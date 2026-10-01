ชวนฟัง ‘เนเน่ นายแน่มาก’ แอ๊ด คาราบาว x ปาน ธนพร เพลงส่งใจถึง เนเน่ รอยัล ยอดทะลุ 5 แสนวิว
เพลง “เนเน่ นายแน่มาก” เวอร์ชันที่แอ๊ด คาราบาว หรือยืนยง โอภากุล ร้องคู่กับปาน ธนพร แวกประยูร มียอดชมบน YouTube เกิน 5 แสนครั้ง ใต้คลิปมีทั้งแฟนเพลงที่ชมว่าเพลงเขียนจากหัวใจ และคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อเพลงบางช่วงให้ความรู้สึกเหมือน AI แต่ง
แอ๊ดแต่งเพลงนี้ให้ “เนเน่ รอยัล” หรือแพรว รัตติกานต์ อำลอย มือกีตาร์และนักร้องวัย 16 ปีจากภูเก็ต เพื่อเชียร์ก่อนรอบชิงชนะเลิศ America’s Got Talent (AGT) 2026 ช่อง YouTube “Add Carabao Lifestyle” ปล่อยเวอร์ชันซึ้งเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 หลังจากนั้นไม่ถึงสัปดาห์ เนเน่ก็คว้าแชมป์ AGT ซีซัน 21 เมื่อเช้าวันที่ 24 กันยายน ตามเวลาไทย
แอ๊ดยังตั้งฉายาให้เนเน่ว่า “เน่น้อย กีต้าร์ไม่พลาดเป้า” ก่อนเชิญชวนแฟนเพลงรับชมและรับฟังผลงาน
ข้อมูลจากหน้าคลิปที่บันทึกไว้แสดงยอดรับชม 528,884 ครั้ง และอยู่ในอันดับ #85 top music video หลังเผยแพร่เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569
เนื้อเพลงเริ่มจากแนวคิดเรื่องการฝึกฝนและประสบการณ์ที่ค่อย ๆ สะสมตลอดเส้นทาง เปรียบคนที่ฝึกจนชำนาญกับ “อรชุน” ผู้เป็นหนึ่งเดียวกับคันศร ก่อนเข้าสู่เรื่องของเด็กหญิงวัย 9 ขวบที่หยิบกีตาร์ขึ้นมาเพื่อตามความฝัน
เพลงเล่าต่อถึงการเล่นดนตรีตามตลาด การเข้าประกวดที่มีทั้งแพ้และชนะ และการฝึกอย่างต่อเนื่อง จนเด็กหญิงจากภูเก็ตได้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา พร้อมใช้ประโยคภาษาอังกฤษ “Rome wasn’t built in a day” เพื่อสื่อว่าความสามารถไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียว
ช่วงท้ายเพลงส่งข้อความถึงเนเน่ให้เดินหน้าบนเส้นทางที่เลือก และออกไปสู่โลกกว้าง ก่อนปิดด้วยประโยค “เนเน่ นายแน่มาก”
เนื้อเพลง “เนเน่ นายแน่มาก”
เส้นทางก้าวเดินของคนเรา
ทุกย่างก้าวได้สั่งสมการเรียนรู้
ชั่วโมงบินที่มากมาย กลายเป็นครู
มุ่งสู่ความชำนาญ อัศจรรย์
อรชุนเป็นหนึ่งเดียวกับคันศร
ลูกธนูพุ่งตรงเป้า เขาไม่ต้องเล็ง
คนธรรพ์ เทพดนตรี ที่ว่าเก่ง
คนเช่นนี้จัดเป็นอัจฉริยะ
เด็กสาวตัวน้อยๆ วัย 9 ขวบ
หยิบกีตาร์ขึ้นมาตามล่าฝัน
เธอบรรเลงตามตลาดเพื่อฝึกมัน
เพราะบิดามีฝันอยู่ในใจ
ออกประกวดประชัน แพ้ชนะ
แต่เธอเองไม่ลดละ กลับมุ่งมั่น
แล้ววันหนึ่งโลกทั้งใบได้เห็นกัน
สาวน้อยมหัศจรรย์ นามนั้นคือเนเน่
เนเน่ นายแน่มาก
เนเน่ นายแน่มาก
นักดนตรีเปิดหมวกตามตลาด
เธอกลับบินไกลถึงอเมริกา
Rome wasn’t built in a day
เนเน่ไม่ได้เก่งในวันเดียว
ความสำเร็จไม่ได้เกิดเพียงข้ามคืน
หมื่นแสนชั่วโมงบิน คือบันได
[Solo]
เนเน่ นายแน่มาก
เนเน่ นายแน่มาก
นักดนตรีเปิดหมวกตามตลาด
เธอกลับบินไกลถึงอเมริกา
Rome wasn’t built in a day
เนเน่ไม่ได้เก่งในวันเดียว
ความสำเร็จไม่ได้เกิดเพียงข้ามคืน
หมื่นแสนชั่วโมงบิน คือบันได
จงโบยบินให้สุดทาง
ที่แพรวพร่างสว่างไสว
จงโบยบินให้สุดทาง
สู่โลกกว้าง โด่งดังในอเมริกา
เนเน่ นายแน่มาก
English Lyrics
Nene you’re amazing
On paths we hike every day
By the way learning more with every step
Experience is a teacher. Some aim to get
Mastery… miraculous
Arjuna is one with his bow
His arrow finds its mark, no need to aim
Angel voices wow the Earth and set our hearts aflame
Humans same as this can “genius” claim
This young girl is only 9 years old
Boldly plays guitar chasing a dream
Playing live at NAKA market, hours so extreme
’Cause father has… a shining goal
Nene enters contests. Win or lose,
She refuses to relent, she’s here to stay
Then one day, all the world gets to hear her play
This stunning prod-i-gy! Her name’s Nene!
Nene, you’re amazing
Nene, you’re amazing
Street musician, Thailand raised
Flies off and arrives in the USA
Rome wasn’t built in a day
Nene didn’t arrive in one flash of light
She didn’t succeed over one night
Logging 10,000 hours… there’s the stairs
[Solo]
Nene, you’re amazing
Nene, you’re amazing
Street musician, Thailand raised
Flies off and arrives in the USA
Rome wasn’t built in a day
Nene didn’t arrive in one flash of light
She didn’t succeed over one night
Logging 10,000 hours… there’s the stairs
Fly away to your destination
A place that’s sparkling and bright
Fly away and be a sensation
Worldwide!… Famous in the USA
Na Nene, Na Nene, Ne Nene …Nene, you’re ama-a-a-zing!
แอ๊ด คาราบาว รับหน้าที่เขียนเนื้อร้องและทำนอง รวมถึงร้องร่วมกับ ปาน ธนพร แวกประยูร และเล่นกีตาร์อะคูสติกร่วมกับ ดั้ม คาราบาว หรือ เอกมันต์ พิเศษ
เอ๊ดดี้ ซูซู หรือ สุเทพ ปานอำพัน เล่นเบส อ้วน คาราบาว หรือ ธนะสิทธิ์ พันธุ์พงษ์ไทย เล่นกลอง ส่วน พนัส พิชญฐากุล จาก 1 Smile Buffalo ดูแล Piano & Strings และ จ่าเอก อาชวิน เขตนิมิตร เล่นเชลโล
ทีมบันทึกเสียงประกอบด้วย อ๊อด อ่างทอง หรือ ภูวกฤต นนท์ธนธาดา, อั้น หมาหลง หรือ ฤทธิชัย ฤาชา และ ไม้ พลาธิป สงวนทรัพย์ ขณะที่งาน Digital Editing เป็นหน้าที่ของอ๊อด อ่างทอง
แอ๊ด คาราบาว ดูแล Mix Direction ส่วน Mixing & Mastering เป็นผลงานของพนัส พิชญฐากุล และ LOMWONGMAN รับหน้าที่ตัดต่อ งานบันทึกเสียงเกิดขึ้นที่ Carabao Recording Studio และ 1 Smile Studio ในเดือนกันยายน 2569
ท้ายเครดิตของคลิปยังกล่าวขอบคุณ America’s Got Talent, Nene Royal และ Thom Suppasiri Siriwan
หลังเพลงเผยแพร่ แฟนเพลงจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้คลิป หนึ่งในคอมเมนต์ที่ได้รับมากกว่า 600 ไลก์ระบุว่า “นี่คือสิ่งที่ Ai ไม่มีวันทำได้ เนื้อเพลงที่อัดแน่นไปด้วยจิตวิญญาณ และความชื่นชมที่ออกมาจากหัวใจ ของน้าแอ๊ด ที่จะแต่งเพลงให้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่ง เนเน่นายแน่มากจริงๆ”
อย่างไรก็ตาม ความเห็นใต้คลิปไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ผู้ชมบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าสำนวนของเนื้อเพลงบางช่วงให้ความรู้สึกคล้ายข้อความที่สร้างด้วย AI
มีผู้ตอบกลับว่าโครงสร้างการแต่งเพลงลักษณะนี้เป็นสำนวนที่แอ๊ด คาราบาว ใช้มานานแล้ว โดยมองว่าความรู้สึกคล้าย AI อาจเกิดจากรูปแบบการเรียงประโยค ขณะที่อีกคอมเมนต์ระบุสั้น ๆ ว่า “ฟังไม่เหมือนเอไอเลย แต่เพลงนี้มีกลิ่น อาจจะเพราะงานด่วนมั้ง”
“เนเน่ นายแน่มาก” จึงเป็นเพลงที่นำเรื่องราวหลายช่วงในเส้นทางดนตรีของเนเน่มาเล่าต่อกัน ตั้งแต่วัยเด็ก การเล่นกีตาร์ตามตลาด การประกวด การฝึกฝน ไปจนถึงการเดินทางจากภูเก็ตสู่เวทีในสหรัฐอเมริกา พร้อมข้อความให้เดินหน้าต่อบนเส้นทางดนตรีที่เลือกไว้
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- มติชนออนไลน์: มา 2 เวอร์ชั่น! “แอ๊ด คาราบาว” ปล่อยเพลง “เนเน่ นายแน่มาก”
- เดลินิวส์: “แอ๊ด คาราบาว” แต่งเพลงพร้อมแท็กทีมศิลปินทำเอ็มวีให้ “เนเน่ รอยัล”
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