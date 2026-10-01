อาลัย พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา อดีต ผบ.ทอ. และอดีต รมว.มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 09:53 น.
พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 81 ปี

สิ้น พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 81 ปี

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ พลอากาศเอกคงศักดิ์ วันทนา อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร และอดีตนายทหารราชองครักษ์พิเศษ ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว Suttipong Juljarern ระบุว่า

“ขอกราบคารวาลัยท่านพลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ , อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 จะมีพิธีรดน้ำศพในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569 เวลา 16.00 น. และเวลา 17.00 น.มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ที่ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน (รายละเอียดตามกำหนดการ)

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ท่านพลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา เป็นผู้บังคับบัญชาที่รักและเมตตาผมและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างยิ่ง เมื่อครั้งท่านมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สร้างคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นเอนกอนันต์ โดย กอรปด้วยความจงรักภักดีเป็น อย่างที่สุด ผมเองได้รับความรู้ ความเมตตาจากท่านเป็นที่สุด ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านเป็นอย่างสูง และขอกราบสักการะดวงวิญญาณของท่านพลอากาศ คงศักดิ์ วันทนา (พี่บิ๊ก) ของน้อง ๆ ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งตลอดไป ครับ”

อาลัย พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา อดีต ผบ.ทอ. และอดีต รมว.มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรม-1

กำหนดการบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ

ณ ฌาปนกสถานกองทัพอากาศ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขต กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569

  • เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
  • เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
  • เวลา 17.30 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วันเสาร์ที่ 3 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2569

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  • เวลา 18.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วันจันทร์ที่ 5 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569

  • เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569

  • เวลา 10.00 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
  • เวลา 10.30 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
  • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล มาติกา-บังสุกุล
  • เวลา 14.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ เมรุ 1

อาลัย พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา อดีต ผบ.ทอ. และอดีต รมว.มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรม-2

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ประวัติ พลอากาศเอกคงศักดิ์ วันทนา

พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา เกิดวันที่ 30 กรกฎาคม 2488 จบการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศ รุ่น 2505 โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 12 โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 38 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 26 วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39

พล.อ.อ. คงศักดิ์ วันทนา เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่ราชการหลากหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ, เสนาธิการโรงเรียนการบิน, รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน, รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ, ผู้ช่วยเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร, เสนาธิการกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ รวมถึงผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธบริการ

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นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งอื่น ๆ ที่สำคัญ ที่ พล.อ.อ. คงศักดิ์ วันทนา เคยดำรงตำแหน่งด้วย อาทิ ตุลาการทหารสูงสุด, ประธานกรรมการ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย, กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

สำหรับงานด้านการเมือง พล.อ.อ. คงศักดิ์ วันทนา เคยได้รับ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 2 แทนพลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 จนกระทั่งถูกรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549

ล่าสุด 30 ตุลาคม 2569 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย โพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปของ พลอากาศเอกคงศักดิ์ วันทนา อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร และอดีตนายทหารราชองครักษ์พิเศษ ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 81 ปี

อาลัย พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา อดีต ผบ.ทอ. และอดีต รมว.มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรม-1
ภาพจาก : th.wikipedia
อาลัย พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา อดีต ผบ.ทอ. และอดีต รมว.มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรม-2
ภาพจาก : pantip

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อ้างอิงจาก : FB Suttipong Juljarern, th.wikipedia

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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