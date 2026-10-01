กราบหัวใจ “เอ ศุภชัย” ยอมให้นาข้าวเกือบ 100 ไร่จมน้ำ เปิดเป็นแก้มลิงรับน้ำท่วม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 09:39 น.
เอ ศุภชัย ยอมให้นาข้าวเกือบ 100 ไร่จมน้ำ

เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร ผู้จัดการดาราชื่อดัง เสียสละนาข้าวเกือบ 100 ไร่ย่านวัชรพล เปิดรับน้ำจากถนนสุขาภิบาล 5 เป็นแก้มลิงช่วยชาวบ้านหนีน้ำท่วม แม้ข้าวเต็มนากำลังจะได้เกี่ยว บอกเพียงนาพี่เอจมได้ ขอแค่บ้านเรือนพี่น้องใกล้เคียงอย่าท่วมก็พอ

กลายเป็นเรื่องราวน้ำใจที่ชาวเน็ตแห่ชื่นชมและอนุโมทนาสนั่นโซเชียล เมื่อ “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” ผู้จัดการดาราชื่อดัง โพสต์คลิปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 เผยสภาพที่นาของตัวเองเกือบ 100 ไร่ที่จมอยู่ใต้น้ำทั้งผืน เพราะยอมเสียสละเปิดให้ใช้เป็นพื้นที่แก้มลิง รองรับน้ำที่ระบายมาจากถนนสุขาภิบาล 5 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังเล่นงานกรุงเทพฯ หลายเขต ทั้งที่ข้าวในนากำลังจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวอยู่แล้ว

เอ ศุภชัย เขียนแคปชันประกอบคลิปสั้น ๆ แต่กินใจว่า “นาพี่เอจมได้ ไม่เป็นไรค่ะ ข้าวกำลังจะได้เกี่ยวแล้วก็จริง แต่พี่เอยินดีเสียสละ ขอแค่บ้านเรือนพี่น้องใกล้เคียงอย่าท่วมก็พอแล้วค่ะ”

โฆษณา

ในคลิป เจ้าตัวเล่าเพิ่มว่า “นี่เป็นที่นาพี่เอเกือบ 100 ไร่ ตอนนี้เรายอมให้น้ำเข้ามาในที่นา รับน้ำไม่ให้นองออกไปถนนข้างหน้า ตอนนี้นาข้าวพี่เอไม่เหลืออะไรแล้ว ให้น้ำจากถนนสุขาภิบาล 5 เข้ามาอยู่ในที่นาพี่เอ อย่างน้อยก็ได้ช่วยคนน้ำท่วม ได้ไว้เป็นที่ระบายน้ำ ไม่อย่างนั้นคนแถวนี้ที่อยู่บ้านจัดสรรหลาย ๆ หมู่บ้านก็ลำบาก ยังมีที่นาพี่เอที่เหลืออยู่ได้รับน้ำ เพราะคลองตอนนี้รับน้ำไว้ไม่พอแล้ว ให้ที่นาพี่เอไม่เหลืออะไรเลยดีกว่าค่ะ”

เอ ศุภชัย ยอมให้นาข้าวเกือบ 100 ไร่จมน้ำ
ภาพจาก Instagram : a_supachai1

การเสียสละครั้งนี้มีความหมายเป็นพิเศษในสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะหนึ่งในปัญหาที่ถูกพูดถึงมากของน้ำท่วมกรุงเทพฯ รอบนี้ คือพื้นที่รับน้ำหรือ “แก้มลิง” ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลดน้อยลงมาก เนื่องจากที่ลุ่มรับน้ำจำนวนมากถูกขายและพัฒนาเป็นหมู่บ้านจัดสรรและโครงการต่าง ๆ ที่นาผืนใหญ่ใจกลางย่านชุมชนแบบนี้จึงกลายเป็นที่พึ่งสำคัญยามน้ำหลาก

โฆษณา

ไม่ใช่แค่ยอมให้นาจมน้ำ ที่ผ่านมา เอ ศุภชัย ยังระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ทั้งเปิดพื้นที่ครัวบ้านเอ ย่านจตุโชติ ซอย 10 ให้ประชาชนที่บ้านถูกน้ำท่วมนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดหนีน้ำได้ฟรี และยังนั่งรถกระบะลุยน้ำเข้าไปส่งเสบียงข้าวกล่องน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยที่เคหะร่มเกล้าด้วยตัวเอง งานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมน้ำใจไม่ขาดสาย

เอ ศุภชัย ยอมให้ไร่นาน้ำท่วม
ภาพจาก Instagram : a_supachai1

 

ดูโพสต์นี้บน Instagram

 

โพสต์ที่แชร์โดย A Suppachai Srivijit (@a_supachai1)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 09:39 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิสามัญแล้ว! ปิดฉากล่า ‘จระเข้คลองบางพะเนียง’ หลุดลอยช่วงน้ำท่วม สจ.ดอน ไลฟ์เคลียร์พื้นที่ด่วน

วิสามัญแล้ว! ปิดฉากล่า ‘จระเข้คลองบางพะเนียง’ หลุดลอยช่วงน้ำท่วม สจ.ดอน ไลฟ์เคลียร์พื้นที่ด่วน

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ร่วมยินดี ทหารอากาศ กองบิน 46 คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ

ร่วมยินดี ทหารอากาศ กองบิน 46 คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
คูคโยฮวาน นักแสดงเกาหลีใต้ จดทะเบียนสมรสกับผู้กำกับสาว

พระเอกดัง ควงผู้กำกับสาว ซุ่มจดทะเบียนสมรสเงียบ 4 ปี ยินดีคู่รักมาราธอน

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ซัมซุง เยียวยาน้ำท่วม ซ่อมฟรี ลดค่าอะไหล่ 50% พ่วงโค้ดซื้อเครื่องใหม่

ซัมซุง เยียวยาน้ำท่วม ซ่อมฟรี ลดค่าอะไหล่ 50% พ่วงโค้ดซื้อเครื่องใหม่

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
วิสามัญแล้ว! ปิดฉากล่า ‘จระเข้คลองบางพะเนียง’ หลุดลอยช่วงน้ำท่วม สจ.ดอน ไลฟ์เคลียร์พื้นที่ด่วน ข่าว

วิสามัญแล้ว! ปิดฉากล่า ‘จระเข้คลองบางพะเนียง’ หลุดลอยช่วงน้ำท่วม สจ.ดอน ไลฟ์เคลียร์พื้นที่ด่วน

14 วินาที ที่แล้ว
ร่วมยินดี ทหารอากาศ กองบิน 46 คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ ข่าว

ร่วมยินดี ทหารอากาศ กองบิน 46 คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ

36 วินาที ที่แล้ว
คลอดแล้วลูกคนที่ 3 แพทริเซีย-โน้ต วิเศษ เผยโฉมทายาทตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์ หน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักมาก บันเทิง

คลอดแล้วลูกคนที่ 3 แพทริเซีย-โน้ต วิเศษ เผยโฉมทายาทตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์

7 นาที ที่แล้ว
คูคโยฮวาน นักแสดงเกาหลีใต้ จดทะเบียนสมรสกับผู้กำกับสาว บันเทิงเกาหลี

พระเอกดัง ควงผู้กำกับสาว ซุ่มจดทะเบียนสมรสเงียบ 4 ปี ยินดีคู่รักมาราธอน

9 นาที ที่แล้ว
ซัมซุง เยียวยาน้ำท่วม ซ่อมฟรี ลดค่าอะไหล่ 50% พ่วงโค้ดซื้อเครื่องใหม่ เทคโนโลยี

ซัมซุง เยียวยาน้ำท่วม ซ่อมฟรี ลดค่าอะไหล่ 50% พ่วงโค้ดซื้อเครื่องใหม่

10 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ฝันว่าน้ำท่วม งวด 1 ต.ค. 69 น้ำเข้าบ้าน น้ำหลาก ลุยน้ำ ตีเลขอะไร เลขเด็ด

เลขเด็ด ฝันว่าน้ำท่วม งวด 1 ต.ค. 69 น้ำเข้าบ้าน น้ำหลาก ลุยน้ำ ตีเลขอะไร

10 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงคนทำข้าวกล่อง อย่าทำร้ายจิตใจผู้ประสบภัย ด้วยเนื้อสัตว์ไม่กี่ชิ้น ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงคนทำข้าวกล่อง อย่าทำร้ายจิตใจผู้ประสบภัย ด้วยเนื้อสัตว์ไม่กี่ชิ้น

11 นาที ที่แล้ว
อาศัยความโง่! หลอกคนเขมรแห่เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นบัตรประชาชน มิจฉาชีพฮุบข้อมูลเปิดบัญชีม้า ข่าว

อาศัยความโง่! หลอกคนเขมรแห่เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นบัตรประชาชน มิจฉาชีพฮุบข้อมูลเปิดบัญชีม้า

20 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ จีน 1 ต.ค. 69 รอบ 8 ทีม เอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 14.00 น. ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ จีน 1 ต.ค. 69 รอบ 8 ทีม เอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 14.00 น.

23 นาที ที่แล้ว
ด่วน! จระเข้โผล่ใกล้คลองสียัด กู้ภัยเตือนทีมช่วยน้ำท่วม ล่าสุดมีภาพขึ้นรถแล้ว แต่ยังรอยืนยัน ข่าว

ด่วน! จระเข้โผล่ใกล้คลองสียัด เตือนชาวบ้านสนามชัยเขต งดหาปลา เจ้าหน้าที่เร่งไล่จับ

33 นาที ที่แล้ว
หนุ่มแทบช็อก! เปิดกล่องข้าวบริจาค น้ำท่วม เจอหมูแค่ 5 ชิ้น โอดต้องกินเพื่ออยู่ ข่าว

หนุ่มแทบช็อก! เปิดกล่องข้าวบริจาค น้ำท่วม เจอหมูแค่ 5 ชิ้น โอดต้องกินเพื่ออยู่

37 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ยอดเงินปากนาค-อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก 1/10/68 เลขเด็ด

เลขเด็ด ยอดเงินปากนาค-อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก 1/10/68

47 นาที ที่แล้ว
แฟนคลับแห่ส่อง เลขเด็ด &#8220;สุนารี&#8221; งวด 1 ต.ค. 69 โชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่ บอกให้ดูเฉยๆ Line News

แฟนคลับแห่ส่อง เลขเด็ด “สุนารี” งวด 1 ต.ค. 69 โชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่ บอกให้ดูเฉยๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ตรงวันหวยออก 1 ต.ค. 69 ทั้งเลขเด่น-ทะเบียนรถ ห้ามพลาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เข้าชิงทอง เอเชียนเกมส์ 2026 วอลเลย์บอล

ไบร์ท-เบส ลิ่วชิงทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ในรอบ 28 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทย พบ กาตาร์ วอลเลย์บอลชายหาด ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาด ไทย พบ กาตาร์ 12.00 น. พิทักษ์-ปรวิทย์ ลุ้นเข้าชิงเอเชียนเกมส์ 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กทม. เตือน 6 เขต ยกของขึ้นที่สูง น้ำเจ้าพระยาจ่อล้น ใครอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ เช็ก ข่าว

ด่วน! กทม. เตือน 6 เขต ยกของขึ้นที่สูง น้ำเจ้าพระยาจ่อล้น ใครอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ เช็ก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด AI 1 ต.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด AI งวด 1 ต.ค. 69 ChatGPT วิเคราะห์สถิติ 36 ปี เคาะ 59 เด่น จับตา 596

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น เปิดตัวเป็นเกย์ หลังได้แรงใจจาก “รุย ทาคาฮาชิ” วอลเลย์บอล

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น เปิดตัวเป็นเกย์ หลังได้แรงใจจาก “รุย ทาคาฮาชิ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 1 ต.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 ต.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 ต.ค. 69 มั่นใจเด่น 7 แจกเลขท้าย ก่อนหวยออกบ่ายนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 81 ปี ข่าว

อาลัย พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา อดีต ผบ.ทอ. และอดีต รมว.มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เนเน่ รอยัล 1 ต.ค. 69 ส่องวันเกิด อายุ เลขแชมป์ AGT เลขเด็ด

เลขเด็ด เนเน่ รอยัล งวด 1 ต.ค. 69 ส่องวันเกิด อายุ เลขแชมป์ AGT 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลปกสลาก 1/10/69 ชุมชนบ้านคลอง 2 นนทบุรี ถิ่นกองสลาก ส่องเลขเด่น-เลขรอง เลขเด็ด

แปลปกสลาก 1/10/69 ชุมชนบ้านคลอง 2 นนทบุรี ถิ่นกองสลาก ส่องเลขเด่น-เลขรอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทย พลัส ยืนยันสิทธิ์แล้วใช้ต่อได้ทันที เศรษฐกิจ

ดีเดย์ “ไทยช่วยไทย พลัส” ยืนยันแล้วรับ 1,000 บาท ใช้จ่ายต่อได้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปชวนฟัง ‘เนเน่ นายแน่มาก’ แอ๊ด คาราบาว x ปาน ธนพร เพลงส่งใจถึง เนเน่ รอยัล ยอดทะลุ 5 แสนวิว