กราบหัวใจ “เอ ศุภชัย” ยอมให้นาข้าวเกือบ 100 ไร่จมน้ำ เปิดเป็นแก้มลิงรับน้ำท่วม
เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร ผู้จัดการดาราชื่อดัง เสียสละนาข้าวเกือบ 100 ไร่ย่านวัชรพล เปิดรับน้ำจากถนนสุขาภิบาล 5 เป็นแก้มลิงช่วยชาวบ้านหนีน้ำท่วม แม้ข้าวเต็มนากำลังจะได้เกี่ยว บอกเพียงนาพี่เอจมได้ ขอแค่บ้านเรือนพี่น้องใกล้เคียงอย่าท่วมก็พอ
กลายเป็นเรื่องราวน้ำใจที่ชาวเน็ตแห่ชื่นชมและอนุโมทนาสนั่นโซเชียล เมื่อ “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” ผู้จัดการดาราชื่อดัง โพสต์คลิปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 เผยสภาพที่นาของตัวเองเกือบ 100 ไร่ที่จมอยู่ใต้น้ำทั้งผืน เพราะยอมเสียสละเปิดให้ใช้เป็นพื้นที่แก้มลิง รองรับน้ำที่ระบายมาจากถนนสุขาภิบาล 5 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังเล่นงานกรุงเทพฯ หลายเขต ทั้งที่ข้าวในนากำลังจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวอยู่แล้ว
เอ ศุภชัย เขียนแคปชันประกอบคลิปสั้น ๆ แต่กินใจว่า “นาพี่เอจมได้ ไม่เป็นไรค่ะ ข้าวกำลังจะได้เกี่ยวแล้วก็จริง แต่พี่เอยินดีเสียสละ ขอแค่บ้านเรือนพี่น้องใกล้เคียงอย่าท่วมก็พอแล้วค่ะ”
ในคลิป เจ้าตัวเล่าเพิ่มว่า “นี่เป็นที่นาพี่เอเกือบ 100 ไร่ ตอนนี้เรายอมให้น้ำเข้ามาในที่นา รับน้ำไม่ให้นองออกไปถนนข้างหน้า ตอนนี้นาข้าวพี่เอไม่เหลืออะไรแล้ว ให้น้ำจากถนนสุขาภิบาล 5 เข้ามาอยู่ในที่นาพี่เอ อย่างน้อยก็ได้ช่วยคนน้ำท่วม ได้ไว้เป็นที่ระบายน้ำ ไม่อย่างนั้นคนแถวนี้ที่อยู่บ้านจัดสรรหลาย ๆ หมู่บ้านก็ลำบาก ยังมีที่นาพี่เอที่เหลืออยู่ได้รับน้ำ เพราะคลองตอนนี้รับน้ำไว้ไม่พอแล้ว ให้ที่นาพี่เอไม่เหลืออะไรเลยดีกว่าค่ะ”
การเสียสละครั้งนี้มีความหมายเป็นพิเศษในสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะหนึ่งในปัญหาที่ถูกพูดถึงมากของน้ำท่วมกรุงเทพฯ รอบนี้ คือพื้นที่รับน้ำหรือ “แก้มลิง” ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลดน้อยลงมาก เนื่องจากที่ลุ่มรับน้ำจำนวนมากถูกขายและพัฒนาเป็นหมู่บ้านจัดสรรและโครงการต่าง ๆ ที่นาผืนใหญ่ใจกลางย่านชุมชนแบบนี้จึงกลายเป็นที่พึ่งสำคัญยามน้ำหลาก
ไม่ใช่แค่ยอมให้นาจมน้ำ ที่ผ่านมา เอ ศุภชัย ยังระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ทั้งเปิดพื้นที่ครัวบ้านเอ ย่านจตุโชติ ซอย 10 ให้ประชาชนที่บ้านถูกน้ำท่วมนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดหนีน้ำได้ฟรี และยังนั่งรถกระบะลุยน้ำเข้าไปส่งเสบียงข้าวกล่องน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยที่เคหะร่มเกล้าด้วยตัวเอง งานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมน้ำใจไม่ขาดสาย
ดูโพสต์นี้บน Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปภ. เตือน 70 จังหวัด-กทม. เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน 23-27 ก.ย. 69
- กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 5 หลายพื้นที่ฝนตกหนัก-หนักมาก มีจังหวัดอะไรบ้าง
- มิสแกรนด์สุโขทัย แจงดราม่า สวมมงฯ แต่งเต็มลงช่วยน้ำท่วมแล้ว