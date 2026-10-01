ชวนฟัง ‘เนเน่ นายแน่มาก’ แอ๊ด คาราบาว x ปาน ธนพร เพลงส่งใจถึง เนเน่ รอยัล ยอดทะลุ 5 แสนวิว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 09:26 น.
ชวนฟัง ‘เนเน่ นายแน่มาก’ แอ๊ด คาราบาว x ปาน ธนพร เพลงส่งใจถึง เนเน่ รอยัล ยอดทะลุ 5 แสนวิว
ขอบคุณภาพจาก : Youtube/Add Carabao Lifestyle

เพลง “เนเน่ นายแน่มาก” เวอร์ชันที่แอ๊ด คาราบาว หรือยืนยง โอภากุล ร้องคู่กับปาน ธนพร แวกประยูร มียอดชมบน YouTube เกิน 5 แสนครั้ง ใต้คลิปมีทั้งแฟนเพลงที่ชมว่าเพลงเขียนจากหัวใจ และคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อเพลงบางช่วงให้ความรู้สึกเหมือน AI แต่ง

แอ๊ดแต่งเพลงนี้ให้ “เนเน่ รอยัล” หรือแพรว รัตติกานต์ อำลอย มือกีตาร์และนักร้องวัย 16 ปีจากภูเก็ต เพื่อเชียร์ก่อนรอบชิงชนะเลิศ America’s Got Talent (AGT) 2026 ช่อง YouTube “Add Carabao Lifestyle” ปล่อยเวอร์ชันซึ้งเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 หลังจากนั้นไม่ถึงสัปดาห์ เนเน่ก็คว้าแชมป์ AGT ซีซัน 21 เมื่อเช้าวันที่ 24 กันยายน ตามเวลาไทย

แอ๊ดยังตั้งฉายาให้เนเน่ว่า “เน่น้อย กีต้าร์ไม่พลาดเป้า” ก่อนเชิญชวนแฟนเพลงรับชมและรับฟังผลงาน

โฆษณา

ข้อมูลจากหน้าคลิปที่บันทึกไว้แสดงยอดรับชม 528,884 ครั้ง และอยู่ในอันดับ #85 top music video หลังเผยแพร่เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

เนื้อเพลงเริ่มจากแนวคิดเรื่องการฝึกฝนและประสบการณ์ที่ค่อย ๆ สะสมตลอดเส้นทาง เปรียบคนที่ฝึกจนชำนาญกับ “อรชุน” ผู้เป็นหนึ่งเดียวกับคันศร ก่อนเข้าสู่เรื่องของเด็กหญิงวัย 9 ขวบที่หยิบกีตาร์ขึ้นมาเพื่อตามความฝัน

เพลงเล่าต่อถึงการเล่นดนตรีตามตลาด การเข้าประกวดที่มีทั้งแพ้และชนะ และการฝึกอย่างต่อเนื่อง จนเด็กหญิงจากภูเก็ตได้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา พร้อมใช้ประโยคภาษาอังกฤษ “Rome wasn’t built in a day” เพื่อสื่อว่าความสามารถไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียว

ช่วงท้ายเพลงส่งข้อความถึงเนเน่ให้เดินหน้าบนเส้นทางที่เลือก และออกไปสู่โลกกว้าง ก่อนปิดด้วยประโยค “เนเน่ นายแน่มาก”

เนื้อเพลง “เนเน่ นายแน่มาก”
ขอบคุณภาพจาก : Youtube/Add Carabao Lifestyle

เนื้อเพลง “เนเน่ นายแน่มาก”

เส้นทางก้าวเดินของคนเรา
ทุกย่างก้าวได้สั่งสมการเรียนรู้
ชั่วโมงบินที่มากมาย กลายเป็นครู
มุ่งสู่ความชำนาญ อัศจรรย์

โฆษณา

อรชุนเป็นหนึ่งเดียวกับคันศร
ลูกธนูพุ่งตรงเป้า เขาไม่ต้องเล็ง
คนธรรพ์ เทพดนตรี ที่ว่าเก่ง
คนเช่นนี้จัดเป็นอัจฉริยะ

โฆษณา

เด็กสาวตัวน้อยๆ วัย 9 ขวบ
หยิบกีตาร์ขึ้นมาตามล่าฝัน
เธอบรรเลงตามตลาดเพื่อฝึกมัน
เพราะบิดามีฝันอยู่ในใจ

ออกประกวดประชัน แพ้ชนะ
แต่เธอเองไม่ลดละ กลับมุ่งมั่น
แล้ววันหนึ่งโลกทั้งใบได้เห็นกัน
สาวน้อยมหัศจรรย์ นามนั้นคือเนเน่

เนเน่ นายแน่มาก
เนเน่ นายแน่มาก
นักดนตรีเปิดหมวกตามตลาด
เธอกลับบินไกลถึงอเมริกา

Rome wasn’t built in a day
เนเน่ไม่ได้เก่งในวันเดียว
ความสำเร็จไม่ได้เกิดเพียงข้ามคืน
หมื่นแสนชั่วโมงบิน คือบันได

[Solo]

เนเน่ นายแน่มาก
เนเน่ นายแน่มาก
นักดนตรีเปิดหมวกตามตลาด
เธอกลับบินไกลถึงอเมริกา

Rome wasn’t built in a day
เนเน่ไม่ได้เก่งในวันเดียว
ความสำเร็จไม่ได้เกิดเพียงข้ามคืน
หมื่นแสนชั่วโมงบิน คือบันได

จงโบยบินให้สุดทาง
ที่แพรวพร่างสว่างไสว
จงโบยบินให้สุดทาง
สู่โลกกว้าง โด่งดังในอเมริกา

เนเน่ นายแน่มาก

English Lyrics

Nene you’re amazing

On paths we hike every day
By the way learning more with every step
Experience is a teacher. Some aim to get
Mastery… miraculous

Arjuna is one with his bow
His arrow finds its mark, no need to aim
Angel voices wow the Earth and set our hearts aflame
Humans same as this can “genius” claim

โฆษณา

This young girl is only 9 years old
Boldly plays guitar chasing a dream
Playing live at NAKA market, hours so extreme
’Cause father has… a shining goal

Nene enters contests. Win or lose,
She refuses to relent, she’s here to stay
Then one day, all the world gets to hear her play
This stunning prod-i-gy! Her name’s Nene!

Nene, you’re amazing
Nene, you’re amazing
Street musician, Thailand raised
Flies off and arrives in the USA

Rome wasn’t built in a day
Nene didn’t arrive in one flash of light
She didn’t succeed over one night
Logging 10,000 hours… there’s the stairs

[Solo]

Nene, you’re amazing
Nene, you’re amazing
Street musician, Thailand raised
Flies off and arrives in the USA

Rome wasn’t built in a day
Nene didn’t arrive in one flash of light
She didn’t succeed over one night
Logging 10,000 hours… there’s the stairs

Fly away to your destination
A place that’s sparkling and bright
Fly away and be a sensation
Worldwide!… Famous in the USA

Na Nene, Na Nene, Ne Nene …Nene, you’re ama-a-a-zing!

โฆษณา
แอ๊ด คาราบาว รับหน้าที่เขียนเนื้อร้องและทำนอง รวมถึงร้องร่วมกับ ปาน ธนพร แวกประยูร
ขอบคุณภาพจาก : Youtube/Add Carabao Lifestyle

แอ๊ด คาราบาว รับหน้าที่เขียนเนื้อร้องและทำนอง รวมถึงร้องร่วมกับ ปาน ธนพร แวกประยูร และเล่นกีตาร์อะคูสติกร่วมกับ ดั้ม คาราบาว หรือ เอกมันต์ พิเศษ

โฆษณา

เอ๊ดดี้ ซูซู หรือ สุเทพ ปานอำพัน เล่นเบส อ้วน คาราบาว หรือ ธนะสิทธิ์ พันธุ์พงษ์ไทย เล่นกลอง ส่วน พนัส พิชญฐากุล จาก 1 Smile Buffalo ดูแล Piano & Strings และ จ่าเอก อาชวิน เขตนิมิตร เล่นเชลโล

ทีมบันทึกเสียงประกอบด้วย อ๊อด อ่างทอง หรือ ภูวกฤต นนท์ธนธาดา, อั้น หมาหลง หรือ ฤทธิชัย ฤาชา และ ไม้ พลาธิป สงวนทรัพย์ ขณะที่งาน Digital Editing เป็นหน้าที่ของอ๊อด อ่างทอง

แอ๊ด คาราบาว ดูแล Mix Direction ส่วน Mixing & Mastering เป็นผลงานของพนัส พิชญฐากุล และ LOMWONGMAN รับหน้าที่ตัดต่อ งานบันทึกเสียงเกิดขึ้นที่ Carabao Recording Studio และ 1 Smile Studio ในเดือนกันยายน 2569

ท้ายเครดิตของคลิปยังกล่าวขอบคุณ America’s Got Talent, Nene Royal และ Thom Suppasiri Siriwan

ชาวเน็ตแห่ชื่นชมเพลงแอ๊ดคาราบาว
ขอบคุณภาพจาก : Youtube/Add Carabao Lifestyle

หลังเพลงเผยแพร่ แฟนเพลงจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้คลิป หนึ่งในคอมเมนต์ที่ได้รับมากกว่า 600 ไลก์ระบุว่า “นี่คือสิ่งที่ Ai ไม่มีวันทำได้ เนื้อเพลงที่อัดแน่นไปด้วยจิตวิญญาณ และความชื่นชมที่ออกมาจากหัวใจ ของน้าแอ๊ด ที่จะแต่งเพลงให้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่ง เนเน่นายแน่มากจริงๆ”

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม ความเห็นใต้คลิปไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ผู้ชมบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าสำนวนของเนื้อเพลงบางช่วงให้ความรู้สึกคล้ายข้อความที่สร้างด้วย AI

มีผู้ตอบกลับว่าโครงสร้างการแต่งเพลงลักษณะนี้เป็นสำนวนที่แอ๊ด คาราบาว ใช้มานานแล้ว โดยมองว่าความรู้สึกคล้าย AI อาจเกิดจากรูปแบบการเรียงประโยค ขณะที่อีกคอมเมนต์ระบุสั้น ๆ ว่า “ฟังไม่เหมือนเอไอเลย แต่เพลงนี้มีกลิ่น อาจจะเพราะงานด่วนมั้ง”

“เนเน่ นายแน่มาก” จึงเป็นเพลงที่นำเรื่องราวหลายช่วงในเส้นทางดนตรีของเนเน่มาเล่าต่อกัน ตั้งแต่วัยเด็ก การเล่นกีตาร์ตามตลาด การประกวด การฝึกฝน ไปจนถึงการเดินทางจากภูเก็ตสู่เวทีในสหรัฐอเมริกา พร้อมข้อความให้เดินหน้าต่อบนเส้นทางดนตรีที่เลือกไว้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข่าวอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 09:26 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร่วมยินดี ทหารอากาศ กองบิน 46 คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ

ร่วมยินดี ทหารอากาศ กองบิน 46 คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
คูคโยฮวาน นักแสดงเกาหลีใต้ จดทะเบียนสมรสกับผู้กำกับสาว

พระเอกดัง ควงผู้กำกับสาว ซุ่มจดทะเบียนสมรสเงียบ 4 ปี ยินดีคู่รักมาราธอน

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ซัมซุง เยียวยาน้ำท่วม ซ่อมฟรี ลดค่าอะไหล่ 50% พ่วงโค้ดซื้อเครื่องใหม่

ซัมซุง เยียวยาน้ำท่วม ซ่อมฟรี ลดค่าอะไหล่ 50% พ่วงโค้ดซื้อเครื่องใหม่

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
เลขเด็ด ฝันว่าน้ำท่วม งวด 1 ต.ค. 69 น้ำเข้าบ้าน น้ำหลาก ลุยน้ำ ตีเลขอะไร

เลขเด็ด ฝันว่าน้ำท่วม งวด 1 ต.ค. 69 น้ำเข้าบ้าน น้ำหลาก ลุยน้ำ ตีเลขอะไร

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ร่วมยินดี ทหารอากาศ กองบิน 46 คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ ข่าว

ร่วมยินดี ทหารอากาศ กองบิน 46 คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ

6 วินาที ที่แล้ว
คลอดแล้วลูกคนที่ 3 แพทริเซีย-โน้ต วิเศษ เผยโฉมทายาทตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์ หน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักมาก บันเทิง

คลอดแล้วลูกคนที่ 3 แพทริเซีย-โน้ต วิเศษ เผยโฉมทายาทตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์

6 นาที ที่แล้ว
คูคโยฮวาน นักแสดงเกาหลีใต้ จดทะเบียนสมรสกับผู้กำกับสาว บันเทิงเกาหลี

พระเอกดัง ควงผู้กำกับสาว ซุ่มจดทะเบียนสมรสเงียบ 4 ปี ยินดีคู่รักมาราธอน

9 นาที ที่แล้ว
ซัมซุง เยียวยาน้ำท่วม ซ่อมฟรี ลดค่าอะไหล่ 50% พ่วงโค้ดซื้อเครื่องใหม่ เทคโนโลยี

ซัมซุง เยียวยาน้ำท่วม ซ่อมฟรี ลดค่าอะไหล่ 50% พ่วงโค้ดซื้อเครื่องใหม่

9 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ฝันว่าน้ำท่วม งวด 1 ต.ค. 69 น้ำเข้าบ้าน น้ำหลาก ลุยน้ำ ตีเลขอะไร เลขเด็ด

เลขเด็ด ฝันว่าน้ำท่วม งวด 1 ต.ค. 69 น้ำเข้าบ้าน น้ำหลาก ลุยน้ำ ตีเลขอะไร

10 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงคนทำข้าวกล่อง อย่าทำร้ายจิตใจผู้ประสบภัย ด้วยเนื้อสัตว์ไม่กี่ชิ้น ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงคนทำข้าวกล่อง อย่าทำร้ายจิตใจผู้ประสบภัย ด้วยเนื้อสัตว์ไม่กี่ชิ้น

11 นาที ที่แล้ว
อาศัยความโง่! หลอกคนเขมรแห่เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นบัตรประชาชน มิจฉาชีพฮุบข้อมูลเปิดบัญชีม้า ข่าว

อาศัยความโง่! หลอกคนเขมรแห่เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นบัตรประชาชน มิจฉาชีพฮุบข้อมูลเปิดบัญชีม้า

19 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ จีน 1 ต.ค. 69 รอบ 8 ทีม เอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 14.00 น. ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ จีน 1 ต.ค. 69 รอบ 8 ทีม เอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 14.00 น.

23 นาที ที่แล้ว
ด่วน! จระเข้โผล่ใกล้คลองสียัด กู้ภัยเตือนทีมช่วยน้ำท่วม ล่าสุดมีภาพขึ้นรถแล้ว แต่ยังรอยืนยัน ข่าว

ด่วน! จระเข้โผล่ใกล้คลองสียัด เตือนชาวบ้านสนามชัยเขต งดหาปลา เจ้าหน้าที่เร่งไล่จับ

33 นาที ที่แล้ว
หนุ่มแทบช็อก! เปิดกล่องข้าวบริจาค น้ำท่วม เจอหมูแค่ 5 ชิ้น โอดต้องกินเพื่ออยู่ ข่าว

หนุ่มแทบช็อก! เปิดกล่องข้าวบริจาค น้ำท่วม เจอหมูแค่ 5 ชิ้น โอดต้องกินเพื่ออยู่

36 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ โวยน้ำท่วมอยู่หมู่บ้านเดียวกันนายกฯ แต่อีกฝั่งแห้งสนิท บันเทิง

ณวัฒน์ ทิ้งบ้านหนีน้ำท่วม โวยหมู่บ้านเดียวกับนายกฯ อีกฝั่งแห้งสนิท ต่างราวฟ้ากับเหว

46 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ยอดเงินปากนาค-อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก 1/10/68 เลขเด็ด

เลขเด็ด ยอดเงินปากนาค-อ่างน้ำมนต์ คำชะโนด โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก 1/10/68

47 นาที ที่แล้ว
แฟนคลับแห่ส่อง เลขเด็ด &#8220;สุนารี&#8221; งวด 1 ต.ค. 69 โชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่ บอกให้ดูเฉยๆ Line News

แฟนคลับแห่ส่อง เลขเด็ด “สุนารี” งวด 1 ต.ค. 69 โชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่ บอกให้ดูเฉยๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ตรงวันหวยออก 1 ต.ค. 69 ทั้งเลขเด่น-ทะเบียนรถ ห้ามพลาด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เข้าชิงทอง เอเชียนเกมส์ 2026 วอลเลย์บอล

ไบร์ท-เบส ลิ่วชิงทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ในรอบ 28 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทย พบ กาตาร์ วอลเลย์บอลชายหาด ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาด ไทย พบ กาตาร์ 12.00 น. พิทักษ์-ปรวิทย์ ลุ้นเข้าชิงเอเชียนเกมส์ 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กทม. เตือน 6 เขต ยกของขึ้นที่สูง น้ำเจ้าพระยาจ่อล้น ใครอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ เช็ก ข่าว

ด่วน! กทม. เตือน 6 เขต ยกของขึ้นที่สูง น้ำเจ้าพระยาจ่อล้น ใครอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ เช็ก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด AI 1 ต.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด AI งวด 1 ต.ค. 69 ChatGPT วิเคราะห์สถิติ 36 ปี เคาะ 59 เด่น จับตา 596

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น เปิดตัวเป็นเกย์ หลังได้แรงใจจาก “รุย ทาคาฮาชิ” วอลเลย์บอล

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น เปิดตัวเป็นเกย์ หลังได้แรงใจจาก “รุย ทาคาฮาชิ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 1 ต.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 ต.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 ต.ค. 69 มั่นใจเด่น 7 แจกเลขท้าย ก่อนหวยออกบ่ายนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 81 ปี ข่าว

อาลัย พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา อดีต ผบ.ทอ. และอดีต รมว.มหาดไทย ถึงแก่อนิจกรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เนเน่ รอยัล 1 ต.ค. 69 ส่องวันเกิด อายุ เลขแชมป์ AGT เลขเด็ด

เลขเด็ด เนเน่ รอยัล งวด 1 ต.ค. 69 ส่องวันเกิด อายุ เลขแชมป์ AGT 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรุณพล แจงโต้ ปมแอบอ้างแจกข้าวของทหาร หน่วย 904 ช่วยน้ำท่วม ชี้เป็นการใส่ร้าย ข่าวการเมือง

กรุณพล แจงโต้ ปมแอบอ้างแจกข้าวของทหาร หน่วย 904 ช่วยน้ำท่วม ชี้เป็นการใส่ร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักบินโอมานแทงกัปตัน พยายามจี้เครื่องบินฟลายดูไบ หวังโหม่งโลก ดับ 174 ชีวิต ข่าวต่างประเทศ

นักบินโอมานแทงกัปตัน พยายามจี้เครื่องบินฟลายดูไบ หวังโหม่งโลก ดับ 174 ชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปยกย่อง! พระเอกหนุ่ม เล่าครั้งแรกสาเหตุ ทุ่มเททำงานหนัก เพื่อหาเงินรักษาแม่