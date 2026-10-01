กรุณพล แจงโต้ ปมแอบอ้างแจกข้าวของทหาร หน่วย 904 ช่วยน้ำท่วม ชี้เป็นการใส่ร้าย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 09:40 น.
กรุณพล แจงโต้ ปมแอบอ้างแจกข้าวของทหาร หน่วย 904 ช่วยน้ำท่วม ชี้เป็นการใส่ร้าย

กรุณพล แจงโต้ ปมแอบอ้างแจกข้าวของทหาร หน่วย 904 ช่วยน้ำท่วม ชี้เป็นการใส่ร้าย ดึงฟ้าลงมาต่ำ สร้างความแตกแยก ยันอาหารมาจากเงินส่วนตัวของ สส.

1 ตุลาคม 2569 นายกรุณพล เทียนสุวรรณ สส.บัญชีรายชื่อ รองโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงกรณีภาพปรากฏทีมพรรคประชาชนขณะแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นนทบุรี โดยระบุว่า

“ชี้แจงกรณีมีผู้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเรื่องการนำอาหารไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่นนทบุรี ว่านำอาหารของหน่วย 904 ไปแจกแต่แอบอ้างเป็นของตัวเองนั้น

โฆษณา

ข้อเท็จจริงคือ อาหารทั้งหมดเป็นเงินส่วนตัวของ สส.วุฒากร นุตยกุล – Wuthakorn Nutayakul และประชาชนที่สนับสนุน มิใช่ของหน่วยงานราชการที่ถูกกล่าวอ้างถึง

การกระทำดังกล่าวนอกจากเป็นการใส่ร้าย สร้างความแตกแยก ยังเป็นการดึงฟ้าต่ำโดยนำสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ควรกระทำในสถานการณ์ที่ทุกคนแม้จะมีความเห็น ความเชื่อ ที่แตกต่างกันควรร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กำลังลำบากให้สามารถประคองชีวิตและมีกำลังใจเพื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ร่วมกัน

ทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนทุกคนทั้งที่ส่งกำลังใจ ส่งกำลังทรัพย์และสิ่งของเพื่อร่วมแบ่งเบาภาระผู้ประสบภัย อีกทั้งที่ขาดไม่ได้คือขอขอบคุณพี่ๆทหารและหน่วยงานราชการทุกหน่วยทุกคนที่ทำงานหนักตลอดหลายวันที่ผ่านมา แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

ทั้งนี้ กรุณพล ยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า “จากกรณีการบิดเบือนข่าวสารเพื่อใส่ร้ายพรรคประชาชนและ สส.ของพรรคในช่วงวิกฤตน้ำท่วมนี้ ไม่ว่าทางผมและตัว สส.ที่ถูกใส่ร้ายจะพยายามชี้แจงอย่างไร ผู้กระทำก็ไม่ได้ทำการแก้ไขหรือสำนึกในการกระทำ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า พรรคและตัว สส.ที่ถูกกล่าวหาจะดำเนินคดี กับบุคคลนี้และบุคคลใดที่ตั้งใจแชร์หรือยังคงส่งต่อข้อความอันเป็นเท็จนี้ โดยไม่มีการยอมความจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

โฆษณา

แม้ความเชื่อทางการเมืองจะแตกต่างกัน ขอความกรุณาอย่าซ้ำเติมกันด้วยข่าวปลอมในสภาวะวิกฤตแบบนี้เลยครับ และขอส่งกำลังใจให้คนหน้างานทุกคน ทุกพรรค ทุกหน่วยงานราชการและเอกชน แล้วเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันครับ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 09:40 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลอดแล้วลูกคนที่ 3 แพทริเซีย-โน้ต วิเศษ เผยโฉมทายาทตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์ หน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักมาก

คลอดแล้วลูกคนที่ 3 แพทริเซีย-โน้ต วิเศษ เผยโฉมทายาทตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
คูคโยฮวาน นักแสดงเกาหลีใต้ จดทะเบียนสมรสกับผู้กำกับสาว

พระเอกดัง ควงผู้กำกับสาว ซุ่มจดทะเบียนสมรสเงียบ 4 ปี ยินดีคู่รักมาราธอน

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ซัมซุง เยียวยาน้ำท่วม ซ่อมฟรี ลดค่าอะไหล่ 50% พ่วงโค้ดซื้อเครื่องใหม่

ซัมซุง เยียวยาน้ำท่วม ซ่อมฟรี ลดค่าอะไหล่ 50% พ่วงโค้ดซื้อเครื่องใหม่

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
เลขเด็ด ฝันว่าน้ำท่วม งวด 1 ต.ค. 69 น้ำเข้าบ้าน น้ำหลาก ลุยน้ำ ตีเลขอะไร

เลขเด็ด ฝันว่าน้ำท่วม งวด 1 ต.ค. 69 น้ำเข้าบ้าน น้ำหลาก ลุยน้ำ ตีเลขอะไร

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
คลอดแล้วลูกคนที่ 3 แพทริเซีย-โน้ต วิเศษ เผยโฉมทายาทตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์ หน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักมาก บันเทิง

คลอดแล้วลูกคนที่ 3 แพทริเซีย-โน้ต วิเศษ เผยโฉมทายาทตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์

30 วินาที ที่แล้ว
คูคโยฮวาน นักแสดงเกาหลีใต้ จดทะเบียนสมรสกับผู้กำกับสาว บันเทิงเกาหลี

พระเอกดัง ควงผู้กำกับสาว ซุ่มจดทะเบียนสมรสเงียบ 4 ปี ยินดีคู่รักมาราธอน

3 นาที ที่แล้ว
ซัมซุง เยียวยาน้ำท่วม ซ่อมฟรี ลดค่าอะไหล่ 50% พ่วงโค้ดซื้อเครื่องใหม่ เทคโนโลยี

ซัมซุง เยียวยาน้ำท่วม ซ่อมฟรี ลดค่าอะไหล่ 50% พ่วงโค้ดซื้อเครื่องใหม่

3 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ฝันว่าน้ำท่วม งวด 1 ต.ค. 69 น้ำเข้าบ้าน น้ำหลาก ลุยน้ำ ตีเลขอะไร เลขเด็ด

เลขเด็ด ฝันว่าน้ำท่วม งวด 1 ต.ค. 69 น้ำเข้าบ้าน น้ำหลาก ลุยน้ำ ตีเลขอะไร

4 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงคนทำข้าวกล่อง อย่าทำร้ายจิตใจผู้ประสบภัย ด้วยเนื้อสัตว์ไม่กี่ชิ้น ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงคนทำข้าวกล่อง อย่าทำร้ายจิตใจผู้ประสบภัย ด้วยเนื้อสัตว์ไม่กี่ชิ้น

5 นาที ที่แล้ว
อาศัยความโง่! หลอกคนเขมรแห่เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นบัตรประชาชน มิจฉาชีพฮุบข้อมูลเปิดบัญชีม้า ข่าว

อาศัยความโง่! หลอกคนเขมรแห่เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นบัตรประชาชน มิจฉาชีพฮุบข้อมูลเปิดบัญชีม้า

13 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ จีน 1 ต.ค. 69 รอบ 8 ทีม เอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 14.00 น. ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ จีน 1 ต.ค. 69 รอบ 8 ทีม เอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 14.00 น.

17 นาที ที่แล้ว
ด่วน! จระเข้โผล่ใกล้คลองสียัด กู้ภัยเตือนทีมช่วยน้ำท่วม ล่าสุดมีภาพขึ้นรถแล้ว แต่ยังรอยืนยัน ข่าว

ด่วน! จระเข้โผล่ใกล้คลองสียัด เตือนชาวบ้านสนามชัยเขต งดหาปลา เจ้าหน้าที่เร่งไล่จับ

27 นาที ที่แล้ว
หนุ่มแทบช็อก! เปิดกล่องข้าวบริจาค น้ำท่วม เจอหมูแค่ 5 ชิ้น โอดต้องกินเพื่ออยู่ ข่าว

หนุ่มแทบช็อก! เปิดกล่องข้าวบริจาค น้ำท่วม เจอหมูแค่ 5 ชิ้น โอดต้องกินเพื่ออยู่

30 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ โวยน้ำท่วมอยู่หมู่บ้านเดียวกันนายกฯ แต่อีกฝั่งแห้งสนิท บันเทิง

ณวัฒน์ ทิ้งบ้านหนีน้ำท่วม โวยหมู่บ้านเดียวกับนายกฯ อีกฝั่งแห้งสนิท ต่างราวฟ้ากับเหว

40 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ยอดเงินปากนาค-อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก 1/10/68 เลขเด็ด

เลขเด็ด ยอดเงินปากนาค-อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก 1/10/68

41 นาที ที่แล้ว
แฟนคลับแห่ส่อง เลขเด็ด &#8220;สุนารี&#8221; งวด 1 ต.ค. 69 โชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่ บอกให้ดูเฉยๆ Line News

แฟนคลับแห่ส่อง เลขเด็ด “สุนารี” งวด 1 ต.ค. 69 โชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่ บอกให้ดูเฉยๆ

56 นาที ที่แล้ว
รวมเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ตรงวันหวยออก 1 ต.ค. 69 ทั้งเลขเด่น-ทะเบียนรถ ห้ามพลาด

60 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เข้าชิงทอง เอเชียนเกมส์ 2026 วอลเลย์บอล

ไบร์ท-เบส ลิ่วชิงทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ในรอบ 28 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทย พบ กาตาร์ วอลเลย์บอลชายหาด ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาด ไทย พบ กาตาร์ 12.00 น. พิทักษ์-ปรวิทย์ ลุ้นเข้าชิงเอเชียนเกมส์ 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กทม. เตือน 6 เขต ยกของขึ้นที่สูง น้ำเจ้าพระยาจ่อล้น ใครอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ เช็ก ข่าว

ด่วน! กทม. เตือน 6 เขต ยกของขึ้นที่สูง น้ำเจ้าพระยาจ่อล้น ใครอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ เช็ก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด AI 1 ต.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด AI งวด 1 ต.ค. 69 ChatGPT วิเคราะห์สถิติ 36 ปี เคาะ 59 เด่น จับตา 596

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น เปิดตัวเป็นเกย์ หลังได้แรงใจจาก “รุย ทาคาฮาชิ” วอลเลย์บอล

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น เปิดตัวเป็นเกย์ หลังได้แรงใจจาก “รุย ทาคาฮาชิ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 1 ต.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 ต.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 ต.ค. 69 มั่นใจเด่น 7 แจกเลขท้าย ก่อนหวยออกบ่ายนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 81 ปี ข่าว

อาลัย พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา อดีต ผบ.ทอ. และอดีต รมว.มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักบินโอมานแทงกัปตัน พยายามจี้เครื่องบินฟลายดูไบ หวังโหม่งโลก ดับ 174 ชีวิต ข่าวต่างประเทศ

นักบินโอมานแทงกัปตัน พยายามจี้เครื่องบินฟลายดูไบ หวังโหม่งโลก ดับ 174 ชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลปกสลาก 1/10/69 ชุมชนบ้านคลอง 2 นนทบุรี ถิ่นกองสลาก ส่องเลขเด่น-เลขรอง เลขเด็ด

แปลปกสลาก 1/10/69 ชุมชนบ้านคลอง 2 นนทบุรี ถิ่นกองสลาก ส่องเลขเด่น-เลขรอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชวนฟัง &#8216;เนเน่ นายแน่มาก&#8217; แอ๊ด คาราบาว x ปาน ธนพร เพลงส่งใจถึง เนเน่ รอยัล ยอดทะลุ 5 แสนวิว บันเทิง

ชวนฟัง ‘เนเน่ นายแน่มาก’ แอ๊ด คาราบาว x ปาน ธนพร เพลงส่งใจถึง เนเน่ รอยัล ยอดทะลุ 5 แสนวิว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทย พลัส ยืนยันสิทธิ์แล้วใช้ต่อได้ทันที เศรษฐกิจ

ดีเดย์ “ไทยช่วยไทย พลัส” ยืนยันแล้วรับ 1,000 บาท ใช้จ่ายต่อได้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปอนุทิน แจงแจกเงินชาวบ้านสายไหม เพราะถุงยังชีพหมด ลั่นเงินสะอาด สวน ไอซ์ รักชนก อย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัด