือทักทายกับผู้หญิง พร้อมตั้งคำถามถึงมาตรฐานของสายการบินที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในเส้นทางมุ่งหน้าสู่อิสราเอล ทั้งที่ประเทศโอมานไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอล ทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล แถลงว่าทางการซาอุดีอาระเบียควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้สอบสวนแล้ว ด้านนายอิสราเอล คัตซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุว่าเหตุการณ์นี้คือความพยายามก่อวินาศกรรมข้ามชาติที่ยุติลงได้ด้วยความกล้าหาญของผู้โดยสาร

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ปัจจุบันกัปตันสมิตพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในเมืองตาบูก มีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำซาอุดีอาระเบียคอยประสานงานช่วยเหลือ ขณะที่สายการบินฟลายดูไบประกาศระงับทุกเที่ยวบินที่เดินทางเข้าออกอิสราเอลชั่วคราว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด

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ผู้โดยสารชาวอิสราเอลที่เดินทางมากับเครื่องบินของสายการบิน FlyDubai ซึ่งต้องลงจอดฉุกเฉินในซาอุดีอาระเบีย ได้รับการต้อนรับที่ประตูผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเบนกูเรียน ใกล้กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2026 (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 09:38 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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