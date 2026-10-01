กรุณพล แจงโต้ ปมแอบอ้างแจกข้าวของทหาร หน่วย 904 ช่วยน้ำท่วม ชี้เป็นการใส่ร้าย
กรุณพล แจงโต้ ปมแอบอ้างแจกข้าวของทหาร หน่วย 904 ช่วยน้ำท่วม ชี้เป็นการใส่ร้าย ดึงฟ้าลงมาต่ำ สร้างความแตกแยก ยันอาหารมาจากเงินส่วนตัวของ สส.
1 ตุลาคม 2569 นายกรุณพล เทียนสุวรรณ สส.บัญชีรายชื่อ รองโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงกรณีภาพปรากฏทีมพรรคประชาชนขณะแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นนทบุรี โดยระบุว่า
“ชี้แจงกรณีมีผู้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเรื่องการนำอาหารไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่นนทบุรี ว่านำอาหารของหน่วย 904 ไปแจกแต่แอบอ้างเป็นของตัวเองนั้น
ข้อเท็จจริงคือ อาหารทั้งหมดเป็นเงินส่วนตัวของ สส.วุฒากร นุตยกุล – Wuthakorn Nutayakul และประชาชนที่สนับสนุน มิใช่ของหน่วยงานราชการที่ถูกกล่าวอ้างถึง
การกระทำดังกล่าวนอกจากเป็นการใส่ร้าย สร้างความแตกแยก ยังเป็นการดึงฟ้าต่ำโดยนำสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ควรกระทำในสถานการณ์ที่ทุกคนแม้จะมีความเห็น ความเชื่อ ที่แตกต่างกันควรร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กำลังลำบากให้สามารถประคองชีวิตและมีกำลังใจเพื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ร่วมกัน
ทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนทุกคนทั้งที่ส่งกำลังใจ ส่งกำลังทรัพย์และสิ่งของเพื่อร่วมแบ่งเบาภาระผู้ประสบภัย อีกทั้งที่ขาดไม่ได้คือขอขอบคุณพี่ๆทหารและหน่วยงานราชการทุกหน่วยทุกคนที่ทำงานหนักตลอดหลายวันที่ผ่านมา แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”
ทั้งนี้ กรุณพล ยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า “จากกรณีการบิดเบือนข่าวสารเพื่อใส่ร้ายพรรคประชาชนและ สส.ของพรรคในช่วงวิกฤตน้ำท่วมนี้ ไม่ว่าทางผมและตัว สส.ที่ถูกใส่ร้ายจะพยายามชี้แจงอย่างไร ผู้กระทำก็ไม่ได้ทำการแก้ไขหรือสำนึกในการกระทำ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า พรรคและตัว สส.ที่ถูกกล่าวหาจะดำเนินคดี กับบุคคลนี้และบุคคลใดที่ตั้งใจแชร์หรือยังคงส่งต่อข้อความอันเป็นเท็จนี้ โดยไม่มีการยอมความจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
แม้ความเชื่อทางการเมืองจะแตกต่างกัน ขอความกรุณาอย่าซ้ำเติมกันด้วยข่าวปลอมในสภาวะวิกฤตแบบนี้เลยครับ และขอส่งกำลังใจให้คนหน้างานทุกคน ทุกพรรค ทุกหน่วยงานราชการและเอกชน แล้วเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันครับ”
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